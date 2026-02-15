Se mantiene la alerta por fuertes vientos este lunes en el litoral central y en Tarragona
Las próximas horas seguirá soplando el viento, sin superar el nivel de peligro, pero la situación cambiará durante la noche y la madrugada
Protección Civil mantiene activada la alerta del plan Ventcat por los fuertes vientos que, aunque con menor intensidad, aún soplan este domingo, y especialmente por el nuevo frente que se espera que llegue la próxima madrugada al litoral y prelitoral central y a las comarcas de Tarragona.
Según las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), se espera que las próximas horas siga soplando el viento sin superar el nivel de peligro, pero la situación cambiará durante la noche y la madrugada, cuando las rachas se reforzarán en las comarcas de Anoia, Alt Penedès y Baix Penedès.
#ProteccióCivil mantenim el pla #VENTCAT per fort vent dilluns sobretot al litoral i prelitoral central i de Tarragona— Protecció civil (@emergenciescat) February 15, 2026
✔️ El telèfon d’emergències @112 ha rebut fins avui a les 12 hores un total 1.110 avisos pel fort venthttps://t.co/9J40Fu86Ne#AlertaCat
La situación de fuertes vientos se extenderá por la mañana del lunes a las comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona, y se espera que por la tarde el viento se intensifique en Anoia y Alt Penedès, así como en las comarcas del Pirineo y Prepirineo.
Respecto al estado del mar, Protección Civil ha dado por finalizado el aviso por fuerte oleaje, aunque aún se pueden mantener olas de unos 2,5 metros hasta el mediodía, y en relación al peligro de aludes, mantiene activo el plan Allaucat en nivel 4 en una escala de 5 en la zona de Aran y en la franja norte de la Pallaresa, y en nivel 3 en el resto de sectores de montaña.
