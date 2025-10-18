Eric Clapton regresa a España, después de 20 años, con dos conciertos en Madrid y Barcelona

El músico de 80 años, una leyenda en el ámbito del blues y del rock, con una particular pericia para la guitarra, podrá demostrar su estado de forma en los escenarios españoles

Eric Clapton ha anunciado su regreso a los escenarios españoles después de 20 años sin visitarlos. El músico ofrecerá dos únicos conciertos en España: el 7 de mayo de 2026 en el Movistar Arena de Madrid y el 10 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La preventa de entradas comienza el 20 de octubre en Live Nation, y la venta el 22 de octubre a las 10 horas en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. La última vez que Clapton tocó en España fue en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en marzo del 2004, con 59 años. En su próxima visita tendrá 81.

Más información Eric Clapton, una guitarra entre el cielo y el infierno

Eric Clapton, nacido en 1945 en Ripley, Reino Unido, se crio en unas condiciones particulares: de niño descubrió que sus padres eran en realidad sus abuelos y que su hermana era su madre. Su madre se terminó yendo de casa, su padre nunca apareció. Quién sabe si eso influyó en su talento artístico, el caso es que se convirtió en una leyenda viviente en el ámbito del rock y del blues, uno de los guitarristas más afamados debido a sus hondas raíces blueseras y al también hondo sentimiento que le imprime a las seis cuerdas: le apodaron Mano lenta, por el tiempo que tardaba en cambiar las cuerdas que rompía en frenéticos conciertos. Otros preferían llamarlo, simplemente, Dios. Esas pericias guitarreras las desempeñó en bandas míticas como Cream, John Mayall’s Bluesbreakers, Yardbirds o en su exitosa carrera en solitario.

Concierto de Eric Clapton en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 24 de marzo de 2004. Joan Sánchez

Tocar solo fue siempre una buena opción para Clapton, que solía dejar las bandas por ser demasiado purista en términos de blues o por desinterés por las peripecias más comerciales. La cumbre de esa carrera en solitario quizás sea, al menos en cuestión de popularidad, la canción Tears in heaven, dedicada a la muerte de su hijo Conor, que se cayó a los cuatro años de un piso 53 en Nueva York, en 1991. El tremendo golpe también le empujó a enfrentar sus problemas con el alcohol y abandonar el consumo, también de otras drogas con las que había tenido problemas, como la cocaína o la heroína. También Layla es un clásico atemporal, grabado con Derek and the Dominos, que habla de su amor imposible Pattie Boyd, entonces casada con su amigo el beatle George Harrison.

Su versatilidad le ha permitido colaborar con artistas como Aretha Franklin, Bob Dylan, Elton John y Sting, entre muchos otros. Más allá de la música, Clapton fundó el Crossroads Centre en Antigua, la isla caribeña, una institución dedicada al tratamiento y rehabilitación de personas con adicciones, causa con la que mantiene un fuerte compromiso personal.

Con más de 18 premios Grammy y siendo el único artista incluido tres veces en el Rock & Roll Hall of Fame (con The Yardbirds, Cream y como solista), Eric Clapton continúa siendo una referencia indiscutible del panorama musical internacional. En 2026 será posible comprobar su estado de forma en los conciertos en España.