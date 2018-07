En el colofón del Mundial para México existe tiempo para una tertulia más: ¿quién será el entrenador reformador de la selección? Juan Carlos Osorio, aún en el cargo, señaló en su pasada conferencia que debe "hacer un análisis meticuloso y detallado del proceso. Los jefes tomarán una decisión y nosotros la nuestra". En medio de la marejada de rumores surge una posibilidad no tan descabellada: Rafael Márquez, el entrenador a la sombra en Rusia que ha decidido retirarse. México puede afrontar tres escenarios: la continuidad, buscar a un estratega de transición o apuntar a un proyecto de largo aliento con el káiser de Zamora.

Márquez aún no tiene el carné de entrenador. Antes de viajar a Moscú, el zaguero mexicano lanzó una advertencia: "En un futuro ser director técnico sea lo más conveniente". El exjugador del Barcelona jugó el Mundial más extraño al ver su nombre en una lista de presuntos prestanombres del narcotráfico en México. Desde agosto del año pasado tiene salpicada su reputación. En las tres semanas en Rusia tuvo que evitar las conferencias de prensa y que su imagen no estuviera relacionada con algún patrocinador multinacional. Si esquivó esos líos legales para jugar, ¿por qué no podría hacerlo con los complejos de su selección?

El contrato de Osorio con la Federación Mexicana ha terminado. Hace unos meses, en una entrevista con el diario The Sun, admitió que rechazó una extensión de contrato porque quería dirigir en otro sitio. Solo un gran resultado en la Copa del Mundo le salvaría. Su primer partido fue la gloria: vencieron por primera vez a Alemania, y en qué momento, en su estreno. La afición mexicana que había rechazado a su entrenador le perdonó todo e incluso la tonada de Seven Nation Army se transformó con "El profe Osorio". 47 partidos dirigidos después, Osorio mandó el once más coherente y agresivo: Ochoa, Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo, Layún, Guardado, Herrera, Vela, Lozano y Hernández.

Desde ese partido, Osorio tenía un diálogo constante con Rafael Márquez, hombre récord al jugar su quinto Mundial. Le inquiría cuando el equipo estaba sometido a la asfixia del rival. Márquez tuvo más minutos de juego (84) que, por ejemplo, los hermanos Dos Santos (48), Raúl Jiménez (54) y Oribe Peralta (2), quien se ha anunciado su retiro del Tri. El perpetuo capitán mexicano fue crucial para ordenar a sus compañeros en los embates alemanes y, contra Corea del Sur, intentó compactar la zaga defensiva, aunque en un mal pase comprometió a Guillermo Ochoa.

ampliar foto Casemiro y Márquez, durante el Brasil-México. D. Mullan Getty

El colapso mexicano fue contra Suecia. Allí el combinado pecó de superioridad moral frente a un aguerrido cuadro sueco. Osorio mantuvo a su once inicial y fueron goleados por una insuficiencia de puntería. Cuando menos lo notó ya lo perdía 0-3. Márquez, de 39 años, volvía a hablar con él para que el equipo se resguardara un poco al contragolpe. El entrenador le dejó en el banquillo y mandó ofensivos que poco pudieron aportar (Fabián, Corona y Peralta).

En el episodio llamado Brasil, Osorio recurrió a Márquez como su centro de contención. Retuvo a Gabriel Jesús y las diagonales de izquierda al centro de Neymar. El Tri resistió durante esos 45 minutos gracias a Ochoa, portero que hasta el momento, tiene el mayor número de atajadas en Rusia: 20. "Rafa nos había dado todo lo que puede dar un jugador de esa edad a este nivel", dijo Osorio tras el partido que perdieron 2-0 en la segunda parte y así ensanchar su maleficio de no saber ganar en los octavos de final en siete Mundiales consecutivos.

Osorio, se vaya o no, ha dejado semillas germinadas. El entrenador confió en la juventud mexicana al debutar a tres futbolistas intrépidos: Hirving Lozano (22), Jesús Gallardo (23), y Edson Álvarez (20). Le dio su lugar como virtuoso a un Carlos Vela cómodo de dejar Europa y de ser el comandante de la ofensiva.

A la espera de la decisión de la Federación, en México se han cansado de intentar contratar a Marcelo Bielsa, quien se les esfumó y se fue al Leeds United de la segunda división inglesa. Alguna vez consideraron a Jorge Sampaoli o incluso a Jürgen Klopp. El técnico más capaz en el circuito mexicano es el brasileño Ricardo Ferretti y ha desdeñado el cargo. Algunos añoran que regrese Miguel Piojo Herrera, aquel que golpeó a un comentarista de televisión porque no le gustaban sus críticas, y también Matías Almeyda, el argentino que levantó del polvo al club histórico de las Chivas de Guadalajara.

Las cámaras de televisión del Mundial perseguían a Márquez y allí ya no se encontraban a un futbolista expectante del juego, sino a un estratega incipiente. México se ha caracterizado por hacer extraños experimentos con su selección, ¿por qué no pensar en Márquez?