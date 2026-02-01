El niño Liam Conejo, detenido por el ICE, regresa a Minneapolis tras ser liberado junto a su padre por orden de un juez

Ambos fueron arrestados por la policía migratoria de Trump, que trató de usar al pequeño como anzuelo para detener a su madre

Liam Conejo, el niño ecuatoriano de cinco años al que los agentes del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) detuvieron junto a su padre el pasado 20 de enero, abandonó este sábado el centro de detención de la localidad de Dilley, al sur de San Antonio, en el que estaba recluido. Ambos abordaron a la mañana siguiente un avión rumbo a Minneapolis, la ciudad en la que viven mientras esperan la decisión sobre su petición de asilo. El sábado, un juez de Texas había ordenado su puesta en libertad.

La noticia del vuelo la dio la cadena ABC News, que publicó un vídeo exclusivo en el que se ve al niño abrazado a su padre. “Estoy feliz de poder de volver a casa por fin”, declaró este, Adrián Conejo, a un reportero de la televisión. Al rato, el congresista Joaquín Castro, que representa el distrito en el que está el centro de detención, contó en X que los había recogido allí, y que a la mañana siguiente él mismo los “escoltó de vuelta a Minnesota”.

El político también dijo que el niño regresa “con su mochila y su gorro”. Las llevaba en el momento de su detención, que recogió una imagen que dio la vuelta al mundo, y esos accesorios se convirtieron, junto a la cara asustada y llorosa del pequeño, al que sujeta un agente enmascarado, en un símbolo del asedio migratorio de Donald Trump a la ciudad demócrata.

Fred Biery, magistrado federal nombrado por el expresidente demócrata Bill Clinton, fue el juez que ordenó la puesta en libertad de los Conejo. Su escrito trata con dureza a la Administración de Trump. El auto contenía una cita de Benjamin Franklin, otra de Thomas Jefferson y dos referencias bíblicas, y ordenaba la liberación antes del martes.

El texto dice: “Observar el comportamiento humano confirma que, para algunos de nosotros, la pérfida sed de poder sin límites y la imposición de la crueldad en su búsqueda no conocen fronteras y carecen de toda decencia. Así solo se maldice el Estado de derecho“. También reconoce que “en última instancia, debido al complejo sistema de inmigración de Estados Unidos, los peticionarios podrían regresar a su país de origen, de forma involuntaria o por autodeportación. Pero este resultado debería producirse a través de una política más ordenada y humana que la que existe actualmente”.

La cita de Franklin es famosa, y se escucha recurrentemente desde que Trump regresó al poder con deje autoritario: “Filadelfia, 17 de septiembre de 1787: ‘¿Y bien, Dr. Franklin, qué tenemos?’. ‘Una república’, si logran conservarla”. El magistrado escogió reproducir de cierre la foto del pequeño que se volvió viral, la del gorro que le viene grande y una mochila de Spiderman, que al parecer era su favorita y que le quitaron en el centro de detención. Debajo de la imagen están las citas a dos versículos del Nuevo Testamento: “Mateo 19,14″ y “Juan 11,35″.

La parte de Jefferson se refiere a una enumeración de quejas que este hizo “contra un rey con aspiraciones autoritarias que gobernaba” antes de la Guerra de la Independencia, ahora hace 250 años. “Ha enviado aquí multitud de funcionarios para acosar a nuestro pueblo”, escribió el tercer presidente de Estados Unidos. “Ha fomentado la insurrección interna entre nosotros. Ha acuartelado grandes cuerpos de tropas armadas. Ha mantenido en tiempos de paz, ejércitos permanentes sin el consentimiento de nuestras legislaturas”. El juez escribe que hoy se escuchan “ecos de esa historia” en la América de Trump.

Noem, Bondi y Lyons

La demanda nombra, entre otros, a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la fiscal general, Pam Bondi, y al director en funciones del ICE, Todd Lyons. “El caso tiene su origen en la búsqueda gubernamental, mal concebida e implementada de forma incompetente, de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si ello implica traumatizar a niños”, considera Biery en su escrito. “Este tribunal y otros envían regularmente a prisión a personas indocumentadas y ordenan su deportación, pero lo hacen siguiendo los procedimientos legales adecuados”.

Cuatro menores fueron detenidos el mismo día que Liam en el distrito escolar de Columbia Heights, en Minneapolis, por el ICE, como parte de la Operación Metro Surge, con la que la Administración de Trump ha mandado tres mil agentes a Minnesota para combatir la inmigración irregular. Esos agentes han matado a dos personas en este tiempo: los ciudadanos estadounidenses Renée Good, poeta, y Alex Pretti, enfermero.

Liam y Adrián Conejo fueron arrestados en la entrada de su casa cuando el niño regresaba del colegio. Los agentes, según denunciaron las autoridades educativas, trataron de usar al crío como anzuelo para llevarse también a la madre, que estaba dentro de la vivienda con otro hijo. Esta tuvo que tomar una difícil decisión. O salía a consolar al pequeño Liam o se quedaba dentro para evitar la deportación.

La familia vino de Ecuador en 2024. Ingresó a través de una app habilitada por la Administración de Biden que permitía la llegada regular al país. Están legalmente en Estados Unidos, esperando la contestación de una solicitud de asilo, según sus abogados. Las autoridades migratorias sostienen que el permiso expiró el pasado abril. Los Conejo aseguran que no han recibido una orden de deportación.

Un grupo de congresistas −entre ellos, Joaquín Castro, que representa al distrito de Texas en el que está el centro de detención− visitó las instalaciones y también se reunió con el padre del niño. Este, según contó Castro, les dijo que su hijo “no es el mismo” tras el arresto. Su defensa ha denunciado que las malas condiciones en el centro de detención.

Esta semana en Minneapolis se ha producido el arresto de dos niños más, según denuncia la junta escolar de Columbia Heights.