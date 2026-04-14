Las imágenes de PHotoEspaña 2026

14 fotosPHotoEspañaLas imágenes de PHotoEspaña 2026La 29ª edición del festival acoge casi un centenar de exposiciones en diferentes sedes a lo largo de cuatro mesesEl País14 abr 2026 - 12:33CESTCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLa Fundación Mapfre acoge la obra de Richard Avedo del 6 de junio al 30 de agosto. En la imagen, 'Ronald Fischer, apicultor, Davis, California, 9 de mayo de 1981'Richard Avedon'Petra Alvarado, trabajadora de fábrica, el día de su cumpleaños, El Paso, Texas, 22 de abril de 1982Richard AvedonLa obra 'Ground Rules' de Alejandro Cartagena sobre la inmigración mexicana, se podrá visitar en la Fundación Mapfre. La imagen 'Between Borders #81' pertenece a la serie de Between Borders [Entre fronteras], 2009-2010.Alejandro Cartagena'Carpoolers #69', de la serie Carpoolers, 2011- 2012Alejandro Cartagena'Lux & Umbra' de Viviane Sassen permanecerá del 3 de junio al 26 de julio en el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. En la imagen, 'Codex', 2011.Viviane Sassen'Sin título de roxane II 040', 2017Viviane SassenTanit Plana presenta 'Disfuncionarias' en el Museo Cerralbo, del 10 de junio al 25 de octubre.Tanit Plana'Disfuncionarias'Tanit PlanaEl Museo Lázaro Galdino recoge la obra 'Bunny' de Talia Chetrit, del 6 de junio al 30 de agosto. En la imagen, 'Ella/Plastic Bottle', 2026.Talia Chetrit'Bad Bunny', 2026Talia ChetritLa obra 'Everybody Loves to ChaChaCha', de Bego Antón, se podrá visitar en Casa de Amércia del 10 de junio al 30 de septiembre. Bego Antón'Everybody Loves to ChaChaCha', 2015Bego AntónEl Centro Cultural Librería Blanquerna acoge la exposición 'Nonsaltes no tenim por, nosaltres som' de Colita.ColitaUna de las imágenes de la primera protesta LGTBI+ en Barcelona, el 26 de junio de 1977. Colita