El Barcelona no pasa del empate ante el Badalona en la ida de las semifinales de la Copa de la Reina
Las azulgranas no pudieron materializar sus ocasiones ante una gran actuación de la línea defensiva de las locales y, sobre todo, de su portera, María Valenzuela
No pudo rascar el Barcelona nada más que un empate, el segundo para las azulgranas esta temporada. Dominó en juego, posesión y ocasiones, pero no en efectividad ni en definición. Tampoco brilló y, el Badalona, en cambio, sobrevivió y vivió gracias a la gran actuación de su defensa, sólida y coordinada para forzar el fuera de juego, y su portera, María Valenzuela, que fue duda para el partido hasta el último momento (0-0). La eliminatoria de las semifinales de la Copa de la Reina queda abierta, pendiente de lo que suceda el próximo miércoles 18 en el Estadi Johan Cruyff.
Y eso que Pere Romeu sacó un once muy titular, con Vicky López en el extremo izquierdo en lugar de Graham Hansen, desplazando a la suiza Sydney Schertenleib a su puesto en el centro del campo junto a Alexia y Patri Guijarro. Aunque también condicionado por las lesiones: Aïcha Camara ocupó el hueco de Mapi León en el eje de la zaga, y Gemma Font el de Cata Coll en la portería.
El derbi catalán no generó sobresaltos. El césped artificial del Estadi Municipal de Badalona condicionó la velocidad del balón, y el Barça tampoco lo movió con rapidez. Aunque las azulgranas fueron sin duda protagonistas, les costó, a momentos, madurar las jugadas. Y a su vez, les faltó pausa. Se acostumbraron a los pases verticales, intentando ganar la espalda de Majarín y Carmona, que cerraron la puerta a Ewa Pajor forzando fueras de juego una y otra vez.
Tras esos 25 minutos de adaptación, las azulgranas ya no solo hicieron daño, también saborearon el gol. Percutieron más y mejor por las bandas con la altitud de Ona y Brugts, pero también llegaron por dentro con Sydney, Vicky o Pina. Mejoró el ataque del Barça, pero también la defensa del Badalona, muy coordinada, no solo inhabilitando jugadas, también sacando balones bajo la línea de gol entre Majarín y Barclais. E incluso tuvieron las locales alguna que otra incursión frente a la portería de Font con el peligro de Elena Julve y Estefanía Banini, que aprovecharon los contraataques para salir con velocidad.
La segunda parte no cambió el guion; tampoco se animó el partido. Ni siquiera con los disparos de Patri o Alexia, frustrados por María Valenzuela. Incluso Pajor falló un par de mano a mano con la portera. Toda la tensión se acumuló en el descuento, con ocasiones para ambos equipos, con momentos de resistencia del Badalona, y quizás de frustración del Barça. Las azulgranas se tuvieron que conformar con el empate mientras las jugadoras locales se marcharon entre aplausos y celebraciones de su afición.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.