La derecha mexicana arropa a la opositora Rosa María Payá en su visita al país en plena crisis con Cuba

Rosa María Payá, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), visitó México de manera no oficial para participar en un foro organizado por la Universidad de la Libertad, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego. Según ha recogido La Jornada este miércoles, como parte de su agenda en Ciudad de México, Payá se reunió “con sectores de la derecha local”. La comisionada participó en el foro “Cuba y América Latina: seis décadas de autoritarismo”, a finales de enero, según consta en notas de algunos medios y en fotos compartidas en redes sociales por los asistentes. La visita extraoficial de Payá, descendiente de una familia cubana opositora exiliada, ocurre en un momento de enorme tensión geopolítica, en que el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha insistido en el envío a la isla de ayuda humanitaria resistiendo las presiones de la Administración de Donald Trump, que ha sido explícito en su objetivo de hacer que Cuba colapse.

Sheinbaum ha comentado este miércoles en su conferencia diaria de Palacio Nacional que su Gobierno “revisará” el caso de Payá. “Tiene un papel que desarrollar, que [está relacionado con] los derechos humanos, a partir de una queja. Esa es su función”, ha indicado. “No deberían, si vienen a nombre de la CIDH, militar a favor de una u otra causa”, ha agregado. La Jornada apunta que la candidatura de Payá a la CIDH fue impulsada por el Gobierno de Trump, y concretamente por el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, también de ascendencia cubana. El cargo de Payá en la CIDH inició formalmente en enero de este año. Sheinbaum ha insistido en que, independientemente de qué Gobierno la haya postulado, los integrantes de la CIDH deben conducirse con imparcialidad.

La relación de México con los organismos interamericanos de derechos humanos ha sido tirante desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que no admitía los señalamientos críticos hacia su Administración. Pero lo de Payá tiene aristas distintas. En principio porque, según la prensa local, no visitó México con una agenda oficial de la CIDH, sino a título personal. En el foro de la universidad de Salinas Pliego, Payá criticó al Gobierno de Miguel Díaz-Canel y dijo que la isla atraviesa “la peor de las crisis” por “el éxodo, el hambre y la represión”, de acuerdo con una nota de la revista Vértigo. Refirió que “el régimen cubano” y “los dictadores” están provocando la muerte por hambre de sus propios ciudadanos, y señaló que las protestas a favor de un cambio de gobierno se multiplican por la isla. “No hay futuro para el castrismo”, vaticinó, siempre según la revista.

Payá lanzó un dardo sobre el envío de ayudas a La Habana, justo en momentos en que México tomaba postura para mantener el apoyo humanitario a la isla pese a la presión de EE UU. “Nunca los había visto tan vulnerables [a los gobernantes cubanos]”, dijo. “Los subsidios que tenían de Venezuela ya no llegarán. Esperamos que ya no lleguen, esperemos que no haya países queriendo sustituir a Nicolás Maduro”, reclamó Payá. Es precisamente el predicamento de México, que durante años había enviado a la isla buques con combustible de manera regular, como parte de un acuerdo comercial entre los dos países latinoamericanos. Para la Casa Blanca en la era de Trump, sin embargo, no se trata de un contrato en el marco del libre mercado, sino del apoyo a un país —la isla— que constituye una amenaza para su existencia. El republicano ordenó a finales de enero la imposición de aranceles a los países que suministren crudo a Cuba, con lo que avanzó en su objetivo de asfixiar a la isla.

México, con una larga tradición de colaboración solidaria con Cuba, tomó nota de la amenaza. El Gobierno de Sheinbaum sustituyó el envío de petróleo por víveres, aunque la mandataria ha dicho esta semana que su Administración está buscando la manera de reactivar el suministro de crudo, sin que ello signifique poner en riesgo a México. “No se puede ahorcar a un pueblo así. Es muy injusto”, declaró la presidenta. Trump está convencido de que con el asedio energético provocará este año la caída del castrismo, que ha sobrevivido a seis décadas de bloqueo económico estadounidense. El corte al suministro de petróleo, en efecto, ha agravado la precariedad de la isla, que ahora padece de apagones más prolongados y observa cómo se retrae el turismo, uno de sus escasos motores económicos.

En ese contexto visitó Payá México. Además de estar en el centro educativo de Salinas Pliego —uno de los hombres más ricos del país y opositor a Sheinbaum—, la comisionada de la CIDH se reunió con Mariana Gómez del Campo, política del PAN y presidenta del Foro América Libre y de la Organización Demócrata Cristiana de América (esta última le otorgó a Payá el Premio de Derechos Humanos 2025). El encuentro entre ambas se dio a propósito de una exposición fotográfica al aire libre sobre los presos políticos en Venezuela y Cuba, auspiciada por Foro América Libre en la alcaldía Miguel Hidalgo (Ciudad de México), gobernada por el conservador PAN. La CIDH no ha emitido pronunciamientos sobre las actividades de Payá en México.