Detenida en Alcossebre una mujer fugada de Países Bajos acusada de explotación sexual de menores y trata de seres humanos

La arrestada, que ha ingresado en prisión, había perdido la custodia de sus hijos, con los que huyó a España junto a otros dos jóvenes

La Guardia Civil ha detenido en la localidad castellonense de Alcossebre (2.000 habitantes) a una mujer huida junto a cuatro menores, entre ellos dos de sus hijos, de los que había perdido la custodia, y reclamada por la justicia de Países Bajos por los delitos de explotación sexual de menores, tenencia de material pedófilo, trata de seres humanos, tráfico de drogas, secuestro, detención ilegal, toma de rehenes y abandono de menores.

La intervención policial ha permitido el rescate de los cuatro menores, de entre 12 y 17 años, que se encuentran en buen estado y han sido trasladados a un centro de acogida de la provincia hasta que el país de origen asuma su tutela, según han informado fuentes del cuerpo de seguridad. La detenida ha ingresado en prisión a la espera de su extradición.

Fue el pasado 7 de diciembre cuando la Policía Local de Alcalá de Xivert, municipio del que depende el núcleo costero de Alcossebre, localizó en la calle a una niña de 13 años —hija de la detenida— y a un joven de 17 que afirmaron haber sido abandonados por la mujer. Los dos menores fueron trasladados a un centro ese mismo día y explicaron a los agentes que esta había continuado el viaje en un vehículo con otros dos menores.

Tras la intervención, los agentes del equipo territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinaròs comprobaron que la ahora detenida había perdido la custodia de sus dos hijos, un niño de 12 y la niña de 13 abandonada en Alcalà de Xivert. Se había fugado con ellos y con otros jóvenes de 16 y 17 años procedentes del mismo centro de protección de Países Bajos donde estaban tutelados los más pequeños.

Fruto de las investigaciones se localizó el apartamento en la población de Alcossebre donde la mujer se ocultaba con su hijo pequeño, de 12 años, y el joven de 16. Fue sorprendida en su coche, en las inmediaciones del domicilio, con los dos niños en el interior, procediéndose a su detención por un presunto delito de abandono de menores, han explicado desde la Guardia Civil.

La detenida quedó a disposición del juzgado competente de Vinaròs, sobre ella pesaba una orden europea de detención emitida por un tribunal neerlandés. A la mujer se le atribuyen en Países Bajos los delitos de explotación sexual de menores, tenencia de material pedófilo, trata de seres humanos, tráfico de drogas, secuestro, detención ilegal, toma de rehenes y abandono de menores.

La investigación judicial sigue abierta bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ha ordenado su ingreso en prisión a la espera del proceso de extradición. La actuación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil de Vinaròs en colaboración con la Policía Local de Alcalá de Xivert.