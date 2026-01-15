Los Comunes piden que comparezca la consejera de Derechos Sociales por el fin del convenio contra la pobreza energética

El acuerdo ya caducado permitió la condonación de la deuda de más de 41.000 familias entre 2015 y 2021

El grupo de Comunes pedirá la comparecencia en comisión parlamentaria de la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, tras caducar el convenio que regula la vulnerabilidad energética, según han informado este jueves fuentes del partido.

Este miércoles, las entidades del tercer sector de Cataluña y la Alianza contra la Pobreza Energética denunciaron la angustia con la que viven muchas familias sin recursos tras caducar el mencionado convenio y han urgido a la Generalitat a tomar medidas.

El convenio fue firmado en 2021 y tenía una vigencia de cuatro años, que expiraba el pasado 31 de diciembre.Tal como ha avanzado EL PAÍS, el acuerdo caducó sin que ni la empresa ni la Generalitat hayan encontrado todavía una alternativa, aunque afirman que siguen buscando “formas de colaboración”.

La Taula y la APE han expresado en un comunicado su “profunda preocupación por el hecho de que no se haya cumplido el compromiso de desplegar el convenio que regula la pobreza energética”. La firma de este convenio entre Endesa y la Generalitat fue voluntaria, y de hecho ninguna otra empresa del sector, ni de luz ni de gas, ha acepado llegar a un acuerdo similar. La firma, en 2021, se enmarcó en un momento de emergencia energética por el alza de precios tras la pandemia, que se agravó un año después por la guerra de Ucrania, y Endesa aceptó firmar al ser la empresa que más cuota de mercado tiene en Cataluña —el 98% de la distribución eléctrica y algo menos del 50% en la comercialización de energía—.