El Govern de Salvador Illa defiende que puede negociar ya los Presupuestos pese a los reproches de la oposición

El Govern de Salvador Illa no quiere perder más tiempo y ha activado la maquinaria para poder aprobar los Presupuestos este primer trimestre del año. La consejera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, envió este lunes al Consell de Trabajo, Económico y Social (CTESC) el anteproyecto de la ley de medidas fiscales y financieras que acompaña a las cuentas para empezar su tramitación. El Govern tiene prisa y cree que ya se dan las condiciones para negociar los presupuestos, pero sus socios discrepan. ERC exige avances en el Congreso sobre la tramitación de la proposición de ley para recaudar el IRPF y los comunes que haya sanciones ya a los propietarios que incumplen los precios del alquiler. Con todo, las tres partes pactaron este martes la nueva tasa turística.

Tras la celebración del Consell Executiu, la consejera portavoz, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Govern ha cumplido y que ya puede sentarse a negociar especialmente después de la presentación del nuevo modelo de financiación pactado con ERC. “Nosotros creemos que sí, que se puede hacer en los próximos días y semanas”, ha afirmado señalando que no pueden depender de lo que ocurra en el Congreso y que eso no está al alcance del Govern. Esa previsión choca con la posición de los republicanos, que exigen avances claros en el asunto de dar cobertura legal a su objetivo de recaudar el IRPF más allá de que Cataluña no esté preparada para ello hasta 2028. La ministra María Jesús Montero rechazó la semana pasada que hubiera acuerdo alguno en ese sentido.

La consellera portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en un momento de la rueda de prensa. EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)

Cataluña se rige por unos presupuestos prorrogados -están en vigor los aprobados en 2023- y el Govern las necesita para consolidar su mandato. No solo eso: las arcas de la Generalitat ya empiezan a sufrir la tensión de tesorería. “Queremos avanzar trámites y aprobar los presupuestos lo antes posible”, ha afirmado Romero, en TV3 añadiendo que sin cuentas Cataluña puede perder unos 2.000 millones de euros. Paneque ha advertido de las consecuencias de aprobar con retraso el presupuesto: por ejemplo, las últimas sumas aprobadas por suplementos de crédito en mayo del pasado fueron ingresados en las arcas de la Generalitat en noviembre. “Lo óptimo sería aprobarlos este trimestre”, ha recalcado. La tramitación conlleva un periodo de unos 40 días y el Ejecutivo está al límite para cumplir esa expectativa.

Además de la exigencia de ERC, los comunes no piensan sentarse hasta que el Govern no imponga las multas a los propietarios que incumplen el techo de los precios del alquiler. “Si tienen prisa, que pongan una sanción”, ha advertido la diputada en el Parlament. “En febrero hará un año que se aprobó este régimen sancionador. Por el momento, no tenemos constancia de ninguna reunión, no ninguna sanción prevista. No tenemos fecha ni absolutamente nada de las sanciones”, ha lamentado.

Paneque ha aclarado que la agencia catalana de consumo ha incoado 30 expedientes y su departamento otros tantos por los límites de los precios. El Ejecutivo alega que no puede saltarse los tiempos administrativos de la tramitación y que pueden pasar días o semanas. Los comunes exigen también garantías de que se están cumpliendo los acuerdos de los suplementos de crédito y las partidas destinadas a los refuerzos de las clases de catalán, matemáticas e inglés.

Mientras, el Govern ha remitido el texto del anteproyecto al CTESC para que dé luz verde a su tramitación. El anteproyecto pone el foco en la simplificación administrativa y en la supresión de los trámites burocráticos. La norma contempla, entre esas medidas, la supresión de 19 tasas administrativas, que suponían una recaudación de 500.000 euros y que generaban trabas burocráticas -por ejemplo, el coste que pagaban las cofradías de pescadores por ocupar espacio público-; la simplificación del procedimiento legislativo y las del ámbito de intervención. Romero ha deslizado que se elimina el Consell Català de l’Esport porque el Govern ya dispone de una consejería. La norma no incluye nuevos tributos.