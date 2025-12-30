El Govern aportará 5,7 millones anuales adicionales hasta 2029 para mejorar el turno de oficio
El acuerdo tiene como objetivo recuperar progresivamente el 31% del poder adquisitivo perdido desde 2011
El Govern y el Consell de l’Advocacia Catalana (Cicac) han formalizado este martes un acuerdo que prevé una aportación adicional de 5,7 millones de euros anuales durante 4 años, entre 2026 y 2029, hasta alcanzar un total de 22,8 millones para reforzar el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita en Cataluña, ha informado el Departamento de Justicia en un comunicado.
El servicio de Asistencia Jurídica Gratuita es el sistema por el que las personas que no disponen de recursos económicos suficientes para costearse un abogado pueden acceder a la justicia en igualdad de condiciones, y que les proporciona asesoramiento jurídico, defensa y representación legal en procedimientos judiciales.
El acuerdo entre el Govern y el Cicac tiene como objetivo recuperar progresivamente el 31% del poder adquisitivo perdido desde 2011 como consecuencia de la falta de actualización de los módulos de compensación económica de las actuaciones profesionales del turno de oficio.
En el caso concreto de 2026, la voluntad del Govern es que esta aportación adicional de 5,7 millones de euros se haga efectiva mediante una adenda en el convenio de colaboración con el Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), como mecanismo operativo para hacer llegar los recursos al sistema del turno de oficio.
Además, prevé que los recursos adicionales se destinen directamente a la retribución de las actuaciones profesionales de los abogados del turno de oficio, a la actualización de los módulos y guardias y a la mejora de la asistencia al detenido, y se espera que el incremento presupuestario tenga un “impacto directo y tangible” en el funcionamiento del servicio y en la calidad de la atención a la ciudadanía.
El acuerdo ha sido firmado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y por el presidente del Cicac, Rogeli Montoliu, en un acto en el Palau de la Generalitat al que también ha asistido el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.
Espadaler ha manifestado que la firma de este acuerdo político es “un acto de justicia”, que permite recuperar los recursos económicos del turno de oficio que habían quedado prácticamente congelados desde 2011.
Salvador Illa ha dicho que “garantizar una buena justicia es sinónimo de garantizar una buena democracia y un buen estado de bienestar” y ha añadido que con la firma de este acuerdo se da respuesta a una demanda histórica de la Abogacía, en sus palabras.
Montoliu ha señalado que el acuerdo supone un “doble reconocimiento”: por un lado, reconoce que la justicia gratuita es un servicio público fundamental y, por otro, que este servicio sólo puede funcionar si los abogados que lo prestan son respetados.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
El nuevo año llega con un cambio drástico en el tiempo que puede derivar en fuertes lluvias e incluso amplias nevadas a partir del domingo
El Gobierno Petro anuncia los decretos de la emergencia económica: más impuestos a los superricos, sobretasa al sistema financiero y aumento del IVA a licores y juegos de azar
Israel detendrá en enero la actividad de varias ONG que operan en Gaza, entre ellos MSF
Las autopistas subirán los peajes del 3,64% al 4,68% a partir del 1 de enero
Lo más visto
- La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
- Rusia amenaza con romper las negociaciones tras acusar a Ucrania de atacar una residencia de Putin
- Estados Unidos usó drones de la CIA para golpear un puerto de Venezuela ligado al narcotráfico
- Robles exige a Feijóo que pida disculpas por decir que el Ejército no acudió en ayuda de las víctimas de la dana
- Alain Aspect, Nobel de Física: “Einstein era tan inteligente que habría tenido que reconocer el entrelazamiento cuántico”