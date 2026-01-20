Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
SALVADOR ILLA

Salvador Illa sale de la UCI tras pasar una buena noche y evolucionar favorablemente

El Hospital Vall d’Hebron confirma que el presidente catalán continúa estable y sin fiebre

Lorraine DelorenzoCamilo S. Baquero
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido este martes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona tras pasar una buena noche y evolucionar favorablemente, según ha informado el centro sanitario. Illa se encuentra estable, sin fiebre y con una disminución significativa del dolor, por lo que ha sido trasladado a una habitación de planta, donde continuará el tratamiento pautado por el equipo médico, ha detallado el hospital en un comunicado.

Illa tiene una infección en la zona púbica, médicamente conocida como osteomielitis, y es esa la causa del episodio de pérdida de fuerza en las piernas. El director gerente del centro barcelonés, Albert Salazar, compareció en la tarde de este lunes junto a otros expertos para dar el parte médico del jefe del Govern, al que se le están administrando antibióticos y se espera que esté de baja al menos dos semanas. El microorganismo responsable de la infección es la bacteria Streptococcus dysgalactiae, que usualmente se encuentra en el tracto digestivo, la piel o el tracto faríngeo.

El presidente de la Generalitat permanecerá ingresado, pero su estado ha mejorado en las últimas horas y el equipo médico que lo atiende ha decidido que ya puede abandonar la UCI y ser trasladado a planta. “El president ha hecho una evolución favorable”, explicó Salazar en la rueda de prensa de este lunes. “Tanto el dolor como la movilidad de las extremidades inferiores han experimentado una evolución muy positiva”, añadió. El médico explicó que el hecho de que Illa sufriera un pico de fiebre el domingo por la noche encauzó todavía más sus sospechas acerca de la naturaleza infecciosa de su cuadro clínico.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Qué es la osteomielitis púbica causada por ‘Streptococcus dysgalactiae’, la enfermedad infecciosa rara que padece el ‘president’ Illa

Jessica Mouzo | Barcelona

Diagnóstico de la enfermedad del ‘president’ Salvador Illa: osteomielitis púbica, una infección bacteriana poco frecuente

Camilo S. Baquero / Jessica Mouzo | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_