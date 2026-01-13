Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
financiación autonómica

Moncloa confirma que Sánchez se reunió dos veces con Junqueras en secreto para negociar la financiación autonómica

Estos tres encuentros prueban la apuesta estratégica de Sánchez por cerrar el pacto que abre la puerta a que Illa pueda tener Presupuestos

Carlos E. Cué
Carlos E. Cué
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Gobierno ha confirmado finalmente, después de varios días de titubeos, que el presidente se reunió al menos dos veces en secreto con Oriol Junqueras, líder de ERC, antes de su cita pública el pasado 8 de enero en La Moncloa. Los encuentros discretos se organizaron para negociar el acuerdo de la nueva financiación autonómica para Cataluña que anunció el propio Junqueras cuando acabó la cita en La Moncloa, y que se discutirá este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como reforma global, para todas las autonomías.

Las citas se conocieron porque las publicó La Vanguardia, y después el propio Junqueras las confirmó, pero el Ejecutivo no quería informar sobre ellas y la portavoz, Elma Sáiz, ha llegado a decir en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que desconocía si se habían producido. El Ejecutivo ha terminado por confirmar esta tarde. El Gobierno había mantenido en secreto estas citas e incluso había señalado que la reunión del 8 suponía su primer encuentro desde el procés, aunque sí había informado de una llamada telefónica en octubre de 2023, en plena negociación de la investidura.

La Moncloa argumenta que se cuentan los acuerdos, no el proceso para lograrlos. Estos tres encuentros prueban una relación política estrecha y una apuesta estratégica muy clara de Sánchez por cerrar el pacto de la financiación con ERC que abre la puerta a que Salvador Illa pueda tener Presupuestos en Cataluña.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Carlos E. Cué
Carlos E. Cué
Carlos E. Cué - twitter
Es corresponsal político de EL PAÍS, encargado de la información del Gobierno y de los viajes del presidente. Antes fue corresponsal en Buenos Aires y está especializado en información política, siguiendo a distintos gobiernos y a varios partidos. Ex alumno del Liceo Italiano de Madrid, se licenció en Economía y cursó el máster de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Junqueras anuncia un acuerdo de financiación con el Gobierno que supondrá 4.700 millones para Cataluña

Àngels Piñol | Madrid

Sánchez y Junqueras se citan en La Moncloa para dar estabilidad a la legislatura con la financiación

Àngels Piñol | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 39,85€
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 24,99
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_