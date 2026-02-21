Illa escenifica su apoyo a recaudar el IRPF para atraer a ERC a negociar los Presupuestos

El reloj corre para que el Ejecutivo catalán cumpla con su objetivo de aprobar los Presupuestos en el primer semestre de este año y de ahí que el president Salvador Illa optara ayer por mover ficha. El jefe del Govern escenificó su apoyo a la iniciativa de que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude el IRPF, condición que exige ERC para sentarse a hablar de las cuentas, en una inédita intervención durante una reunión técnica que se celebra los viernes. Illa busca así seducir a los republicanos, que hoy celebran la reunión de su máximo órgano entre Congresos y están inmersos en cerrar la estructura del consorcio de inversiones, otro de los acuerdos de investidura pendientes de ejecutar.

Tras asegurar que se siente vinculado con todos los puntos del acuerdo de investidura, el president puso como ejemplo la amnistía a los líderes independentistas y el modelo de financiación como dos ejemplos. “Y de forma muy especial quiero decir que mi compromiso en avanzar hacia la gestión del IRPF y la Hacienda catalana también es total”, apostilló. Las declaraciones fueron hechas en marco del Consell Tècnic, un órgano que cada viernes encabeza el consejero de la presidencia, Albert Dalmau, y reúne a los secretarios generales del Govern. Es la primera vez que Illa asiste y que, además se permite el acceso a la prensa.

Esa cierta solemnidad en el anuncio se entiende por la necesidad del Ejecutivo de convencer a los republicanos, cuyos votos junto a los de los Comuns son necesarios para aprobar las cuentas. Tras una semana en la que los de Jéssica Albiach se han dedicado a exprimir el resultado de sus negociaciones -la ley para regular la compra especulativa o mejores sustanciales en ayudas al alquiler y becas comedor-, el Govern necesita ahora enfocarse en el beneplácito de ERC.

De ahí que todas las miradas están puestas en el discurso de la mañana de este sábado de Junqueras, en el consell nacional del partido. Los republicanos modificaron el pasado lunes por tercera vez estrategia para lograr la recaudación del IRPF, al retirar la proposición de ley en el Congreso con que querían modificar varias leyes para que cualquier CC AA pudiera asumir más responsabilidad fiscal. El presidente de ERC aceptó que así evitaban chocarse contra la falta de apoyo de otros grupos y abría el camino que la luz verde llegara en la futura tramitación de la ley del modelo de financiación, con un pacto con los socialistas para incluir el traspaso en la gestión de ese impuesto mediante unas enmiendas.

Junqueras lleva días diciendo que hay sintonía con el PSC pero que lo que necesitaba era que el resto del socialismo estatal se aviniera a pactar la recaudación del IRPF, incluso aunque aceptaba que no había un calendario claro para que la ley de la financiación llegara a las Cortes. Fuentes del PSOE aceptan que el debate de la financiación pudo pasarle factura a la campaña de Pilar Alegría para las elecciones autonómicas aragonesas y, de ahí, ciertas reticencias.

Esta por verse si el hecho de que el compromiso con el IRPF salga por boca de Illa y no de un alto cargo del PSOE le vale a Esquerra para dar luz verde a la negociación de las cuentas. En todo caso los republicanos han utilizado la situación para darle relieve a otro de los puntos del acuerdo de investidura, el del consorcio de inversiones.

Se trata de una herramienta que busca que la fase más burocrática de las infraestructuras, como la redacción de pliegos y adjudicaciones, con las que se espera aumentar el porcentaje de ejecución. En Esquerra, sin renunciar al IRPF, creen que la ola de indignación por Rodalies le permite modular su hoja de ruta para más soberanía en la Hacienda Catalana si se logra obtener el consorcio.

Fuentes de ambas bandas de la negociación, en donde participan representantes de los ministerios de Transporte y Hacienda, han explicado esta semana que ya se estaba en la fase de cerrar los flecos técnicos e incluso se aspira a llegar el consorcio a votación en el Congreso en breve. “Si no podemos desencallar temas tan importantes para Cataluña, constataremos que el PSOE no tiene interés en que la Generalitat tenga Presupuestos”, había advertido el pasado lunes el líder republicano.