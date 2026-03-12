El Barcelona no pasa del empate ante el Badalona en la ida de las semifinales de la Copa de la Reina

Las azulgranas no pudieron materializar sus ocasiones ante una gran actuación de la línea defensiva de las locales y, sobre todo, de su portera, María Valenzuela

No pudo rascar el Barcelona nada más que un empate, el segundo para las azulgranas esta temporada. Dominó en juego, posesión y ocasiones, pero no en efectividad ni en definición. Tampoco brilló y, el Badalona, en cambio, sobrevivió y vivió gracias a la gran actuación de su defensa, sólida y coordinada para forzar el fuera de juego, y su portera, María Valenzuela, que fue duda para el partido hasta el último momento (0-0). La eliminatoria de las semifinales de la Copa de la Reina queda abierta, pendiente de lo que suceda el próximo miércoles 18 en el Estadi Johan Cruyff.

LEB Badalona Femenino 0 María Valenzuela, Sonia Majarín, Nerea Carmona, Itziar Pinillos, Célya Barclais, María Llompart (Sofie Junge Pedersen, min. 77), Elena Julve (Sarah Jankovska, min. 85), Ana González, Estefanía Banini (Lorena Navarro, min. 68), Irina Uribe (Loreta Kullashi, min. 85) y Paula Sánchez (Lice Chamorro, min. 67) FCBF FC Barcelona Femenino 0 Gemma Font, Irene Paredes, Aïcha Cámara (Marta Torrejón, min. 61), Esmee Brugts, Ona Batlle, Patri Guijarro, Alexia Putellas, Sydney Schertenleib (Salma Paralluelo, min. 61), Clàudia Pina, Ewa Pajor y Vicky López Arbitro Alicia Espinosa Ríos

Tarjetas amarillas Itziar Pinillos (min. 80)

Y eso que Pere Romeu sacó un once muy titular, con Vicky López en el extremo izquierdo en lugar de Graham Hansen, desplazando a la suiza Sydney Schertenleib a su puesto en el centro del campo junto a Alexia y Patri Guijarro. Aunque también condicionado por las lesiones: Aïcha Camara ocupó el hueco de Mapi León en el eje de la zaga, y Gemma Font el de Cata Coll en la portería.

El derbi catalán no generó sobresaltos. El césped artificial del Estadi Municipal de Badalona condicionó la velocidad del balón, y el Barça tampoco lo movió con rapidez. Aunque las azulgranas fueron sin duda protagonistas, les costó, a momentos, madurar las jugadas. Y a su vez, les faltó pausa. Se acostumbraron a los pases verticales, intentando ganar la espalda de Majarín y Carmona, que cerraron la puerta a Ewa Pajor forzando fueras de juego una y otra vez.

Tras esos 25 minutos de adaptación, las azulgranas ya no solo hicieron daño, también saborearon el gol. Percutieron más y mejor por las bandas con la altitud de Ona y Brugts, pero también llegaron por dentro con Sydney, Vicky o Pina. Mejoró el ataque del Barça, pero también la defensa del Badalona, muy coordinada, no solo inhabilitando jugadas, también sacando balones bajo la línea de gol entre Majarín y Barclais. E incluso tuvieron las locales alguna que otra incursión frente a la portería de Font con el peligro de Elena Julve y Estefanía Banini, que aprovecharon los contraataques para salir con velocidad.

La segunda parte no cambió el guion; tampoco se animó el partido. Ni siquiera con los disparos de Patri o Alexia, frustrados por María Valenzuela. Incluso Pajor falló un par de mano a mano con la portera. Toda la tensión se acumuló en el descuento, con ocasiones para ambos equipos, con momentos de resistencia del Badalona, y quizás de frustración del Barça. Las azulgranas se tuvieron que conformar con el empate mientras las jugadoras locales se marcharon entre aplausos y celebraciones de su afición.