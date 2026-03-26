Barcelona activa 23 millones en préstamos para pymes y para atraer inversiones ante la guerra

El Ayuntamiento de Barcelona activa medidas extraordinarias de apoyo a la economía de la ciudad ante el escenario de guerra en Oriente Próximo. El alcalde Jaume Collboni ha reunido este jueves la Mesa de Diálogo Social, que congrega a los representantes de los principales sindicatos y organizaciones empresariales de la ciudad. Collboni ha querido valorar que se trata “de una guerra absurda y sin sentido, que ataca los derechos humanos y está perjudicando a la economía y a las pequeñas economías de todo el mundo”. “Corresponde enviar mensaje de tranquilidad y prudencia, pero los barceloneses han de saber que el consistorio está preparado para los escenarios que se puedan producir”, ha afirmado.

El alcalde ha anunciado que activará de forma inmediata medias preventivas, “complementarias a las anunciadas por el Gobierno y la Generalitat”, para ofrecer recursos y asesoramiento a micropymes, comercios, familias y autónomos. En concreto, se ampliarán los préstamos B-Crèdits (que gestiona Barcelona Activa y son de 25.000 euros para autónomos y microempresas) en cuatro millones de euros y se reforzará la información sobre ayudas y formación laboral.

En paralelo, ha dicho, se “trabajará proactivamente” para mejorar el posicionamiento de la ciudad como “valor estable” para invertir y atraer talento. Ya sea incrementando la presencia en ferias internacionales (en mercados como Estados Unidos o Latinoamérica) o trabajando para captar, grandes eventos o sedes de empresas extranjeras. También se retomarán misiones de promoción económica internacional, se creará un fondo para captar nuevas rutas aéreas y nuevos estudios universitarios o postuniversitarios internacionales.

“No redundaré en una guerra que rechazamos, es ilegal e innecesaria y nos ha sumido en una incertidumbre inaceptable por parte de los gobiernos de Trump y Netanyahu; a nosotros nos toca actuar para proteger la actividad económica de la ciudad”, ha considerado también el alcalde.

A la reunión han asistido los secretarios generales de CC OO y UGT, Belén López y Camil Ros, respectivamente; el vicepresidente de la patronal Fomento del Trabajo, Lluís Moreno; y el presidente de PIMEC, Alex Goñi. También han formado parte de la mesa la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Promoción Económica, Trabajo, Feminismos y Memoria Democrática, Raquel Gil, y otros representantes municipales y de las organizaciones participantes.

“Un escudo social planificando políticas”

La secretaria general de CC OO, ha agradecido las medidas anunciadas en el corto plazo. Y en función de la evolución de la situación global, ha defendido la adopción de “actuaciones sectorializadas, para los ámbitos más afectados”, y que se destinen esfuerzos en “garantizar la ocupación, para que no haya despidos” y el poder adquisitivo de la ciudadanía. Camil Ros, su homólogo en UGT, ha defendido que una reunión como la celebrada “es escudo social, planificar políticas con los distintos escenarios posibles para minimizar el impacto si se generaliza”. El secretario general de UGT ha deslizado que en la guerra de Ucrania se actuó tarde y la lamentado que algunas de las subidas de precios de la alimentación de entonces se mantienen en la actualidad.

Por parte de Fomento, su vicepresidente, Lluís Moreno, ha aplaudido “la previsión del Consistorios en vistas a afrontar las posibles consecuencias que pueda provocar esta guerra indeseada”. Ha celebrado de forma especial los créditos a empresas y ha recordado que, al contrario del Govern y el Gobierno, Barcelona sí cuenta con presupuestos aprobados. En clave de ciudad, también ha asegurado que si se levantara la medida que obliga a producir un 30% de vivienda social, los promotores se lanzarían a construir vivienda libre. Por último, Alex Goñi de Pimec ha destacado que “cuando el mar está tranquilo, todo el mundo es marinero”, y que “lo importante es estar preparado para cuando vienen olas”. Goñi ha recordado crisis como la derivada de la pamdemia de covid o la guerra de Ucrania y ha valorado la mera convocatoria de la Mesa de Diálogo Social.