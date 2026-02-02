Ir al contenido
_
_
_
_
En vídeo
00:55
Liam Conejo accede a la cabina del avión en el que viajaba con su padre tras ser liberados
Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre vuelan a casa en Minnesota desde las instalaciones de ICE en TexasFoto: AP Newsroom | Vídeo: EPV
Inmigración en US

Liam Conejo, el niño de cinco años detenido por el ICE, se sienta con el piloto durante el vuelo de vuelta a Minneapolis tras ser liberado

El pequeño ha regresado a su ciudad junto a su padre tras permanecer detenidos desde el 20 de enero, un caso cuyas imágenes desataron la indignación contra la ofensiva migratoria de la Administración Trump

El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
_
_