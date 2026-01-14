Junts se abre a analizar con condiciones un cambio de voto en la condonación del FLA

La dirección de Junts ha refrendado este miércoles que no se ha movido un ápice ni se moverá en su postura de oposición frontal contra el acuerdo de financiación pactado entre el Gobierno y ERC. El partido de Carles Puigdemont reitera que el pacto es simplemente una actualización del sistema y que no resuelve de forma estructural los problemas de financiación de Cataluña. Esa decisión no ha impedido que el partido se abra a analizar un posible cambio de voto en lo que respecta a la condonación de la deuda generada por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) pactada por socialistas y republicanos. “Ya dijimos que si esta propuesta llega de forma aislada haremos el análisis que tengamos que hacer”, ha afirmado la presidenta del grupo de Junts en el Parlament, Mónica Sales, que ha advertido de que en absoluto presagia un viraje en su defensa del concierto.

Con la participación vía telemática del expresident Carles Puigdemont y el exconsejero Lluís Puig, ambos parlamentarios, los diputados de Junts están celebrando unas jornadas de dos días en Tarragona para abordar el nuevo periodo de sesiones que ha arrancado con el impacto del modelo de financiación. El grupo ha registrado una petición de comparecencia del president Salvador Illa a quien afean que, tras el pacto, se reuniera con sus socios y los agentes económicos y sociales, pero no con la oposición. Pese a su rechazo frontal al acuerdo, miembros próximos al Govern y de la órbita socialista confían en que Junts cambie de posición sobre el modelo de la misma forma que entienden que está virando sobre la deuda del FLA, que supondría para Cataluña una quita del 20% del total, esto es, unos 17.000 millones de euros.

Salas matizó este miércoles que lo están analizando y se remitió a la postura de sus compañeros en el Congreso. Con todo, la diputada ha advertido que ese análisis no es preludio de un posible cambio sobre el modelo ahora presentada. “Lo hemos explicado muchas veces y nuestra postura es el concierto económico y ya está”, ha afirmado en una rueda de prensa. Antoni Castellà, vicepresidente del partido, se mostró pesimista en unas declaraciones en TV3 realizadas la noche del martes. “Lo tenemos que acabar de ver, pero hemos sido muy claros”, dijo. “No vale que nos lo metan en documentos tutti frutti en que ponen mil cosas y te hacen el chantaje: ‘O votas esto o nada’. No están en condiciones de hacer eso y lo hemos advertido. Si nos traen un documento en que se mezcla todo, no soy optimista”. El Gobierno quiere presentarlo en principio en formato de proyecto de ley y la previsión es que se vote en febrero.

El retrato que hace Junts del pacto de financiación es demoledor y aseguran que está muy lejos del concierto económico que propugnan. “Ni el pacto nos da la llave de la caja, no singularidad, ni reduce el déficit fiscal ni comporta la ordinalidad”, ha afirmado Sales, que ha añadido que Cataluña seguirá recaudando menos de lo que genera, dependiendo del Gobierno y sin capacidad para decidir en qué gastar. Junts presentará una enmienda a la totalidad con texto alternativo incorporando su propuesta de concierto. ERC y los socialistas coinciden en señalar que esas posiciones maximalistas acaban en nada. Otras voces del entorno de Junts, como por ejemplo el exconsejero Jaume Giró ha afirmado que el modelo es “bueno” y le ha invitado a votar a favor. Salas ha replicado a esas voces posibilistas haciendo una analogía con la amnistía. “Decían que era imposible y la logramos con firmeza y fuerza”, ha señalado la diputada.

Impulsor del pacto fiscal en 2010, que fue a la postre el embrión del procés, el expresident Artur Mas ha defendido esta mañana en Barcelona la formación de un frente común entre los partidos independentistas y la sociedad civil para lograr que Cataluña gestione todos los impuestos aprovechando el cambio en el modelo de financiación: “O somos responsables de nuestras finanzas o siempre seremos unos mandados”, ha sintetizado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Mas ha coincidido con la dirección de Junts que el pacto actual es el mismo modelo evolucionado. “En algún momento la Generalitat tiene que ser la autoridad fiscal en Cataluña, en coordinación con la agencia española, pero este planteamiento no puede ser de un partido sino, que tiene que ser de país”, ha apuntado. Salas ha compartido el llamamiento de Mas en favor del concierto y ha recordado que hace tiempo quisieron hacer ese frente de 7+7 (siete diputados de ERC y siete de Junts) para aprovechar la oportunidad histórica y convertir la debilidad del Gobierno en “un revulsivo”. “La presión la deberíamos hacer a la contra con un cambio estructural”, ha zanjado.