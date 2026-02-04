Retrasos y autobuses: Rodalies pierde entre el 25% y el 30% de pasajeros en esta crisis ferroviaria

En la imagen, una mujer saca la cabeza por la puerta de un tren de Rodalies en la Estación de Sants. ALBERT GARCIA

El servicio de Rodalies ha arrancado este miércoles con la falsa normalidad habitual desde que el pasado 20 de enero se produjo el fatal accidente ferroviario de Gelida (Barcelona). Este miércoles, a las 7.00, no se había producido ningún corte total de la infraestructura pero el servicio continuaba siendo deficiente. De hecho, a las 6.30 el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha admitido que la oferta ferroviaria de esta semana no llega “al 80% de los habitual” y que la compañía ha perdido en esta crisis entre el 25% y el 30% de los pasajeros habituales. “El objetivo es revertir la situación”, ha defendido. Respecto a vuelta a la normalidad -que debería haber llegado, tal y como anunció el Govern, el pasado lunes- Carmona ha sido tajante: “No hablaremos ni de fechas ni de previsiones”. Por otro lado, el portavoz de la compañía en Cataluña ha asegurado que 320.000 usuarios han adquirido ya el abono gratuito de Renfe.

La R1 (la que conecta L’Hospitalet con Maçanet-Massanes atravesando el Maresme y la costa) presta servicio en tren hasta Blanes y en autobús entre Blanes y Maçanet. Con cinco trenes por hora y sentido.

La R2 (una de las principales líneas de Cataluña que une Sant Vicenç de Calders en Tarragona con Maçanet-Massanes pasando por Barcelona y el área metropolitana) circula sin cortes. Aún así, la R2 Sur (la que une Sant Vicenç de Calders con la estación de França) mantiene reducida la frecuencia de trenes, dos por sentido y hora.

La R3 (la que une l’Hospitalet de Llobregat con Puigcerdà pasando por Barcelona, Granollers, Vic o Ripoll) queda suprimida y solo tiene tramos por carretera.

La R4 (la que une Sant Vicenç de Calders con Manresa pasando por Martorell, Barcelona Sabadell y Terrassa) es donde tuvo lugar el accidente mortal de Gelida. Mantiene el servicio alternativo por carretera entre Sant Sadurní y Martorell Central. De Martorell Central a Terrassa Estació de Nord los trenes circularán con normalidad y, después, se vuelve al autobús entre Terrassa Estació del Nord a Manresa.

Los cortes ferroviarios también afectan a los regionales que recorren el tramo entre Manresa y Cervera, que se realizará en autobús. Asimismo, entre Reus y Riba Roja d’Ebre y entre Reus y Vinaixa se realizarán por carretera, al igual que entre Reus y la Plana Picamoixons.

Un carril de la AP-7 entre Martorell y Gelida en sentido sur será habilitado este miércoles para que puedan circular exclusivamente autobuses interurbanos y de Renfe, informó el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). Estos autocares “saldrán por Gelida antes del tramo en obras”, por los trabajos de reparación del muro que cedió en el accidente ferroviario con una víctima mortal en esta localidad barcelonesa el pasado 20 de enero, según el SCT, que advierte de que “el personal de seguridad dela obra solo permitirá el paso a los autocares autorizados”. El 21 de enero, un día después del accidente mortal de tren, el riesgo de hundimiento de la infraestructura que sostiene la AP-7 en Gelida,en la que se apoyaba el muro que se derrumbó sobre el convoy, obligó a cerrar por completo esta vía troncal de Cataluña en Martorell, en sentido sur.

La infraestructura de Adif por la que pasan los trenes de Rodalies —que acumulan dos semanas de parones, interrupciones y retrasos— es la misma por la que pasan los trenes de mercancías que van y vienen del Puerto de Barcelona. El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, explicó ayer que el flujo se ha derivado por carretera mediante camiones, con los altos costes que ello implica, y que Adif ha comunicado a los operadores ferroviarios que el tránsito ferroviario hacia el norte se reabrirá el viernes, y el que va hacia el sur se retomará, paulatinamente, a partir del lunes.

La jornada del martes se ha inició con dos nuevas incidencias en el sistema de señalización, que obligaron a parar la circulación de todo el sistema varios minutos. El secretario de Transportes, José Antonio Santano, número dos del ministro Óscar Puente, aceptó la petición del Govern de instalarse en Barcelona “los días que haga falta” mientras dure la crisis. “Esta situación no puede continuar”, explicó la portavoz del Govern, Sílvia Paneque.

Fuentes del ministerio informaron que Santano, con la mirada puesta en estabilizar el servicio tras la crisis desatada tras el accidente de Gelida (Barcelona), estará en la capital catalana “sin fecha concreta” y su principal objetivo será facilitar la interlocución directa con la Generalitat. Despachará desde la sede de la Delegación del Gobierno.