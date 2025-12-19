Las autoridades detienen a ‘Delta 1′, líder de Los Deltas y socio del hijastro del Mencho

El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recibe un nuevo golpe a su estructura criminal. El líder del grupo Los Deltas, Armando Gómez Núñez, alias Delta 1, ha sido detenido en Zapopan, Jalisco, según ha anunciado el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, este viernes en sus redes sociales. Gómez dirigía una célula de sicarios dedicados a secuestrar, torturar y asesinar personas, además de ser colaborador del hijastro de Nemesio Osegueda Cervantes El Mencho.

Harfuch ha detallado que Delta 1 está siendo investigado por varios delitos, entre ellos homicidios, secuestros, extorsiones y tráfico de drogas sintéticas a Estados Unidos. La Fiscalía ha detallado en un comunicado que Gómez dirigía una célula de delincuentes que estaban asociados al CJNG. El grupo llevaba a sus víctimas a casas de seguridad donde les torturaban y asesinaban.

Delta 1 ya había sido detenido en otras dos ocasiones, la última en octubre del año pasado por el Ejército en Guadalajara. Entonces, las autoridades le identificaron como tercero al mando en la estructura interna del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara. “Es el encargado de la expansión de este grupo en el estado de Michoacán”, explicaron entonces en un comunicado. Ahora aseguran que logró ampliar el radio de actuación del grupo gracias a su asociación con el Cártel de Los Viagras, involucrados en el asesinato del líder agricultor limonero Bernardo Bravo.

Delta 1 estaba llevando su proceso judicial desde el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, su defensa pidió pasarle a un régimen domiciliario por cuestiones de salud. Un juez aceptó las alegaciones y Gómez Núñez volvió a estar en el radar de las autoridades. Ahora, con 46 años, ha sido recapturado.

La Fiscalía asegura que el detenido es uno de los hombres de confianza y principal operador Juan Carlos, alias J3, el hijastro del capo de la droga más poderoso de México, El Mencho. “La célula bajo su control mantiene presencia en diversos municipios de Jalisco y sus integrantes son catalogados como altamente violentos”, aseguran los investigadores. En paralelo, Delta 1 coordinaba a un grupo de presos en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, en Jalisco, dedicadas a la venta de droga y extorsiones desde prisión. En ese penal estuvo recluido la primera vez que fue detenido, en 2020, cuando le encontraron en el cateo dos fusiles de uso exclusivo del Ejército, un arma corta, cargadores y cartuchos, además de drogas en pequeñas bolsas de plástico.