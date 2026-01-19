Jéssica Albiach: “Es imprescindible renovar el convenio de pobreza energética para negociar los presupuestos”

La líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en el Parc de la Ciutadella.

La líder de los comunes valora el modelo de financiación, pero echa de menos que no contemple el nivel de vida y el ‘dumping’ fiscal

Jéssica Albiach, presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, de 46 años, avisa al Govern de que no negociará los Presupuestos si no cumple e incoa sanciones contra quienes incumplen y defrauden los topes de la ley del alquiler. Los comunes se reúnen con el Ejecutivo y plantean el encuentro bajo el dilema del todo o nada.

Pregunta. El Govern ha enviado el anteproyecto de la ley de acompañamiento con dos memorias de 1.200 páginas. ¿Quiere decir eso que habrá Presupuestos?

Respuesta. Con nosotros no han negociado y pedimos al Consell Executiu que no los apruebe sin acordarlos antes. Soy partidaria de que haya Presupuestos, pero no es un cheque en blanco. La pelota está en su tejado. Tenemos pendiente una reunión para ver el cumplimiento del tercer suplemento de crédito en educación y sanidad. Hace un año aprobamos el régimen sancionador contra quienes incumplen los límites del precio de la vivienda y el Govern no ha incoado ningún expediente. Si cumplen, negociaremos. Es su responsabilidad. No es un capricho.

P. La consejera Paneque dice que tienen 65 expedientes abiertos y que no puede acelerar los tiempos administrativos. ¿Va lento el Govern? ¿Hay algo más?

R. Hay diferentes fases: se abre un expediente, luego se incoa, que es cuando se comunica la posible sanción y después se abre el plazo de 10 días de alegaciones. En un año, el Govern no ha incoado ninguno. Y eso demuestra falta de voluntad: es complicado enfrentarse a grandes tenedores, especuladores o fondos de inversión. La vivienda es un derecho básico. El 30% de inquilinos está en riesgo de pobreza. Es urgente una reacción.

P. El Govern quiere aprobar las cuentas este trimestre. ¿Ese plazo es factible?

R. Claro. Y estaría bien que haya Presupuestos y que impacten en la vida de la gente. El coste de la vida está disparatado. No nos podemos perder en grandes cifras y en que la economía va bien si la gente va ahogada.

P. ¿Qué les queda por revisar?

R. Que nos concreten en qué se han traducido los 10 millones en salud mental. Y dos medidas de educación: no sabemos dónde han aplicado el refuerzo de clases en catalán, matemáticas e inglés y si han habilitado comedores en institutos de máxima complejidad. Eso garantiza que los alumnos coman una vez al día. Sí que han contratado 250 profesores para la escuela inclusiva.

P. ¿Las listas de espera serán una línea roja en la negociación?

R. Seguimos con la idea de que en 48 horas puedas ver a tu médico de cabecera. En algunos CAPs se puede y en otros no. Y en vivienda queremos pasar de 20 a 40 los barrios verdes y frenar la venta especulativa. ¡Claro! Hemos creado un grupo entre el Govern, comunes y expertos y a final de mes esperamos tener una propuesta. Trump dice que hay que prohibir esa venta y no podemos regalar el argumento a la extrema derecha.

P. Han arrastrado al PSC a políticas de vivienda. ¿Están ocupando su espacio?

R. Estamos determinando esas políticas no porque quiera el partido socialista, sino porque necesita nuestros votos. La sociedad también se ha organizado. El PSC no ha tenido más remedio que moverse, aunque sea arrastrando los pies como con las sanciones.

P. Pues el convenio sobre la pobreza energética para personas vulnerables ha caducado y han pedido la comparecencia de la consejera de Derechos Sociales. ¿Estará sobre la mesa de la negociación?

R. Es una condición imprescindible. El 18% de los hogares sufre pobreza energética. Es una barbaridad. El Govern ha ido tarde: el convenio caducaba y no ha previsto poner en marcha los contadores sociales, no ha creado el fondo de solidaridad y no ha dado ninguna alternativa. Endesa, con 1.100 millones de euros de beneficio, no quiere renovarlo. Va tarde y al ralentí: no exige corresponsabilidad a las empresas. Iba a hacerlo extensible a Naturgy e Iberdrola. Tenemos una ley que prohíbe el corte en hogares vulnerables que no pueden afrontar el pago y debe garantizarse.

P. Los Comunes tumbaron los Presupuestos de Pere Aragonès por su oposición al Hard Rock. ¿Contemplan hacer lo propio si se amplía el aeropuerto de Barcelona-El Prat?

R. Cuando dijimos que no votábamos a favor de esos Presupuestos fue porque o era entonces o no. La hipotética ampliación del aeropuerto estaría lista en 2023. Europa es quien se tiene que plantar. Además, los Presupuestos de carbono aprobados en Cataluña dicen que antes de 2030 debemos reducir las emisiones un 65%. Y en 2050, llegar a la neutralidad climática. Eso es incompatible con la ampliación. Creo que es más un deseo que una realidad. Tampoco sé si Cataluña puede soportar a 20 millones de turistas más.

P. Illa dice que el pacto de financiación es el mejor de la historia y Junts que es una mera actualización. ¿Qué cree usted?

R. No sé si es el mejor, pero son 4.700 millones que Cataluña necesita para educación, para listas de espera o para que, por ejemplo, si tienes en Lleida un ictus entre semana en fin de semana te pueda atender personal especializado y no como ahora. Todo el mundo gana con el acuerdo y creo que prosperará en el Congreso. Y que me expliquen con qué mayorías puede tirar adelante un concierto económico.

P. Junts dice que podría, como pasó con la amnistía.

R. ¿Pueden convencer a Compromís, a la CHA o al PSOE? Si nos trae los votos, estoy dispuesta a votarlo. El riesgo es que, al quererlo todo, nos quedemos sin nada. Lo que echo de menos es que el acuerdo no haya tenido en cuenta el coste de la vida o las medidas para evitar el dumping fiscal de las comunidades del PP.

P. Comuns celebra ahora primarias para elegir alcaldable en Barcelona. ¿Bob Pop o Pisarello?

R. Pisarello. Es una buena noticia que Bob Pop se presente porque tiene mucho que aportar, pero Pisarello me gusta mucho: su manera de hacer política y sus referentes internacionales. Es un gran orador y es muy lúcido.