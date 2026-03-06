El nuevo zasca de Lilly Allen a David Harbour: luce un vestido que habla de sus compras de lujo para otras

La cantante británica comenzó el 2 de marzo la gira de su disco ‘West End Girl’, en el que desgrana la ruptura con su marido y todas las mentiras y deslealtades que sufrió por parte del actor

Nada de lo que hace la cantante Lily Allen (Londres, 40 años) va ya sin recado. Al menos, no desde que el pasado octubre lanzara West End Girl, un disco en el que cada canción es un capítulo sobre el fin de su matrimonio con el actor David Harbour o, en realidad, sobre cómo él dinamitó su relación a base de infidelidades y mentiras. Para la artista, contar todo lo sufrido durante esos cinco años casada (seis de relación) con uno de los protagonistas de Stranger Things ha sido tan catártico que, ¿por qué parar? Ahora que se encuentra de gira con su álbum/venganza, la cantante ha aprovechado para seguir empoderándose sobre los escenarios.

Lo demostró el pasado 2 de marzo en el inicio del tour —que, de momento, la llevará por el Reino Unido, pero seguirá por Estados Unidos, Canadá y Australia—, en el Glasgow Royal Concert Hall (Escocia), cuando comenzó a envolverse en una fina tela verde, a modo de vestido improvisado, decorada con recibos de compras de lujo, en referencia a las infidelidades del actor, además de frases escritas a mano. Entre esas facturas, había marcas como Chanel y cenas en Nobu.

En ese momento, Allen interpretaba sobre el escenario uno de los temas más reveladores de West End Girl, titulado 4chanStan, en el que mantiene una conversación ficticia con su expareja. En la canción, se refiere a las compras de lujo y los viajes que Harbour regalaba a otra mujer en Estados Unidos, mientras la cantante estaba en Londres, ajena a todo: “Revisé el cajón de tu mesa de noche / Sabes que nunca antes había tenido que hacer eso / Nunca había estado en Bergdorf [una lujosa tienda de Nueva York] / Pero llevaste a alguien de compras allí el 24 de mayo”, canta Allen.

Sobre el escenario del Glasgow Royal Concert Hall, junto a la cantante, un bolso y un teléfono formaban parte de la escena: el primero es el que Harbour compró a aquella mujer y que, según ella, “no fue barato”; el segundo simboliza la relación a distancia que el actor se encargó de tener con la cantante para, como también denuncia Allen en el disco, perpetrar sus infidelidades a miles de kilómetros de distancia. Un recuerdo, el de esa primera noche de gira, que ella ha querido compartir también con sus más de dos millones de seguidores en Instagram, donde un carrusel de fotos muestra, entre otros, la del momento del vestido, que ya es icónico para muchos.

Antes del lanzamiento de lo que ya es la muerte de un matrimonio en clave musical, Lily Allen habló por primera vez de la separación en el podcast Miss me?, que ella misma conduce con su buena amiga Miquita Oliver. Lo hizo en enero de 2025, tras semanas de rumores. Al recordar una historia que incluía al actor durante sus vacaciones en Kenia el año anterior, se derrumbó: “No estoy en un buen lugar”, confesó entonces la hija del comediante Keith Allen y de la productora de cine Alison Owen, aprovechando el altavoz de su plataforma, en la que reveló que “solo puedo concentrarme en mi dolor” y se sinceró sobre los ataques de pánico que sufrió como consecuencia de la ruptura: “Estoy en una espiral y se ha salido de control”.

Antes de su confirmación, el Daily Mail había publicado que Harbour tenía un perfil en la aplicación de citas de las celebridades Raya —donde ambos se conocieron en 2019—. Según el tabloide británico, ante las sospechas de infidelidad, ella también se creó un perfil, para descubrir finalmente el de su marido. Más tarde, en octubre de 2025, la cantante de himnos de la música como Fuck You confesó en una entrevista para la revista Perfect que el mundo de las citas se le hace ahora más cuesta arriba: “Es una gran decepción. Hay un elemento de humillación y vergüenza en ello”.