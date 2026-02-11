Junts reprocha a ERC que siga apoyando al Govern pese a manifestarse en la calle por el caos de Rodalies

La crisis de Rodalies ha dado aire al independentismo pero no ha evitado que la profunda división que sigue afectando a los partidos de este espacio se siga reflejando con toda su crudeza en el Parlament. A diferencia de lo que sucede en el Congreso, el choque entre Junts y ERC suele pasar desapercibido en la cámara catalana pero este miércoles la líder del grupo de Carles Puigdemont, Mònica Sales, ha interpelado directamente a ERC en la sesión de control al Govern al reprocharle que, por un lado, se manifieste contra el Ejecutivo y pida la dimisión de la consejera Sílvia Paneque y a la vez respalden al Govern de Salvador Illa. “O van a la manifestación y piden dimisiones o dan apoyo al Govern. Las dos cosas son incompatibles”, ha espetado la diputada dirigiéndose a la bancada republicana.

Junts ha realizado ese reproche en la sesión de control que ha vuelto protagonizar el consejero Albert Dalmau ante la ausencia por enfermedad del president Salvador Illa. De hecho, Sales ha aprovechado el turno en el que ha preguntado al consejero por el colapso de Rodalies y ya ha mostrado su apoyo a los profesores en huelga para interpelar a los republicanos. La diputada ha invitado a ERC a no sentarse a negociar los presupuestos hasta que no dimita la consejera Sílvia Paneque y el ministro Óscar Puente, hasta que no se ejecuten las obras pendientes contempladas en esas cuentas que “votan cada año”, ha dicho, y hasta que el traspaso sea integral. Dalmau ha rebatido que no hay otro camino que el traspaso de Rodalies y de más inversión y de dejar un “legado” mejor del que han recibido.

El consejeror de la Presidencia, Albert Dalmau, durante una sesión de control. David Zorrakino - Europa Press (Europa Press)

Dalmau se ha mostrado dispuesto a seguir con la negociación con los profesores aunque ha advertido que los recursos son finitos y ha recriminado a Junts que tenga memoria de dónde vienen las quejas los recortes en educación y que vote a favor de los 4.700 millones de la nueva financiación. La extrema derecha se ha mostrado contraria a la regularización de inmigrantes y Alejandro Fernández, líder popular, ha apostado por acusar al acusado al Govern de encubrir la corrupción en la Federación Catalana de Fútbol. Dalmau la ha replicado con los resultados de las elecciones en Aragón.

El líder parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, ha ignorado los reproches de Junts y ha acusado al Govern de no tener ”alma” y de estar sometido al PSOE. “Los colapsos son culpa de la falta de soberanía y nuestra laminación de competencias. Tienen que plantarse ante el Estado y defender a Cataluña”, ha afirmado el republicano, que no ha realizado la menor mención a la negociación presupuestaria, que todavía sigue en el aire. El Govern quiere tener las cuentas listas antes de 31 de marzo pero aun no han empezado las negociaciones con los republicanos. ERC aguarda un gesto del Gobierno o del PSOE en el Congreso en favor de la recaudación del IRPF para desbloquear las cuentas.

Jéssica Albiach, líder parlamentaria de los comunes, ha sintetizado que en su negociación con el Govern se centrarán en las mejoras de trenes y vivienda y ha advertido a Dalmau de que su exigencia del veto a la compra especulativa de vivienda es “irrenunciable”. Paralelamente, ha instado al Ejecutivo a que apueste por las encomiendas de gestión y que llegue allí donde el Estado no llegue. “Hemos hecho avances importantes. Se han reforzado los equipos de mantenimiento hasta que no esté solucionado. No hay marcha atrás en el traspaso”, ha afirmado defendiendo esa propuesta.