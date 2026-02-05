Los Comuns exigen que en seis meses se prohíba la venta especulativa de vivienda para aprobar los presupuestos

La ejecutiva de los Comuns ha aprobado este jueves en una reunión extraordinaria las condiciones para negociar con el Govern los presupuestos de la Generalitat de 2026 en los que han vuelto a poner el acento en vivienda y en el transporte. La cúpula del partido ha establecido cinco ejes prioritarios entre los que destaca que el Parlament apruebe como máximo en el plazo de seis meses una ley que prohíba la venta especulativa de vivienda para poner coto a los fondos buitre. Los Comuns, que comparten un grupo de trabajo con el Govern sobre la cuestión, consideran que es jurídicamente viable aplicar esa restricción.

Bajo el lema Que se note en el día a día, los Comuns han elaborado un documento cuya filosofía primordial es que los ciudadanos noten en sus bolsillos ese pacto presupuestario en vivienda, transporte o educación. “No es un slogan: es el precio que ponemos. Y el PSC lo tiene que entender”, ha afirmado la líder parlamentaria de los Comuns, Jéssica Albiach, en un discurso ante la ejecutiva. La diputada ha remarcado que las cuentas no pueden ser “en abstracto”y ha reclamado que los ciudadanos las noten en sus bolsillos cuando cuando pagan el alquiler, toman el transporte público o llevan a los niños al colegio.

El Govern y los Comuns desbloquearon el pasado martes la negociación de los presupuestos después de que el Ejecutivo impusiera las primeras multas (12 en total) por el incumplimiento de l a ley de la Vivienda de Cataluña. “Es un primer paso”, ha precisado Albiach, molesta por la lentitud en que el Ejecutivo ha ordenado esas sanciones. La consejera Sílvia Paneque refrendó tras el Consell Executiu que el objetivo del Govern es aprobar las cuentas antes de final de marzo. Además de con Comuns, el Ejecutivo tiene que alcanzar un pacto con ERC, que reclama avances en la recaudación del IRPF.

Además de la ley para frenar la venta especulativa, los Comuns reclaman que se eleven a 1.200 millones las ayudas para el alquiler para que 50.000 familias -una de cada cinco en Cataluña- se beneficien de ello. Cataluña lidera en España el ranking de desahucios. El tercer punto es un acuerdo para reforzar Rodalies. “Ni ampliación del aeropuerto ni más carreteras. Ha que doblar la red de autobuses interurbanos”, ha recalcado Albiach, que ha señalado el sin sentido de que España sea el segundo país del mundo con mayor número de kilómetros de alta velocidad después de China y que luego sea incapaz de poner en marca la R3 o la R4.

Los comunes ponen el foco también en educación en la ampliación de las becas comedor, que ahora reciben el 18% de los alumnos hasta alcanzat el 27% del total. “Uno de cada tres niños está en riesgo de exclusión social. Y eso es una vulneración del derecho de la infancia”, ha afirmado. Y, en sanidad, plantean reducir el 50% el tiempo de espera las visitas especializadas y en intervención. “En traumatología son 180 días de media para una primera visita. Y en Sabadell, 349 días”, ha denunciado.