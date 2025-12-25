La Fiscalía de Ciudad de México confirma que el hombre asesinado en la Zona Rosa era El Panu, jefe de seguridad de Los Chapitos

Óscar Medina, vinculado a la facción de los hijos del Chapo Guzmán en el Cartel de Sinaloa, fue abatido este domingo mientras comía en un restaurante de la capital. Estados Unidos ofrecía una recompensa de cuatro millones de dólares por su paradero

La Fiscalía de Ciudad de México ha confirmado finalmente, tras cuatro días, que el hombre asesinado este domingo en un ataque armado en la Zona Rosa de la capital era Óscar Medina, alias El Panu, quien cumplía la función de jefe de seguridad de la facción de Los Chapitos al interior del Cartel de Sinaloa. El Ministerio Público ha efectuado exámenes periciales que han certificado la identidad de quien fuera el principal lugarteniente de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo mayor de Joaquín El Chapo Guzmán, exlíder de la organización criminal. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, el ataque contra Medina se produjo este domingo mientras este comía en un restaurante de la colonia Juárez, en la calle Niza. Fue en el local donde dos sujetos empezaron a disparar contra él y sus acompañantes, un hombre y una mujer. Los sicarios se dieron a la fuga en una motocicleta.

La identidad del sujeto asesinado estuvo varios días envuelta en un misterio. Ha sido este jueves de Navidad cuando la autoridad capitalina ha confirmado que se trata de El Panu. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, El Panu era un líder de alto rango en las filas del Cartel de Sinaloa, y el comandante diario del aparato de seguridad de Guzmán Salazar y sus hermanos, Los Chapitos. Medina supervisaba a cada uno de los comandantes regionales de la facción de los herederos del Chapo.

La agencia federal antidrogas del vecino país del norte, la DEA, ofrecía una recompensa de hasta 4 millones de dólares por información que condujera al arresto o condena del lugarteniente, “por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, así como por su presunto rol operativo dentro del Cartel de Sinaloa, organización criminal con impacto transnacional”, señala el comunicado de la Fiscalía capitalina, que ha iniciado una investigación por homicidio calificado.

Gran parte del enredo sobre la identidad del Panu tiene que ver con la declaración de su esposa tras el asesinato. La mujer, María José Rojo, modelo, hija del subsecretario de Turismo de Sinaloa, asegura que su marido se llamaba Óscar Ruiz y era un empresario hotelero de Mazatlán, la costa sinaloense, que estaba de visita en la capital con su familia por las fiestas navideñas. Otro elemento de intriga apunta al aparato de inteligencia de las autoridades. El asesinato ocurrió a unas cuadras de las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), en una de las colonias más transitadas. Con tal libertad se movía en el corazón de la ciudad uno de los hombres de mayor perfil en el cartel sinaloense y de los más buscados por Estados Unidos.