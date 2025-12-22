Ir al contenido
_
_
_
_
México
Ciudad de México

Un muerto y un herido en un ataque directo en un local de comida en la colonia Juárez de Ciudad de México

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital ha indicado que está buscando a dos sospechosos que ejecutaron los disparos y después huyeron en una motocicleta

Alcaldía Cuauhtémoc
Sara España
Sara España
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Una balacera en pleno centro de Ciudad de México, en la conocida como Zona Rosa, ha dejado este domingo un hombre muerto y un herido. El ataque, ha difundido la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, se ha producido mientras comían en un local de la colonia Juárez, en la calle Niza, cuando dos sujetos han empezado a disparar contra dos hombres y una mujer y después han huido en una motocicleta.

Uno de los hombres que estaba en el establecimiento de comida ha fallecido y otra persona herida ha sido trasladada al hospital. No se ha detallado si se ha tratado del otro hombre o de la mujer. Las autoridades están buscando a los responsables del ataque a tiros, a través de las cámaras de seguridad de la ciudad.

“De acuerdo con los primeros reportes, una mujer y dos hombres consumían alimentos en el sitio cuando dos sujetos llegaron, realizaron las detonaciones y huyeron a bordo de una motocicleta”, ha indicado la Secretaría.

El ataque de este domingo sucede apenas unos días después de otra balacera en una zona cercana, en la colonia Cuauhtémoc, que dejó un herido y al menos seis detenidos en un operativo contra la extorsión.

La policía ha dado parte del incidente al Ministerio Público “para los servicios periciales y las investigaciones del caso”, según las autoridades capitalinas. No se ha informado hasta el momento de ningún detenido.

[Noticia de última hora. Habrá más información en breve]

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Sara España
Sara España
Sara España - twitter
Es periodista de EL PAÍS en Ciudad de México. Antes, trabajó como editora de español para The Associated Press en México. Vivió 10 años en Ecuador donde fue editora general de Diario Expreso y colaboradora de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Al menos seis detenidos tras una balacera en el centro de Ciudad de México que deja un policía herido

Rodrigo Soriano | México

Seis muertos y siete heridos tras una balacera en un bar de Cuautitlán Izcalli

Darinka Rodríguez | México

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La plegaria que cruza lo político y lo religioso: “Señor Jesús, evita que México quede atrapado en la cultura de la muerte”
  2. Incidente en el aeropuerto de Ciudad de México después de que un piloto retuviera un vuelo que iba a Cancún
  3. Sheinbaum sostiene que Estados Unidos tiene “mucha drogadicción” y no es un modelo a seguir
  4. El tren interoceánico con 148 pasajeros choca en México con un tráiler sin dejar heridos
  5. ¿A dónde van las camisetas después de un concierto? En México se venden para Navidad con un 75% de descuento
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_