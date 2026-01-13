Moncloa confirma que Sánchez se reunió dos veces con Junqueras en secreto para negociar la financiación autonómica

El Gobierno ha confirmado finalmente, después de varios días de titubeos, que el presidente se reunió al menos dos veces en secreto con Oriol Junqueras, líder de ERC, antes de su cita pública el pasado 8 de enero en La Moncloa. Los encuentros discretos se organizaron para negociar el acuerdo de la nueva financiación autonómica para Cataluña que anunció el propio Junqueras cuando acabó la cita en La Moncloa, y que se discutirá este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como reforma global, para todas las autonomías.

Las citas se conocieron porque las publicó La Vanguardia, y después el propio Junqueras las confirmó, pero el Ejecutivo no quería informar sobre ellas y la portavoz, Elma Sáiz, ha llegado a decir en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que desconocía si se habían producido. El Ejecutivo ha terminado por confirmar esta tarde. El Gobierno había mantenido en secreto estas citas e incluso había señalado que la reunión del 8 suponía su primer encuentro desde el procés, aunque sí había informado de una llamada telefónica en octubre de 2023, en plena negociación de la investidura.

La Moncloa argumenta que se cuentan los acuerdos, no el proceso para lograrlos. Estos tres encuentros prueban una relación política estrecha y una apuesta estratégica muy clara de Sánchez por cerrar el pacto de la financiación con ERC que abre la puerta a que Salvador Illa pueda tener Presupuestos en Cataluña.