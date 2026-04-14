El PP y Vox ratifican su acuerdo para la Mesa de las Cortes en Castilla y León e inician los plazos para elegir presidente o repetir elecciones

El PP y Vox han escenificado este martes su acuerdo para la Mesa de las Cortes en Castilla y León. El Pleno constituyente celebrado en el Parlamento autonómico ha confirmado que la presidencia recae en Francisco Vázquez, secretario general del PP en la comunidad, y la vicepresidencia en Carlos Menéndez, de Vox, como habían pactado ambas formaciones. La alianza supone que empiecen a correr los plazos para la investidura de un presidente de la Junta en un escenario parlamentario sin mayorías y donde todo apunta a un entendimiento entre el PP y Vox si quieren evitar la repetición electoral. El presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha valorado un paso de “estabilidad” y ha admitido que la gobernabilidad pasa por un acuerdo entre ambas fuerzas. El nuevo portavoz del PSOE, Carlos Martínez, ha criticado “los pactos de alcoba y cortejo permanente”.

El Pleno constituyente ha comenzado con una intervención de José María Eiros (PP), presidente de la Mesa de Edad, que ha mencionado a Turídices y a Pericles para ensalzar la importancia del debate en el espacio público en una mañana marcada por los primeros entendimientos entre PP y Vox, los únicos a quienes les dan los números para gobernar. Pero por el momento no hay acercamientos para una eventual coalición más allá de este acuerdo, que devuelve al PP la presidencia de las Cortes tras siete años. La presidencia del hemiciclo recae en Francisco Vázquez, veterano político de un PP al mando de la Junta desde 1987, y que también es secretario general en Castilla y León.

El nuevo alto cargo ha recibido los 47 votos derivados de la suma entre PP y Vox frente a los 30 que ha obtenido la socialista Nuria Rubio y los cinco en blanco del Grupo Mixto (tres de la Unión del Pueblo Leonés y uno de Por Ávila y otro de Soria ¡YA!). La Vicepresidencia primera recae en Carlos Menéndez (Vox) gracias al apoyo del partido de Mañueco y superando nuevamente a Rubio, que será vicepresidenta segunda. En las secretarías de la Mesa estarán el secretario de Organización socialista Daniel de la Rosa como primer secretario; Rocío Lucas (PP), como segunda; y Susana Suárez (Vox) como tercera. Ningún partido posee mayoría absoluta entre los seis puestos de la Mesa, pero el presidente ostenta voto de calidad para decantar posibles empates.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, durante la constitución de las Cortes, este martes. Photogenic/Claudia Alba (Europa Press)

El PP y Vox emitieron este lunes un comunicado conjunto para defender un pacto que “demuestra la voluntad de entendimiento de los dos partidos, que coinciden en la necesidad de que la comunidad tenga un Gobierno autonómico que siga funcionando” con “un acuerdo firme y duradero en las Cortes previo a la formación de un Ejecutivo autonómico útil y eficaz”. Ningún alto cargo de cualquiera de los partidos nacionales ha asistido al Pleno más allá de algunos senadores o diputados de esas formaciones, además de políticos autonómicos, representantes sindicales o de la delegación del Gobierno.

Mañueco, antes de la sesión, ha mostrado su confianza en que “los procuradores de todos los partidos van a dar el máximo de sus posibilidades por las personas de nuestra tierra”, y ha tildado de personas “fantásticas” a los nuevos cargos del PP. Ha hablado de Vázquez como el “ejemplo de persona, trabajadora, discreta, leal y eficaz”, se ha referido a Lucas como la “mejor consejera de Educación de la historia de nuestra comunidad” y se ha puesto en valor el trabajo de la futura portavoz del PP, Leticia García, que “va a desarrollar una labor imprescindible”.

El presidente en funciones ha asegurado que este entendimiento con Vox muestra “estabilidad” y que ambas formaciones deberán “seguir trabajando en el futuro”. Por su lado, Carlos Pollán ha admitido haber dado “el primer paso para recoger el mandato de las urnas, empezando por la Mesa del Parlamento”, ha agradecido la “buena disposición del PP” y ha emplazado a “seguir ese diálogo fluido y discreto en las negociaciones y lograr un pacto de Gobierno medida a medida y con garantías de cumplimiento”. Además, ha negado “tacticismos” tras perder un puesto institucional clave.

El portavoz socialista ha criticado los “pactos de alcoba y el cotejo y engaño permanente” entre PP y Vox y un “reparto de sillones para alcanzar mayorías”. Martínez se ha preguntado “cuánto cederá el PP” a la extrema derecha, con Mañueco “bajándose los pantalones”. “Me causa cierto pudor y vértigo que Mañueco hable de estabilidad”, ha aseverado. La nueva portavoz del PP, Leticia García, ha ensalzado la “altura institucional” de Francisco Vázquez, y ha prometido “compromiso con la confianza” del electorado. García asegura que dan “estabilidad a los ciudadanos” con el acuerdo de este martes.

Francisco Vázquez comandará un hemiciclo de 82 procuradores, de los que 48, casi el 60%, son nuevos en el Parlamento. La constitución de las Cortes y su nueva presidencia y Mesa supone la apertura de un plazo de una semana para formar los grupos parlamentarios. Vázquez, tras consultar a los portavoces, propondrá a la Cámara un candidato a presidir la Junta en un plazo no superior a 15 días desde este martes. Si nadie sale elegido por mayoría absoluta, se convocará la sesión tras 24 horas, donde los candidatos necesitarán mayoría simple. De no haberla, comenzará un plazo de dos meses para recibir más propuestas y votar una investidura. Y si tras este periodo no hubiera un presidente electo con mayoría, se repetirían los comicios.