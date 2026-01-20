Salvador Illa sale de la UCI tras pasar una buena noche y evolucionar favorablemente

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido este martes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona tras pasar una buena noche y evolucionar favorablemente, según ha informado el centro sanitario. Illa se encuentra estable, sin fiebre y con una disminución significativa del dolor, por lo que ha sido trasladado a una habitación de planta, donde continuará el tratamiento pautado por el equipo médico, ha detallado el hospital en un comunicado.

Illa tiene una infección en la zona púbica, médicamente conocida como osteomielitis, y es esa la causa del episodio de pérdida de fuerza en las piernas. El director gerente del centro barcelonés, Albert Salazar, compareció en la tarde de este lunes junto a otros expertos para dar el parte médico del jefe del Govern, al que se le están administrando antibióticos y se espera que esté de baja al menos dos semanas. El microorganismo responsable de la infección es la bacteria Streptococcus dysgalactiae, que usualmente se encuentra en el tracto digestivo, la piel o el tracto faríngeo.

El presidente de la Generalitat permanecerá ingresado, pero su estado ha mejorado en las últimas horas y el equipo médico que lo atiende ha decidido que ya puede abandonar la UCI y ser trasladado a planta. “El president ha hecho una evolución favorable”, explicó Salazar en la rueda de prensa de este lunes. “Tanto el dolor como la movilidad de las extremidades inferiores han experimentado una evolución muy positiva”, añadió. El médico explicó que el hecho de que Illa sufriera un pico de fiebre el domingo por la noche encauzó todavía más sus sospechas acerca de la naturaleza infecciosa de su cuadro clínico.