Osorio sacude a México al rechazar una extensión de contrato

En México tienen un dicho: no hay silla más caliente que la del entrenador de su selección de fútbol. Juan Carlos Osorio, hombre al mando del Tri, se sinceró en una entrevista en la que rehusó a firmar una extensión de contrato tras el Mundial de Rusia 2018 a menos que trasciendan de la fase de grupos y de la ronda de octavos de final.

"He rechazado la posibilidad de extender mi contrato con la Federación mexicana. Quiero ser honesto con mis jefes. Si yo hago las cosas bien, continuaré. Pero he tenido contactos con otras federaciones y tengo sentimientos por otros lugares", comentó Osorio a The Sun. Su deseo, según declaró, es dirigir en la Premier League, liga en la que trabajó como preparador físico con el Manchester City.

En Twitter, el mural de opiniones, hicieron del tema una discusión virtual. "Que se vaya, no estamos para rogar. En México hay buenos técnicos", escribió Lucas. "Es más obvio, ¿quién quiere estar en un lugar donde te tratan con la punta del zapato", matizó Javier Torres. "No se necesita ser técnico para ver la sarta de tonterías que hace con la selección: ponerlos a jugar en posiciones que no son. En el Mundial de Rusia va a ser como el de 1978, puras golizas", lanzó Juan Conde.

La espiral de fracasos de la selección de México, de acuerdo con los resultados en Copas del Mundo y de América, es en la falta de continuidad a los entrenadores del combinado absoluto. Uno de los últimos en mantener un proceso fue el argentino Ricardo La Volpe (2002-06). Osorio logró que su equipo tuviera una de las mejores eliminatorias para el Mundial al solo perder un partido, el último, contra Honduras. Bajo su gestión ganaron en dos plazas hostiles y con un historial de derrotas: en San Pedro Sula contra los hondureños y en Columbus (Ohio) contra Estados Unidos.

El trabajo de Osorio ha sido tema en las tertulias bajo la crítica severa. Sus variantes en las alineaciones llamadas rotaciones, el cambio de posiciones de los futbolistas y, sobre todo, la penosa derrota 7-0 que sufrió su equipo ante Chile en los cuartos de final de la Copa América. También se le reprocha el que, bajo sus órdenes, la plantilla alternativa cayera eliminada en semifinales de la Copa de Oro ante Jamaica. Incluso cuando regresó al aeropuerto de Ciudad de México, un puñado de aficionados le gritó "¡Regrésate a tu país". En los últimos partidos de la selección de México en el estadio Azteca, cada vez que se mencionaba el nombre de Juan Carlos Osorio, era todo un barullo de abucheos.

El desempeño del colombiano distó de las pasadas eliminatorias en las que México sufrió de más. En la clasificación para el Mundial de Brasil, la Federación mexicana tuvo a cuatro entrenadores para tratar de ganar su boleto: José Manuel de la Torre, Luis Fernando Tena, Manuel Vucetich y Miguel Herrera.

En noviembre pasado, Osorio había asegurado que su postura era la de continuar. "A nosotros nos gustan los proyectos para renovar y aquí nos encantaría seguir con la selección mexicana porque hay una gran base y jugadores", refirió. El secretario general de la Federación mexicana de fútbol, Guillermo Cantú, había admitido el deseo por mantener al exentrenador del Atlético Nacional en Colombia.

"[La] Concacaf es difícil. El césped es largo y está seco. Lanzan objetos hacia el campo. La gente corre a la cancha para detener el juego... Las temperaturas están por encima de los 35 grados centígrados. Los estadios no son muy seguros", opinó Osorio al diario británico, "para ser honesto, puede ser peligroso".

"Lo que le falta a la selección mexicana es tener un entrenador que convenza a todos estos buenos jugadores y que los entienda porque [Juan Carlos] Osorio, siendo colombiano, tiene una ideología de trabajo sin conocer bien la mentalidad y la forma de ser de los mexicanos y eso cuesta más trabajo. Él entrena y hace jugar como si fueran colombianos y no lo son", zanjó Hugo Sánchez a EL PAÍS el verano pasado. El puesto de Osorio sigue bajo la lupa y empieza a quemarlo.