“Es hora de ponerse agresivos”: cámaras corporales ponen en duda la versión oficial sobre el tiroteo de agentes migratorios en Chicago

Fiscales federales han publicado imágenes de la cámara corporal de agentes de la Patrulla Fronteriza que dispararon contra una mujer el año pasado en Chicago como parte de la ofensiva migratoria en esta ciudad. Marimar Martínez, ciudadana estadounidense, seguía al convoy oficial para advertir a los residentes sobre su presencia en la zona. Luego de un choque entre su vehículo y los agentes, uno de ellos abrió fuego contra Martínez y le disparó en cinco ocasiones.

Martínez, maestra de una escuela Montessori en Chicago, se dio a la fuga y fue trasladada en ambulancia a un hospital local. Los cargos en su contra por obstaculizar el paso de un agente federal fueron retirados en noviembre.

Poco después del tiroteo, el Departamento de Seguridad Nacional de EE UU afirmó que la conductora embistió a los agentes con su coche. Sin embargo, las imágenes sugieren que los agentes podrían haber impactado su vehículo ellos mismos. Un agente en el vehículo, conducido por Charles Exum, dijo que estaban siendo acorralados. Momentos antes de la colisión, un agente dijo: “Vamos a hacer contacto y estamos acorralados”, justo antes de que el video mostrara a Exum, al volante, girar el volante bruscamente a la izquierda.

Durante el juicio de Martínez, se reveló que Exum había presumido su puntería en un chat grupal con otros agentes. “Disparé 5 balas y le quedaron 7 agujeros. Anoten eso, muchachos”, escribió.