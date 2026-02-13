Irrumpe la borrasca ‘Oriana’ y pone en aviso a 15 comunidades, Ceuta y Melilla

El episodio, que puede ser el último de la serie de temporales, traerá mala mar, vientos muy fuertes y lluvias persistentes en amplias zonas del país. El domingo regresa el sol

La entrada de la borrasca Oriana, nombrada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), marca un viernes y sábado de tiempo adverso en gran parte de España. El episodio traerá rachas muy fuertes de viento, un duro temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas que bajarán a cotas relativamente bajas. Según la agencia, Oriana podría ser, al menos por unos días, la última de una larga serie de borrascas que comenzó a finales de diciembre. El portavoz de la entidad, Rubén del Campo, señala que “a partir del domingo subirán las temperaturas y se impondrá el anticiclón, al menos durante unos días”.

Este viernes, el impacto es amplio. 15 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla están bajo aviso por distintos fenómenos, con la única excepción de La Rioja y Navarra. En doce territorios los avisos son de nivel naranja, lo que implica riesgo importante. Andalucía concentra avisos por lluvias, viento y fenómenos costeros; Asturias y Cantabria, por nevadas y mala mar; Galicia, por temporal marítimo; Castilla y León, por nieve; Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, por viento; Cataluña y la Región de Murcia, por viento y costeros; Baleares, por mala mar; y Ceuta y Melilla, por fenómenos costeros, con viento también en Melilla.

Aragón, Extremadura, Madrid y el País Vasco permanecen en aviso amarillo por combinaciones de nieve, lluvia, viento y mala mar.

El temporal marítimo será uno de los rasgos más llamativos. Se esperan olas que superen los seis metros en las costas del norte y alcancen los cinco metros en el Mediterráneo. En tierra, la agencia prevé rachas muy fuertes en la mayor parte del territorio, aunque serán menos probables en zonas bajas del interior de la mitad norte.

Las precipitaciones también marcarán la jornada. La entidad estima acumulados muy significativos en el oeste de Galicia, las sierras del sudeste, el oeste del Sistema Central y las sierras del sur de Andalucía. En puntos concretos, como Grazalema, podrían superarse los 180 litros por metro cuadrado en 24 horas. La Aemet no descarta que, en Andalucía, las lluvias vayan acompañadas de tormentas.

La nieve estará presente en los principales sistemas montañosos, con acumulados relevantes en el noroeste y la cordillera Cantábrica. La cota se situará en torno a 1.300–1.500 metros, bajando a 1.100–1.400 metros en el tercio sur, a 700–1.000 metros en el noroeste y a 900–1.200 metros en el resto del país. También se esperan bancos de niebla matinales en áreas de montaña de la vertiente atlántica y brumas frontales en amplias zonas.

Tras el paso de Oriana hacia el Mediterráneo, la agencia también prevé la entrada de una masa de aire polar húmeda. Esto mantendrá una circulación atlántica activa, con frentes barriendo la Península y dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, incluida Baleares. Las temperaturas descenderán de forma generalizada, con caídas localmente notables de las máximas en el valle del Ebro y la fachada oriental. Las mínimas se registrarán al final del día, con heladas débiles en montañas del norte y sureste y moderadas en el Pirineo.

En Canarias, el panorama será distinto, con tiempo más estable, aunque con intervalos nubosos y posibilidad de alguna llovizna en las vertientes norte de las islas montañosas, mientras el alisio soplará con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.

Sábado: menos lluvias, más frío y nieve en zonas bajas

Según Rubén del Campo, el sábado continuará el viento muy fuerte, incluso con un aumento de intensidad en el este peninsular y Baleares, donde se volverán a superar los 100 kilómetros por hora. El mal estado de la mar persistirá, con olas por encima de los siete metros tanto en el norte como en el Mediterráneo.

Las precipitaciones, sin embargo, irán a menos. A primeras horas aún lloverá en zonas de montaña del centro y del sur, mientras que en el tercio norte las lluvias serán más persistentes. En estas áreas, la cota de nieve descenderá hasta unos 500 metros, por lo que podrá nevar no solo en montaña, sino también en zonas de la meseta y en el Alto Ebro.

El portavoz señala que será un día frío, con heladas en el norte y el centro peninsular. Las temperaturas máximas no alcanzarán los 10 grados en amplias zonas del interior.

Domingo: vuelve el sol y suben las temperaturas

El domingo se impondrá el tiempo anticiclónico, explica del Campo. Los cielos estarán mayoritariamente despejados desde primeras horas, lo que favorecerá una madrugada fría, con heladas en el norte y el centro de la Península.

A lo largo del día, sin embargo, las temperaturas máximas subirán. En el norte y el este peninsular serán entre seis y ocho grados más altas que el sábado, superándose los 10 o 12 grados en muchos puntos y alcanzándose los 20 grados en zonas del litoral mediterráneo. Las lluvias quedarán ya acotadas a Galicia, el Cantábrico y los Pirineos, con una cota de nieve en ascenso, situada entre los 1.600 y 1.800 metros. El viento seguirá soplando con fuerza en el este y en Baleares, aunque perdiendo intensidad respecto a jornadas anteriores.

De cara al inicio de la próxima semana, la Aemet prevé que continúe el ascenso térmico, especialmente de las mínimas, con desaparición de las heladas y posibles deshielos en zonas de montaña. A partir del martes, no obstante, “aumenta la incertidumbre”, según señala Del Campo, por lo que la evolución del tiempo se irá concretando en los próximos días.