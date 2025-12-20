La exconcejal del PP de Navalmoral de la Mata que denunció al alcalde: “Ni se adoptaron medidas ni se ofrecieron soluciones”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta del PP de Extremadura y candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, y el alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, participan en un acto electoral, a 13 de diciembre de 2025, en Navalmoral de la Mata, Cáceres, Extremadura (España).

La exconcejal del PP en Navalmoral de la Mata, Paula González Morato, publicó en la noche de este viernes, en pleno cierre de la campaña electoral en Extremadura, una carta en la que cuenta las razones que le llevaron a abandonar ese partido tras denunciar el comportamiento y “trato machista” del actual alcalde de esa localidad, Enrique Hueso. Tanto el alcalde como la presidenta regional y candidata a la Junta, María Guardiola, como otros cargos de esa formación, han negado los hechos y descalificado a la edil al afirmar que su actuación había sido fruto de un despecho político por no haber entrado en las listas electorales. González Morato explica en su misiva que su renuncia y su denuncia no ha sido ni “repentina ni fruto de un impulso”, sino la consecuencia de un malestar comunicado al partido desde principios de año. La concejala se queja de que tras haber pedido formalmente “amparo, escucha y mediación” no obtuvo ninguna respuesta: “Ni se adoptaron medidas ni se ofrecieron soluciones”.

La exedil del PP ahora no adscrita a ese partido explica en su carta, publicada en el cierre de la campaña de las elecciones autonómicas de este domingo en Extremadura, que su “única intención fue siempre poder trabajar en un entorno de respeto y dignidad”, pero lamenta que ante la falta de medidas por parte del partido tras sus advertencias tuvo que marcharse y elevar su malestar: “Esa falta de respuesta fue, para mí, especialmente dolorosa”. La concejal subraya que la situación que padeció se ha visto corroborada por un audio del portavoz del partido.

La edil lamenta la falta de actuación del PP en general pero salva y agradece la “actitud de escucha y preocupación” del portavoz regional del partido, José Ángel Sánchez Jullá, aunque reconoce que “finalmente no se tradujera en actuaciones concretas”. González Morato afirma en su misiva que seguirá trabajando en el Ayuntamiento: “No escribo estas líneas desde el enfrentamiento ni el rencor. Lo hago desde la necesidad de explicar mi verdad y de defender mi dignidad. Seguiré trabajando con responsabilidad, honestidad y compromiso por los vecinos de Navalmoral de la Mata, con el deseo sincero de que el diálogo y el respeto sigan siendo siempre el camino”.

Tras conocerse esta semana las denuncias de la edil, el aún alcalde de Navalmoral, Enrique Hueso, desmintió esas acusaciones de “trato machista” y “abuso de poder”, y anunció que emprenderá acciones legales. La cúpula actual del PP extremeño por su parte también trató de desacreditar a la concejala al relacionar sus revelaciones con que se había decidido que no entrara en las listas electorales de este 21-D, como afirmó la propia María Guardiola, y el secretario general actual del partido, Abel Bautista, incluso aseguró que tenían pruebas de que se había visto en los últimos días con responsables del PSOE en la Comunidad.