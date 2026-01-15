Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
Pobreza energética

Los Comunes piden que comparezca la consejera de Derechos Sociales por el fin del convenio contra la pobreza energética

El acuerdo ya caducado permitió la condonación de la deuda de más de 41.000 familias entre 2015 y 2021

EFE
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El grupo de Comunes pedirá la comparecencia en comisión parlamentaria de la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, tras caducar el convenio que regula la vulnerabilidad energética, según han informado este jueves fuentes del partido.

Este miércoles, las entidades del tercer sector de Cataluña y la Alianza contra la Pobreza Energética denunciaron la angustia con la que viven muchas familias sin recursos tras caducar el mencionado convenio y han urgido a la Generalitat a tomar medidas.

El convenio fue firmado en 2021 y tenía una vigencia de cuatro años, que expiraba el pasado 31 de diciembre.Tal como ha avanzado EL PAÍS, el acuerdo caducó sin que ni la empresa ni la Generalitat hayan encontrado todavía una alternativa, aunque afirman que siguen buscando “formas de colaboración”.

La Taula y la APE han expresado en un comunicado su “profunda preocupación por el hecho de que no se haya cumplido el compromiso de desplegar el convenio que regula la pobreza energética”. La firma de este convenio entre Endesa y la Generalitat fue voluntaria, y de hecho ninguna otra empresa del sector, ni de luz ni de gas, ha acepado llegar a un acuerdo similar. La firma, en 2021, se enmarcó en un momento de emergencia energética por el alza de precios tras la pandemia, que se agravó un año después por la guerra de Ucrania, y Endesa aceptó firmar al ser la empresa que más cuota de mercado tiene en Cataluña —el 98% de la distribución eléctrica y algo menos del 50% en la comercialización de energía—.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Pobreza energetica

Las entidades sociales piden al Govern medidas urgentes en pobreza energética tras caducar el convenio con Endesa

Josep Catà Figuls | Barcelona
Pobreza energetica manifestacion

El convenio entre Endesa y la Generalitat contra la pobreza energética caduca sin una alternativa clara

Josep Catà Figuls | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 39,85€
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 24,99
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_