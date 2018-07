El Mundial ha terminado para México. La Brasil de Neymar se encargó de sacar del camino al Tri 2-0. El conjunto mexicano ha hilado una cifra negra para sus ambiciones: siete Mundiales sin clasificarse a cuartos de final. "[Estoy] tranquilo por lo realizado en este Mundial y nadie puede estar contento, México no avanza y así es el fútbol", estimó Guillermo Ochoa, uno de los más destacados.

"Cada quien pone lo mejor de uno. Desde la cancha nos faltó precisión en los momentos donde podíamos hacer daño", agregó Ochoa, el portero que contabilizó 20 atajadas durante cuatro partidos, la mayor cifra en esta Copa del Mundo. Contra la canarinha bloqueó el esférico ocho ocasiones. Willian y Paulinho ahogaron el grito de sus anotaciones. "Es un gran arquero, todo el mundo lo sabe. Felicidades para él hoy por un gran partido, pero yo nunca me rindo", comentó Neymar.

"Veníamos con una mentalidad muy positiva y pensábamos en romper nuestras propias barreras, pero desafortunadamente no pudo ser", comentó Carlos Vela a la televisión mexicana. El atacante del Tri fue uno de los extremos que buscó abrirle el juego hacia el centro delantero. Sus jugadas de filigrana no bastaron para superar a los brasileños.

Juan Carlos Osorio, el estratega de México, tuvo que variar en su once inicial tras la suspensión de Héctor Moreno. En la defensa colocó a un solvente Hugo Ayala y, como centro de contención, a Rafael Márquez, de 39 años. El mexicano inició el partido como titular y salió en el medio tiempo. "Rafa nos había dado todo lo que puede dar un jugador de esa edad a este nivel. Nos dio 45 minutos de entrega, compromiso y determinación", señaló el entrenador a la cadena TV Azteca.

Osorio atizó al silbante Gianluca Rocchi. "El árbitro siempre los protegio y creo que hubo demasiada intervención del arbitraje. De posesión tenemos el 53 por ciento por el 47 [de Brasil]. Me parece que el partido fue muy parejo", mencionó un Osorio que no ha renovado su contrato. En la conferencia de prensa en Samara, el director técnico soltó un comentario sobre Neymar y su fragilidad en las faltas. "Es una vergüenza para el fútbol que se pierda tanto tiempo en un jugador". Y aceptó su debilidad, "no tuvimos la eficacia que ellos sí tienen en el último tercio". En la delantera Javier Chicharito Hernández poco pudo producir a la ofensiva y, cuando recibió el balón, entorpeció el tránsito hacia los costados.

"A medida que los jugadores mexicanos sigan saliendo a Europa, que sigan compitiendo contra los mejores del mundo, se mejorarán", refirió Osorio. El encanto que envuelve una Copa del Mundo le ha cerrado el paso a los mexicanos en Rusia. El seleccionado rompe filas con la mente intrincada: le dieron una lección de ofensiva-defensiva a Alemania, desbordaron sus expectativas al vencer a Corea del Sur y pecaron de inestabilidad en la goleada ante Suecia. En Rusia no se cantará más el Cielito Lindo.