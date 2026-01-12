Estados Unidos permitirá que México siga enviando petróleo a Cuba

Como si fueran fichas de dominó, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere ir controlando los países que forman parte del tablero geopolítico de todo el hemisferio occidental. Tras Venezuela, ha puesto sus ojos en Cuba. Las advertencias vertidas este fin de semana por el mandatario republicano ―“Negocien y pacten con Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde“― inquietan en la isla, que sufre tras el embargo petrolero impuesto a Venezuela, su principal fuente de suministro de carburantes. Las amenazas de Trump a través de la red social Truth contribuyen a alimentar el desasosiego en La Habana: Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. “¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO!”, escribió este domingo el mandatario estadounidense en su red social.

Sin embargo, la Administración Trump parece no querer ahogar a Cuba de momento. Las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca parecen más una amenaza para negociar que una advertencia real. El secretario de Energía, Chris Wright, asegura que Estados Unidos no ha pedido a México que corte el suministro de petróleo a la isla, según publica la cadena CBS. El responsable de Energía hizo el comentario al apagarse las cámaras tras una entrevista este domingo en el programa Face the Nation con la periodista Margaret Brennan de la misma cadena de televisión.

Cuba depende del petróleo importado y del combustible suministrado principalmente por Venezuela y México para mantener sus generadores de energía y vehículos en funcionamiento. Venezuela ha sido el origen del principal abastecimiento del crudo a La Habana, con unos 26.500 barriles diarios exportados el año pasado, según datos recopilados por Reuters.

Cuando Washington dio el golpe en Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro, una de las condiciones que impuso a la nueva presienta, Delcy Rodríguez, era el control total de la industria petrolera. El ejército de Estados Unidos mantiene un cerco militar sobre el país. En las últimas semanas, ha interceptado cinco petroleros que pretendían esquivar las sanciones. No sale petróleo de Venezuela sin la autorización de la Administración Trump. Para que quede claro, el presidente reunió el pasado viernes a las mayores empresas petroleras del mundo, la mayoría estadounidenses, para repartirse el mercado de crudo venezolano.

Tras la escalada de la presión de Estados Unidos contra Venezuela y el bloque militar al que le ha sometido desde finales de septiembre, México ha surgido como un proveedor alternativo para la isla. Aunque las cantidades aún no son significativas, son indispensables para evitar el colapso de Cuba. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se ha referido al petróleo como “ayuda humanitaria”. México lleva varios años enviando buques petroleros a Cuba. Desde 2024 y tras el paso del huracán Rafael por la isla, los envíos han sido constantes. Sheinbaum ha reconocido que aunque buena parte de los cargamentos de hidrocarburos son con fines humanitarios, algunos de ellos son el resultado de contratos celebrados entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y el régimen cubano. Tanto la presidenta mexicana como Pemex han evitado dar datos concretos sobre los cargamentos, así como su contenido o costo.

Sheinbaum ha insistido en que el envío de petróleo a la isla es “legal” y que es parte de la histórica relación bilateral con La Habana. En las últimas semanas, al menos tres buques han salido del puerto de Coatzacoalcos (Estado de Veracruz) con destino a Cuba, con cargamentos estimados en 80.000 barriles, cada uno. “No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente”, ha asegurado la presidenta mexicana. Pemex ha reportado a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que desde julio de 2023 realiza envíos a la isla de diversos hidrocarburos a través de su subsidiaria Gasolinas del Bienestar. La petrolera estatal estimó en su último reporte que, a través de este modelo, en los primeros nueve meses de 2025 México exportó 17.200 barriles de crudo al día, lo que representa un 3,3% de sus envíos al exterior.

La presidenta mexicana sostuvo este lunes una llamada telefónica con Trump. Tras el intercambio con el republicano, Sheinbaum ha asegurado a la prensa mexicana que los envíos de crudo a Cuba no fueron parte de la conversación. Sin embargo, ha deslizado su voluntad para actuar como “un vehículo de comunicación” entre La Habana y Washington. La relación entre México y Cuba, así como los recientes envíos de petróleo, también han levantado cejas entre los congresistas republicanos de la diáspora cubana, quienes han acusado a Sheinbaum de “apoyar a la dictadura cubana” y de ser “su cómplice”, e incluso han pedido a la Administración Trump que condicione la revisión del tratado de libre comercio (TMEC), prevista para julio, a la clausura total de las exportaciones mexicanas de crudo a la isla.