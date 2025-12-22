Un muerto y un herido en un ataque directo en un local de comida en la colonia Juárez de Ciudad de México
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital ha indicado que está buscando a dos sospechosos que ejecutaron los disparos y después huyeron en una motocicleta
Una balacera en pleno centro de Ciudad de México, en la conocida como Zona Rosa, ha dejado este domingo un hombre muerto y un herido. El ataque, ha difundido la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, se ha producido mientras comían en un local de la colonia Juárez, en la calle Niza, cuando dos sujetos han empezado a disparar contra dos hombres y una mujer y después han huido en una motocicleta.
Uno de los hombres que estaba en el establecimiento de comida ha fallecido y otra persona herida ha sido trasladada al hospital. No se ha detallado si se ha tratado del otro hombre o de la mujer. Las autoridades están buscando a los responsables del ataque a tiros, a través de las cámaras de seguridad de la ciudad.
“De acuerdo con los primeros reportes, una mujer y dos hombres consumían alimentos en el sitio cuando dos sujetos llegaron, realizaron las detonaciones y huyeron a bordo de una motocicleta”, ha indicado la Secretaría.
El ataque de este domingo sucede apenas unos días después de otra balacera en una zona cercana, en la colonia Cuauhtémoc, que dejó un herido y al menos seis detenidos en un operativo contra la extorsión.
La policía ha dado parte del incidente al Ministerio Público “para los servicios periciales y las investigaciones del caso”, según las autoridades capitalinas. No se ha informado hasta el momento de ningún detenido.
[Noticia de última hora. Habrá más información en breve]
