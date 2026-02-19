El exportero paraguayo Chilavert defiende a Prestianni con homofobia: “Mbappé habla de valores y vive con un travesti”

El exportero y goleador, leyenda del fútbol de su país, explicó en un medio argentino que Vinicius siempre es el primero que insulta y que no deberían sancionar al jugador del Benfica

El mítico exportero paraguayo José Luis Chilavert se solidarizó con Prestianni, el futbolista del Benfica, tras la polémica vivida en la Champions League en la que Vinicius denunció haber recibido insultos xenófobos por parte del argentino. “Vinicius es el primero que insulta a todos”, aseguró en declaraciones al medio argentino Radio Rivadavia. Insistiendo en que el jugador madridista “de piel negra” le dice previamente “cagón”. Y rematando con un comentario homófobo sobre el delantero francés del Real Madrid: “Vi que Mbappé se solidariza con Vinicius, él habla de valores y todo eso y él vive con un travesti. No es normal, cada uno puede hacer lo que quiera, pero no es normal que un hombre viva con un travesti”.

El 9 del equipo blanco dejó claro que Prestianni le había llamado cinco veces mono a Vinicius: “Yo lo escuché y también otros jugadores del Benfica”. Lo cierto es que en Lisboa el jugador del equipo portugués Gianluca Prestianni se tapó la boca con la camiseta, al menos tres veces, para decirle algo a Vinicius, según captaron las imágenes de televisión. El árbitro, François Letexier, activó de inmediato el protocolo antirracismo en cuanto el brasileño denunció haber recibido insultos xenófobos. Ahora, la UEFA ha abierto una investigación y el jugador se arriesga a una sanción de al menos diez partidos.

A pesar de que el presentador le recriminó que los tiempos habían cambiado, el exfutbolista enfatizó que no deberían sancionar a Prestianni porque harían ver que “la colectividad gay, lesbiana y compañía es el ejemplo a seguir”. Agregando que para él, el fútbol es “un rectángulo donde juegan hombres y donde antes nos decíamos de todo”. Por si no fuese suficiente, Chilavert concluyó aseverando que desde que habían puesto el micrófono y el vídeo “el fútbol está amariconado”.

El exportero paraguayo José Luis Chilavert es uno de los máximos ídolos de la historia del club argentino Vélez Sarsfield y un emblema de la selección guaraní. Es el segundo arquero más goleador de todos los tiempos, con 64 tantos, y también pasó por la liga española cuando jugó en el Real Zaragoza. Y es recordado por su carisma, su locura bajo los palos y su carácter duro. En 2022 anunció su candidatura a la presidencia de Paraguay preocupado porque “el populismo gane terreno”.