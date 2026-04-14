Robert Frank, Richard Avedon e Isabel Muñoz, nombres destacados de PHotoEspaña 2026

El festival de fotografía más importante a nivel nacional, con un centenar de exposiciones, centra su 29ª edición en “la experimentación y la exploración de los límites de la imagen”

PHotoEspaña, el festival de fotografía más importante a nivel nacional, llega en 2026 a su 29ª edición con casi un centenar de exposiciones a lo largo de cuatro meses, del 13 de mayo al 13 de septiembre. El certamen reivindica en esta ocasión “la experimentación y la exploración de los límites de la imagen”, destacó ayer, lunes, en la presentación a la prensa su directora, María Santoyo. En la programación destacan tres nombres: dos tótems de la fotografía estadounidense de la segunda mitad del siglo XX: Robert Frank, del que, subrayó Santoyo, “por primera vez se podrá ver de forma íntegra en España su célebre serie Los Americanos“, y Richard Avedon, con otro clásico, In the American West. Junto a ellos, la apuesta por un trabajo a propósito para el festival de la premio Nacional de Fotografía Isabel Muñoz sobre el monasterio de San Lorenzo de El Escorial y Felipe II, el rey que ordenó su construcción.

El mítico trabajo de Robert Frank, tomado en blanco y negro y en casi todo el territorio estadounidense, muestra a sus ciudadanos en su vida cotidiana y destila humor y tristeza; están las infinitas carreteras, los coches... hay niños, ancianas... “la americanidad”, como lo definió Jack Kerouac. Esta joya podrá disfrutarse en la Fundación Telefónica, del 29 de mayo al 1 de noviembre. Mientras que la obra maestra que desarrolló Avedon, en la que retrató sobre un duro fondo blanco a los perdedores del sueño americano en 21 Estados de Estados Unidos, estará en la Fundación Mapfre del 6 de junio al 30 de agosto. Siguiendo por América, también la Mapfre mostrará en esas mismas fechas Ground Rules, un recorrido por el trabajo del fotógrafo mexicano-dominicano Alejandro Cartagena sobre la inmigración mexicana en EE UU y la frontera entre ambos países.

'David Beason, empleado de un almacén, Denver, Colorado, 25 de julio de 1981' Richard Avedon 'Petra Alvarado, trabajadora de fábrica, el día de su cumpleaños, El Paso, Texas, 22 de abril de 1982' Richard Avedon 'Ronald Fischer, apicultor, Davis, California, 9 de mayo de 1981' Richard Avedon 'Sandra Bennett, doce años, Rocky Ford, Colorado, 23 de agosto de 1980' Richard Avedon

El trabajo de Isabel Muñoz, con imágenes, vídeo e instalación, titulado Las piedras del cielo, podrá verse, del 4 de junio al 6 de septiembre, en la Galería de las Colecciones Reales y en los jardines del Campo del Moro. Es la tercera ocasión en que se encarga a un premio Nacional un “cuaderno de campo” para que cree obra sobre alguno de los espacios naturales que gestiona Patrimonio Nacional. El objetivo es sensibilizar a los visitantes sobre la importancia de preservar el medio ambiente, en este caso, El Escorial y el circundante bosque de La Herrería.

Con el lema de Volver a imaginar y Países Bajos como país invitado, PHotoEspaña se pregunta en esta edición “qué es hoy la fotografía y qué puede llegar a ser”, añadió su directora. “Ya no tiene nada que ver con lo que fue en el ámbito analógico. Por eso, reivindicamos la experimentación, la fotografía como herramienta creativa”, apuntó. El certamen cuenta con más de 300 artistas visuales, de los que el 65% son mujeres y el 54% son españoles. El presupuesto ronda el millón de euros, cuya financiación en un 78% es privada.

'Un feliz desorden del tiempo', 2025, de Rafael Trapiello, que podrá verse en la exposición 'Volver a imaginar', en el Círculo de Bellas Artes.

En esa línea apuntada de “creatividad pura” transita la exposición de tesis de este año, que, como es habitual, podrá verse en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, con el título homónimo al lema del festival. En ella, 10 artistas españoles y tres europeos “mostrarán obra sobre la identidad, el territorio y las estructuras de poder”, dijo el subdirector de PHotoEspaña, Juan Varela. Habrá imágenes, instalaciones y fotoesculturas de, entre otros, Txema Salvans, Eduardo Nave, Rafael Trapiello y Lurdes Basolí. Para PHotoEspaña es un buen momento para repensar Europa y la fotografía puede ser una herramienta que ayude. Además, esto supone “el reto de reforzar los puentes hacia un público joven”.

Los organizadores también destacaron la primera retrospectiva en España de la neerlandesa Viviane Sassen (del 3 de junio al 26 de julio en el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa), que tiene un título rosaliano, Lux & Umbra. Son tres décadas de trayectoria en la que sobresalen sus fotos tomadas en África. Su obra es un híbrido entre fotografía, collage, archivo... con la mujer como tema central.

'DNA', 2007, de Viviane Sassen, fotografía de la exposición en el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Viviane Sassen 'Carven', 2012 Viviane Sassen 'Sin título de roxane II 040', 2017 Viviane Sassen 'Codex', 2011 Viviane Sassen 'HCG', 2017 Viviane Sassen 'Purple Magazine', 2004 Viviane Sassen

La veterana fotoperiodista Isabel Azkarate participa en el espacio cultural Serrería Belga (14 de mayo al 28 de junio) con un trabajo de fotografía callejera realizado con un teléfono móvil, un encargo para la ocasión, que confrontará con imágenes de su archivo. Azkarate, de 76 años, está considerada la primera fotoperiodista del País Vasco, donde le tocó cubrir los años de plomo de la banda terrorista ETA, y fue la fotógrafa oficial del festival de cine de San Sebastián durante una década.

La Librería Blanquerna recordará (del 11 de junio al 30 de agosto) a la fotógrafa Colita con una muestra que recoge “por primera vez” el conjunto del reportaje que Isabel Steva hizo de la considerada primera gran protesta del colectivo homosexual en España, el 26 de junio de 1977 en Barcelona. El testimonio de un momento único.

Las imágenes de PHotoEspaña 2026 Las imágenes de PHotoEspaña 2026

Otra novedad es la presencia de Laia Abril, premio Nacional de Fotografía en 2023, que en el Museo del Romanticismo mostrará una instalación inédita, titulada Endometriosis, sobre esta enfermedad ginecológica. “Aborda el dolor de la mujer y la desatención que ha habido en el ámbito médico sobre esta dolencia”, según Santoyo.

Otros museos estatales se suman al festival también con instalaciones, como el Arqueológico, con Linarejos Moreno sobre el paisaje; el Cerralbo, con Tanit Plana, y el de Artes Decorativas, con Gema Polanco.

Fotografía de Gorka Postigo en su exposición en el espacio Antoxana de Asturias. Gorka Postigo

Por su parte, el Museo ICO tratará sobre la relación entre paisaje y transformación urbana con una muestra del artista visual santanderino Jorge Yeregui, del 4 de junio al 6 de septiembre, titulada Los mismos lugares. El Ateneo de Madrid colgará las fotografías de guerra realizadas por el escritor Arturo Pérez-Reverte. Mientras que en la Real Sociedad Fotográfica habrá una muestra sobre la trayectoria del por desgracia poco conocido Benito Román.

Fuera de Madrid también existe PHotoEspaña. En el KBr de Barcelona podrá verse, del 17 de junio al 6 de septiembre, “la primera retrospectiva en Europa” del estadounidense Minor White, fotógrafo, editor, docente y figura del simbolismo fotográfico.

'Ciudades fragmentadas, Escobedo', de la serie 'Suburbia Mexicana', 2005-2010, de Alejandro Cartagena. Alejandro Cartagena 'Between Borders #81', de la serie Between Borders [Entre fronteras], 2009-2010 Alejandro Cartagena 'Carpoolers #69', de la serie Carpoolers, 2011- 2012 Alejandro Cartagena 'Identidad Nuevo León #41', de la serie Identidad Nuevo León, 2005-2006 Alejandro Cartagena

Los organizadores subrayaron la incorporación de un nuevo espacio al certamen, Antoxana, en Corao Castiellu (Asturias), que acogerá la fotografía de Gorka Postigo, habitual colaborador de la revista Icon de EL PAÍS. Postigo exhibirá un recorrido visual “a partir de una reflexión sobre el duelo”. Mientras que la Biblioteca Central de Cantabria (Santander) albergará una exposición teñida de un inevitable tono sentimental por el reciente fallecimiento de su autora, Belita Gracia, el pasado febrero a los 102 años. Gracia, casi desconocida, fue una fotógrafa que documentó el norte rural de España. Como dijo Varela, “supo que iba a tener una exposición en PHotoEspaña pero no ha llegado a tiempo para verla”.