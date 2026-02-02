Liam Conejo accede a la cabina del avión en el que viajaba con su padre tras ser liberados

Liam Conejo, el niño de cinco años detenido por el ICE, se sienta con el piloto durante el vuelo de vuelta a Minneapolis tras ser liberado

El pequeño ha regresado a su ciudad junto a su padre tras permanecer detenidos desde el 20 de enero, un caso cuyas imágenes desataron la indignación contra la ofensiva migratoria de la Administración Trump