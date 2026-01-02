Ir al contenido
_
_
_
_
Televisión
NOCHEVIEJA

Las campanadas de Chenoa y Estopa lideran frente a las de Cristina Pedroche en las audiencias de Nochevieja

TVE arrebató por segundo año consecutivo el primer puesto a la opción de Atresmedia en su emisión desde la Puerta del Sol. Mediaset marca mínimo histórico

Héctor Llanos Martínez
Héctor Llanos Martínez
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Chenoa y Estopa fueron la opción de última hora para presentar las campanadas de Nochevieja de TVE ante la baja médica de Andreu Buenafuente. Pero la jugada ha vuelto a dar el liderazgo a TVE en las audiencias de Nochevieja.

Los músicos obtuvieron un 40,6% de cuota media de pantalla y 5.969.000 de audiencia media entre todos los canales del ente público. Es el mejor dato de TVE desde 2015. Superaron así a la ya tradicional pareja formada por Alberto Chicote y Cristina Pedroche en Atresmedia, que se quedó con un un 28,7% y 4.126.000 de audiencia media.

Es el segundo año consecutivo que la pública adelanta a Atresmedia en la última (y la primera) emisión del año. Hace 12 meses, David Broncano y Lalachus lograron el sorpasso, según los informes de Dos30′ a partir de los datos recogidos por Kantar Media.

Ambos grupos de comunicación optaron por ofrecer una única oferta y emitirla simultáneamente en varios de sus canales. Un 34% de los espectadores que estaban ante el televisor optaron por seguir a Chenoa y Estopa en La 1, mientras que otro 6% lo hizo a través de La 2 y del resto de canales de TVE.

En el caso de Pedroche y Chicote, el 22,8% de los espectadores siguieron su retransmisión de las campanadas en Antena 3 y el 5.9% a través de La Sexta. Atresmedia crece en el seguimiento de sus campanadas en sus medios digitales.

Mediaset España colecciona un nuevo mínimo histórico. Sandra Barneda y Xuxo Jones despidieron el año desde Formigal, pero solo el 5,1% de la audiencia fue testigo de ello (3,6% en Telecinco y 1,6% en Cuatro). Se trata de un dato que queda muy lejos que el de sus competidores y que sigue ahondando en la crisis de audiencia del grupo desde que giró su línea editorial hacia contenidos más conservadores.

Según los datos de Barlovento Comunicación, Pedroche y Chicote no lograron superar en ningún momento desde Antena 3 a Chenoa y Estopa en La 1 durante la emisión en la Puerta del Sol.

Otros buenos datos para La 1 fueron el especial humorístico de José Mota, El juego del camelar, que congregó a 3.583.000 espectadores de media y un 34,6% de cuota de pantalla. La casa de la música, el programa musical que ofrecía actuaciones musicales desde distintos puntos de España, incluyendo el polémico estreno del nuevo sencillo de La Oreja de Van Gogh, alcanzó los 3.908.000 espectadores de media y un 33,4% de cuota.

De este modo, el liderazgo de audiencias en el último día del año fue a parar a La 1, con un 20,5% de cuota media de pantalla en toda la jornada, su mejor dato desde 2011. Le sigue Antena 3 con un 14,7% y Telecinco con un 6,5%. La cadena de Mediaset se queda a muy poca distancia de La 2 (5,4%).

Otra emisión tradicional es la de Cachitos en la Nochevieja de La 2. Este año, logró un 13,2% de cuota media y 1.355.000 de audiencia, siendo la tercera opción de su franja.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Héctor Llanos Martínez
Héctor Llanos Martínez
Héctor Llanos Martínez - twitter
Redactor especializado en nuevas narrativas audiovisuales (streaming, pódcast, redes sociales) y en el género documental, creador del blog 'Doc&Roll'. XV Premio Paco Rabal de Periodismo Cultural. Antes de llegar a El País, escribió desde Berlín para BBC, Deutsche Welle, Cineuropa, Esquire o Yorokobu.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

‘Cachitos Nochevieja’ celebra los primeros 2000 con el canto del cisne de Sonia y Selena y una nueva ristra de rótulos irónicos

Héctor Llanos Martínez
Campanadas 2025

Campanadas 2025, de Pedroche a José Mota: baratas, escasas y recicladas

Jimina Sabadú

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025: un traje hecho con sus anteriores estilismos y en recuerdo a las personas con cáncer
  2. Campanadas 2025, de Pedroche a José Mota: baratas, escasas y recicladas
  3. Al menos 40 muertos por un incendio en el bar de una estación de esquí en Suiza
  4. Nuevas reglas de tráfico para 2026: los conductores que no señalicen con la baliza V16 serán multados
  5. Los cuatro puentes largos que hay en 2026 y el resto de festivos del calendario laboral
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_