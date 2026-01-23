¿Qué es la Junta de Paz? ¿Servirá para resolver guerras?: las claves del organismo creado por Trump

El presidente de Estados Unidos ha invitado a más de 60 países, pero muchos, sobre todo en Europa, han declinado la oferta. Nacida para la supervisión del gobierno y reconstrucción de Gaza, su formación choca ahora con la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este jueves la Junta de Paz, un organismo que se planteó para gestionar el periodo posterior al cese de hostilidades en la franja de Gaza entre el ejército de Israel y la milicia palestina Hamás, pero que se ampliará para solventar más conflictos. Rodeado de los que considera como “amigos, grandes líderes”, como el presidente de Argentina, Javier Milei o el de Indonesia, Prabowo Subianto, también aliado, Trump ha asegurado que “el mundo es más rico, seguro y mucho más pacífico que hace un año” gracias a su trabajo.

El anuncio oficial de la creación de este organismo lo realizó la Casa Blanca la semana pasada, pero la idea la dio a conocer el presidente de EE UU en septiembre de 2025, junto al plan de 20 puntos para poner fin al conflicto en Oriente Próximo. La creación de una Junta de Paz fue avalada por la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No obstante y tras conocer los primeros pasos de este órgano y su formación, el secretario general de la ONU, António Guterres, la ha calificado como “amorfa”. Estas son las claves del invento de Trump

¿Qué es la Junta de Paz?

Cuando Trump propuso esta idea, solo la limitó a la resolución de la guerra desatada por Israel en Gaza, pero ahora ha ampliado su objetivo. La Junta de Paz es un organismo que tiene como objetivo resolver los conflictos bélicos y promover la paz en todo el mundo. Cuenta, en primera instancia, con el visto bueno de la ONU, ya que su Consejo de Seguridad lo aprobó en noviembre. La resolución, que contó con las abstenciones de Rusia y China, enmarcó los trabajos de estas junta a “celebrar los acuerdos necesarios para lograr los objetivos” del acuerdo de paz “y establecer entidades operativas para tal fin”.

El presidente de EE UU es el presidente y máximo responsable de este comité. La Casa Blanca ha nombrado a personas del entorno de Trump para que le asistan, aunque el mandatario ha dejado claro que él tomará las decisiones finales. Así, el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, el ex primer ministro británico Tony Blair y al yerno de Trump, Jared Kushner, serán miembros de la junta ejecutiva fundadora de la iniciativa.

¿Qué países van a participar?

EE UU ha invitado a participar a más de 60 países, de los que, de momento, han aceptado casi una veintena. Es el caso de Milei, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, o el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Estos países podrán mantener su puesto durante tres años. Aquellos que quieran lograr un asiento permanente en la Junta de Paz, tendrán que pagar 1.000 millones de dólares (864 millones de euros aproximadamente).

Hay mandatarios que aún están analizando la propuesta, como el presidente de Rusia, Vladímir Putin, o el presidente de Brasil, Lula da Silva. En el caso de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado la oferta. “Lo hacemos por coherencia”, ha justificado Sánchez, que ha dejado claro que tiene muchas dudas de que el organismo que quiere construir Trump respete “el orden multilateral y las normas de Naciones Unidas”. Ningún miembro del Ejecutivo español acudió este jueves a la presentación de la institución.

También hay Estados que han rechazado la invitación de Trump, como es el caso de Francia, Noruega, Suecia o el Reino Unido. Esta negativa no se la ha tomado bien el presidente de EE UU, ya que tras el no del país galo, sugirió que podría imponer un arancel del 200% a los vinos y champanes franceses como represalia.

¿Qué opinan las autoridades de Israel y Gaza?

De momento, Israel parece que avala la propuesta de Trump de la Junta de Paz —que tuvo como objetivo inicial poner al fin a la guerra con Gaza—, ya que ha aceptado formar parte. Sin embargo, Netanyahu aseguró el lunes en el Parlamento israelí que tenían “una cierta discusión” con EE UU “sobre la composición del consejo asesor”. Además, el mandatario señaló que “no fue coordinado con Israel” y que “es contrario a su política”.

Las autoridades de la Franja de Gaza, en cambio, se han mostrado críticas con esta iniciativa. En un comunicado publicado en medios de comunicación palestinos, Hamás ha asegurado que la invitación “al criminal de guerra”, en referencia al jefe de gobierno israelí, es “un indicador peligroso que contradice los principios de justicia y rendición de cuentas”.

¿Será útil para poner fin a conflictos armados?

Los expertos consideran que este organismo no será suficiente para cumplir con el objetivo de la Junta de Paz. Pol Morillas, director del laboratorio de ideas CIDOB, asegura que supone “una clara mercantilización del multilateralismo”. Morillas asegura que esta institución no será efectiva para cumplir su objetivo ya que “no pone en pie de igualdad a los estados”, sino que “beneficia a aquellos que se pliegan a sus demandas”.

El experto en relaciones internacionales destaca que no hay un precedente de un organismo similar. Para demostrar la inutilidad de esta institución, pone el ejemplo de la guerra entre Israel y Gaza, ya que el objetivo es que Trump sea el protagonista de estas negociaciones, no la resolución del conflicto: “Es meramente performativa”, sentencia.

¿Hasta cuando va a existir?

La resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU establece que la Junta de Paz existirá hasta el 31 de diciembre de 2027 y con el objetivo exclusivo de centrarse en Gaza. Sin embargo, el objetivo de esta nueva institución es amplio, por lo podría ir más allá. Las declaraciones del presidente de EE UU hacen intuir que así será. Trump ha señalado que actuará en crisis globales más allá del conflicto de Gaza. Además, no existe un calendario con fechas o hitos concretos para que se disuelva.

¿Podrá convivir con la ONU?

A la pregunta de si la Junta de Paz sustituirá a la ONU, Trump aseguró que “podría ser”. Continuó asegurando que era “un gran admirador” de Naciones Unidas, “pero nunca han estado a la altura de su promesa”. Morillas asegura que esta iniciativa “es un intento de socavar el sistema multilateral actual y a la ONU en particular”, a pesar de que Trump ha asegurado que cree que “hay que dejar que [la ONU] siga existiendo, porque su potencial es enorme”.

El experto del CIDOB es consciente de que la ONU necesita una reforma para mejorar su efectividad, “pero es un problema creado por EE UU”, ya que ejerce de forma sistemática su poder de veto en el Consejo de Seguridad, por lo que ve “complicada” su convivencia.