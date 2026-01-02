Las campanadas de Chenoa y Estopa lideran frente a las de Cristina Pedroche en las audiencias de Nochevieja

TVE arrebató por segundo año consecutivo el primer puesto a la opción de Atresmedia en su emisión desde la Puerta del Sol. Mediaset marca mínimo histórico

Chenoa y Estopa fueron la opción de última hora para presentar las campanadas de Nochevieja de TVE ante la baja médica de Andreu Buenafuente. Pero la jugada ha vuelto a dar el liderazgo a TVE en las audiencias de Nochevieja.

Los músicos obtuvieron un 40,6% de cuota media de pantalla y 5.969.000 de audiencia media entre todos los canales del ente público. Es el mejor dato de TVE desde 2015. Superaron así a la ya tradicional pareja formada por Alberto Chicote y Cristina Pedroche en Atresmedia, que se quedó con un un 28,7% y 4.126.000 de audiencia media.

Es el segundo año consecutivo que la pública adelanta a Atresmedia en la última (y la primera) emisión del año. Hace 12 meses, David Broncano y Lalachus lograron el sorpasso, según los informes de Dos30′ a partir de los datos recogidos por Kantar Media.

Ambos grupos de comunicación optaron por ofrecer una única oferta y emitirla simultáneamente en varios de sus canales. Un 34% de los espectadores que estaban ante el televisor optaron por seguir a Chenoa y Estopa en La 1, mientras que otro 6% lo hizo a través de La 2 y del resto de canales de TVE.

En el caso de Pedroche y Chicote, el 22,8% de los espectadores siguieron su retransmisión de las campanadas en Antena 3 y el 5.9% a través de La Sexta. Atresmedia crece en el seguimiento de sus campanadas en sus medios digitales.

Mediaset España colecciona un nuevo mínimo histórico. Sandra Barneda y Xuxo Jones despidieron el año desde Formigal, pero solo el 5,1% de la audiencia fue testigo de ello (3,6% en Telecinco y 1,6% en Cuatro). Se trata de un dato que queda muy lejos que el de sus competidores y que sigue ahondando en la crisis de audiencia del grupo desde que giró su línea editorial hacia contenidos más conservadores.

Según los datos de Barlovento Comunicación, Pedroche y Chicote no lograron superar en ningún momento desde Antena 3 a Chenoa y Estopa en La 1 durante la emisión en la Puerta del Sol.

Otros buenos datos para La 1 fueron el especial humorístico de José Mota, El juego del camelar, que congregó a 3.583.000 espectadores de media y un 34,6% de cuota de pantalla. La casa de la música, el programa musical que ofrecía actuaciones musicales desde distintos puntos de España, incluyendo el polémico estreno del nuevo sencillo de La Oreja de Van Gogh, alcanzó los 3.908.000 espectadores de media y un 33,4% de cuota.

De este modo, el liderazgo de audiencias en el último día del año fue a parar a La 1, con un 20,5% de cuota media de pantalla en toda la jornada, su mejor dato desde 2011. Le sigue Antena 3 con un 14,7% y Telecinco con un 6,5%. La cadena de Mediaset se queda a muy poca distancia de La 2 (5,4%).

Otra emisión tradicional es la de Cachitos en la Nochevieja de La 2. Este año, logró un 13,2% de cuota media y 1.355.000 de audiencia, siendo la tercera opción de su franja.