El Badalona Women, de club independiente de barrio a ser el primer equipo español femenino con un gran inversor extranjero detrás

Mercury13, grupo multipropiedad, se convierte en el máximo accionista del club, que se mudó de Sant Joan Despí a Badalona en verano de 2024. Este jueves se enfrenta al Barça en la semifinal de la Copa de la Reina

La mayoría de los equipos femeninos de fútbol que están ahora en el primer nivel nacieron bajo el paraguas de clubes masculinos históricos. El FC Badalona Women es uno de los pocos de la actual Liga F que ha crecido como proyecto independiente, sin esa gran estructura detrás. Un club que empezó como equipo de barrio, y que se ha ido transformando a base de mudanzas, cambios de identidad y ahora también con inversión internacional. Mercury 13, grupo inversor multiclub, entra de lleno en el Badalona como su máximo accionista con una idea clara: profesionalizar el club, potenciar su desarrollo deportivo y aspirar a competir en la parte alta de la Liga F y, algún día, en Europa. “Es el comienzo de un proyecto de crecimiento. No pasará de la noche a la mañana, pero hay mucha gente con muchas ganas de elevar el nivel. Espero que llene de ambición a nuestras jugadoras, cuerpo técnico y comunidad de Badalona”, asegura Mario Malavé, cofundador de Mercury. La fecha del anuncio no es baladí: este jueves el Badalona, octavo clasificado de la Liga F, se enfrenta al Barça (21.00, Teledeporte y RTVE Play) en la primera semifinal de la Copa de la Reina de su historia.

El movimiento, además, marca un hito en España: el Badalona se convierte en el primer club femenino que pasa a manos de un grupo inversor extranjero. Y, también, en el tercer equipo dentro de la estructura de Mercury13, junto con el Bristol City (segunda división inglesa) y el Como (Serie A italiana). Aterrizan en España, explica Malavé, por la “riqueza” de su fútbol y la percepción de que es un “mercado referente”, y tras una buena acogida por parte de la Liga F.

Su entrada trae acuerdos estratégicos, como el patrocinio técnico con Nike, y la incorporación de la plataforma ticketing Fever como patrocinador principal en la camiseta. Desde Mercury13 insisten en que no pretenden intercambiar jugadoras entre clubes ni alterar la identidad deportiva del equipo. La estructura directiva se mantiene, con Josep Bellet como presidente, y Ferran Cabello como director deportivo, aunque sí se reforzará con nuevas caras: Pedro Iriondo, exejecutivo de la FIFA y exdirector general del Olympique de Marsella, será el CEO, y se incorporará a la junta directiva la exfutbolista Lauren Holiday, campeona del mundo y doble medallista olímpica con EEUU.

Ahora el objetivo es impulsar un club, cuya historia reciente ha estado marcada por los cambios, no solo de nombre, también de ciudad. El actual Badalona Women nació en 1983 como Levante Las Planas, nombre que le dio su barrio de Las Planes, en Sant Joan Despí, durante años vecino de la ciudad deportiva del Barça. Tras varias etapas en distintas categorías, el equipo regresó a la primera división en 2022, coincidiendo con la profesionalización de la Liga F, y desde entonces ha logrado mantenerse.

El primer gran cambio llegó en verano de 2024. Se trasladaron a Badalona, y pasó a denominarse Levante Badalona. “Somos un club de barrio que se ha ido transformando”, asegura su presidente. La migración, sin embargo, no estuvo exenta de complicaciones. Durante el traslado desaparecieron 38 equipos de fútbol base, y la subvención de 350.000 euros del gobierno de Badalona al club generó críticas en la oposición política, que cuestionó destinar esta contribución a una entidad recién llegada frente a otras históricas como el CF Seagull.

Un año después de la mudanza, el proyecto volvió a redefinirse: adoptó el nombre de FC Badalona Women, renovó su imagen corporativa, actualizó su indumentaria y escudo y cambió sus colores. Pero se encontraron con otro inconveniente. El Estadi Municipal de Badalona no cuenta con césped natural, requisito exigido esta temporada por la Liga F, por lo que pasaron a disputar sus partidos como local en Palamós, a más de 100 kilómetros de su nueva ciudad. El estadio está en proceso de remodelación para regresar el próximo curso y, según Bellet, cuando finalicen las obras, “estará en el top 4” de la Liga F.

A estas dificultades se han sumado otros episodios deportivos. La futbolista Michele Vasconcelos denunció públicamente en verano de 2025 retrasos continuados en pagos a jugadoras. Y en febrero, la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al club con la retirada de tres puntos en liga y una multa económica por viajar de forma reiterada sin médico.

Mercury13 llega para dar esa estabilidad necesaria al club, aportando su capital para profesionalizar el día a día de las jugadoras. Su desembarco se enmarca en un escenario más global en el que otros grupos multipropiedad irrumpen en el mercado de clubes femeninos. El caso más reconocido es el de Michele Kang, al frente de un conglomerado con el OL Lyonnes, ocho veces campeón de Europa y entrenado por el exazulgrana Jonatan Giráldez, como su joya de la corona.

Ahora ese modelo aterriza también en España. “Esperemos que nuestra entrada pueda catalizar y convencer a otros inversores a que den ese paso final. El fútbol femenino tiene por delante década de crecimiento. Es una de las cosas que creemos fielmente”, asegura Malavé. Su objetivo: que los clubes femeninos sigan elevando sus capacidades y den un salto en su desarrollo.