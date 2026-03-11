El Atlético coge oxígeno al acercarse a la final de Copa gracias a un gol de Gio

Las rojiblancas tumban en la ida de las semifinales al rocoso Tenerife con un tanto de la brasileña y viajarán la próxima semana a la isla canaria con ventaja para tratar de arreglar con una final una temporada tormentosa

Un gol de Gio Garbelini a un cuarto de hora del final regaló este miércoles mucho oxígeno al Atlético de Madrid en el Centro Deportivo Alcalá de Henares. El tanto postrero de la brasileña ante el Costa Adeje Tenerife en la ida de las semifinales de la Copa de la Reina le dio el triunfo a un equipo hundido en la sexta posición de la Liga F y que tiene en la final del torneo su única opción de arreglar una temporada tormentosa en la que ya tienen virtualmente imposible clasificarse para la Champions. Las rojiblancas, pese a su partido espeso y a las dificultades para generar juego, viajarán a la isla canaria con ventaja para determinar el próximo martes quién luchará por el título copero el 16 de mayo, en donde también estará el todopoderoso Barcelona o el Badalona Women.

ATMF Atlético Femenino 1 Lola Gallardo, Xènia Pérez, Lauren, Rosa Otermín (Lydia Rodríguez, min. 89), Natalia Peñalvo, Vilde Bøe Risa (Macarena Portales, min. 65), Fiamma Benítez (Júlia Bartel, min. 89), Alexia Fernández (Luany, min. 65), Andrea Medina, Amaiur Sarriegi (Gio Garbelini, min. 55) y Synne Jensen CDTF Tenerife Femenino 0 Noelia Ramos, Aleksandra Zaremba (Paola Hernández, min. 88), Fatou Dembele, Elba Vergés, Patri Gavira, Claudia Blanco, Yerliane Moreno, Natalia Ramos, Violeta Quiles, Sandra Castelló y Paulina Gramaglia (Sakina Ouzraoui Diki, min. 65) Goles 1-0 min. 74: Gio Garbelini Arbitro Maria Gloria Planes

Tarjetas amarillas Aleksandra Zaremba (min. 12), Alexia Fernández (min. 35), Paulina Gramaglia (min. 61), Lauren (min. 66), Yerliane Moreno (min. 68), Luany (min. 68), Fatou Dembele (min. 71)

Tanto el Atlético como el Tenerife salieron con tres centrales y dos carrileras. El grupo dirigido por José Herrera, con Natalia Martín, Fiamma y Boe Risa en la medular, se apropió del balón desde la puesta en escena, con su rival agazapado en su campo a la espera de cazar una contra para transitar en pocos pases. En las bandas rojiblancas formaron Alexia y Rosa Otermín después de que esta última entrase en el once a última hora por las molestas en la rodilla que padeció Menayo. El cambio envió a Medina a la línea de zagueras junto a Lauren Leal y Xènia.

El choque se estructuró desde la posesión del Atlético y el repliegue del Tenerife, pero las rojiblancas sufrieron horrores para superar desde las combinaciones las líneas de su rival, el tercer club menos goleado de la Liga F. El conjunto de José Herrera atraviesa un momento de muchísimas dudas. Desde la llegada del técnico canario a finales de enero, sumaba hasta hoy dos victorias, dos empates y tres derrotas y el equipo, ya fuera de la Champions, está muy falto de confianza.

Las jugadas morían por las infinitas pérdidas en el centro del campo o se estrellaban contra la defensa rocosa del Tenerife, liderada por los cortes y la capacidad aérea de Fatou Dembélé. En todo el primer tramo tan solo Jensen probó a Noelia Ramos después de que Boe Risa iluminara un pase al espacio fantástico. La guardameta evitó el mano a mano con una buena estirada y después vio cómo un disparo de Natalia Martín se escapaba por encima del larguero. El resto fue un erial en el que dio la impresión de que los dos equipos minimizaban riesgos para no encajar con la cabeza puesta en la vuelta de la eliminatoria.

La primera señal de vida del Tenerife sobre la portería de Lola Gallardo la dio Patri Gavira tras el descanso. La hermana de Adrián, cuatro veces olímpico en la modalidad de voley playa, cabeceó flojo una falta colgada por Natalia Ramos desde el centro del campo que terminó en las manos de la guardameta. No tuvo más herramientas ofensivas el equipo de Yerai Martín, tan ordenado y pegajoso en defensa como improductivo y falto de ideas en ataque pese a ser el cuarto clasificado de la Liga F.

Fue otra vez Boe Risa la que agitó el tostón en el que se convertía el encuentro. La noruega filtró otra entrega para Jensen en uno de las pocas veces en las que el Atlético tuvo campo para correr. La combinación pasó por Amaiur antes de que el balón le llegara a Rosa Otermín y Noelia Ramos despejara su disparo.

Herrera sacudió el equipo con Gio, Maca Portales y Luany. A la brasileña se le escapó alto un zapatazo lejano y Alexia estrelló en el lateral de la red un intento desde una posición muy escorada. El Tenerife resistió y resistió hasta que Gio cazó y embocó un centro de Otermín a 15 minutos del final. El equipo de Yerai Martín perdió su cuarto partido del curso y tendrá que remontar el martes en el Heliodoro Rodríguez López si quiere alcanzar la primera final de su historia en la Copa de la Reina ante un Atlético que se juega su última bala para salvar el año.