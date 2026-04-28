La policía húngara investiga la presunta fuga de capitales de oligarcas cercanos a Orbán tras su derrota electoral

La arquitectura del poder económico que Viktor Orbán había construido durante 16 años de mandato en Hungría ha sido lo primero en agrietarse tras su derrota electoral el pasado 12 de abril. Durante años un núcleo de empresarios cercanos al primer ministro ultraconservador amasó fortunas con el impulso del Gobierno y de la contratación pública. Ahora, según ha denunciado Péter Magyar, el ganador de los comicios, están trasfiriendo miles de millones a países como Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Este martes, la policía ha informado de que investiga las denuncias de presunta fuga de capitales del país.

“Oligarcas vinculados a Orbán están transfiriendo decenas de miles de millones de forintos a los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Uruguay y otros países lejanos”, señaló Magyar en una publicación de redes sociales este fin de semana. El próximo primer ministro, exmiembro de Fidesz, el partido de Orbán, aseguró que tenía información de que la Autoridad Nacional de Impuestos y Aduanas de Hungría (NAV) había suspendido transferencias de alto valor vinculadas al entorno de Antal Rogán, ministro responsable de la Oficina del primer ministro. Afirmó además que algunos empresarios estaban empezando a vender medios de comunicación que forman parte de la maquinaria de propaganda de Orbán.

Magyar instó a las autoridades “a detener a los delincuentes que han causado daños de miles de miles de millones de forintos al pueblo húngaro, y a no permitir que huyan —antes de la formación de un gobierno de TISZA— a países desde los que actualmente no es posible la extradición”. También pidió a inversores nacionales e internacionales que se abstuvieran de “adquirir activos relacionados con la mafia”. Tras su toma de posesión, el 9 de mayo, Magyar creará una Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos, destinada a recuperar los bienes sustraídos al Estado o puestos a disposición de entidades controladas por Fidesz.

El líder de Tisza también contó que tenía información de que varias familias ya han abandonado el país, o se estaban preparando para hacerlo, sacando a sus hijos del colegio y organizando personal de seguridad de su confianza. Magyar señaló en concreto a Lorinc Mészáros y su familia. Mészáros es un símbolo de la corrupción que le ha costado a Hungría la congelación de millones de euros de fondos europeos. Este hombre de 60 años, amigo de infancia de Orbán, se convirtió durante el mandato de Fidesz en el hombre más rico del país. Antes de eso, se dedicaba a la instalación de gas.

La prensa húngara ha informado de que Mészáros ha comenzado a transferir dinero de las cuentas corporativas a cuentas privadas, unos movimientos que habrían dejado algunas operaciones sin liquidez. Su empresa, Mészáros Group, aseguró este lunes que había enviado una carta a Magyar para “proporcionar información precisa y resolver la situación de tensión que se ha generado”, como recoge el Financial Times. El diario cita otros casos de empresarios cercanos a Orbán que han distanciado recientemente de él y se muestran dispuestos a cooperar con el nuevo gobierno.

The Guardian publicó también este fin de semana que el aeropuerto de Viena está sirviendo como base de salida de jets privados cargados con dinero rumbo a países de Oriente Próximo como Arabia Saudí, Omán y Emiratos Árabes Unidos, mientras otros tienen la mirada puesta en Australia o Singapur. El diario británico añade que altos cargos cercanos a Orbán están analizando opciones para obtener visados para Estados Unidos y encontrar trabajo en instituciones relacionadas con el movimiento MAGA (Make America Great Again) del presidente estadounidense, Donald Trump.

Se había especulado incluso con la posibilidad de que Orbán buscase refugio en Washington. El Gobierno interino ha desmentido las informaciones y ha asegurado que el primer ministro en funciones, que ha renunciado a su escaño, solo tiene previsto pasar allí una temporada larga para seguir el Mundial de Fútbol. En Nueva York vive su hija y su yerno, István Tiborcz, que está también en la lista de los más ricos del país.

Péter Magyar, en una conferencia de prensa en Budapest el 13 de abril, un día después de su victoria. Bernadett Szabo (REUTERS)

Orbán ha puesto su cargo de presidente de Fidesz a disposición del partido este martes, pero la formación no ha aceptado la dimisión. Según la prensa local, la decisión final se tomará en un congreso el próximo 13 de junio. Antes del encuentro la prensa ha preguntado al dirigente en funciones por los bienes de Mészáros, a quien muchos en Hungría consideran su testaferro, y por el palacio construido en Hatvanpuszta en un terreno a nombre de su padre, pero que se le atribuye a él. “Pregúntenle a sus dueños”, ha zanjado.

En una publicación en redes sociales, la policía ha asegurado que está investigando las informaciones sobre presunta huida de capitales, sin dar más detalles sobre los procedimientos en curso. “La policía actúa en todo momento legalmente y de conformidad con la normativa vigente”, ha afirmado el comunicado publicado hoy. “La policía solo puede impedir —y las impide de forma inmediata— aquellas operaciones respecto de las cuales existan datos concretos, información o una sospecha fundada en relación con su ilegalidad”, ha aclarado, y ha pedido colaboración ciudadana si alguien observa un delito o tiene sospechas.

El día siguiente a las elecciones, en su primera rueda de prensa como futuro primer ministro, Magyar informó en directo ante los medios que se estaban destruyendo documentos en el Ministerio de Exteriores. Durante la campaña se informó de que el ministro, Péter Szijjártó, informaba a Moscú de las conversaciones sensibles en la UE y trabajaba activamente para evitar sanciones a Rusia, en coordinación con el Kremlin. Desde entonces, las informaciones sobre trituradoras de papel trabajando a pleno rendimiento en la Administración húngara se han multiplicado.