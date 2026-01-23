Trump retira la invitación a Canadá para formar parte de la Junta de Paz para Gaza

El primer ministro canadiense, que estaba dispuesto a unirse al organismo pero no a pagar por el asiento, pronunció en Davos un discurso muy crítico con la ruptura trumpista del orden internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retirado este viernes la invitación que había cursado al primer ministro de Canadá, Mark Carney, para que formara parte de la Junta de Paz para Gaza, el organismo que ha montado el republicano para reconstruir el territorio palestino tras la guerra y abordar después otros conflictos internacionales, siempre bajo su mando.

El cambio de opinión de Trump se produce después de que Carney pronunciara el martes en el Foro de Davos un durísimo discurso —aunque sin mencionar expresamente al presidente estadounidense— contra todo lo que significa el trumpismo y la ruptura del orden internacional que implica.

El Gobierno de Ottawa había confirmado que preveía unirse a la Junta de Paz, según afirmó la oficina del primer ministro, pero rechazó pagar el abono de 1.000 millones de dólares (unos 864 millones de euros) que había fijado Trump para los países que quisieran obtener un asiento permanente en el organismo.

Un total de 35 jefes de Estado —entre los ahora 59 invitados— han aceptado formar parte del proyecto, según ha informado la Casa Blanca sin facilitar una lista completa. Entre ellos están los líderes de Argentina, Baréin, Marruecos, Pakistán y Turquía. También el presidente ruso, Vladímir Putin, ha aceptado sumarse a la Junta, según Trump, aunque el Kremlin aún no ha confirmado este extremo. Y han dado el sí igualmente el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, responsable de la destrucción de Gaza tras dos años de ofensiva militar.

Entre los líderes europeos, sin embargo, solo ha aceptado la invitación, por el momento, el de Hungría, Viktor Orbán. Los gobiernos del Reino Unido, Francia, Italia y España han anunciado que por ahora no se incorporarán al organismo, ante las dudas de que este implique un cuestionamiento del papel de la ONU en la resolución de conflictos. La Unión Europea han pedido a la Casa Banca más detalles sobre la Junta antes de decidir si oficializa su integración.

“Estimado Primer Ministro Carney: Por la presente, le comunico que la Junta de Paz retira la invitación para que Canadá se una a la que será la Junta de Líderes más prestigiosa jamás reunida”, ha escrito Trump en su cuenta oficial de Truth, su red social, para desdecirse de su invitación a Carney.

El cambio de postura del estadounidense se produce horas después de la inauguración oficial de la Junta de Paz el jueves, y tras el discurso pronunciado por Carney ante el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), que recibió una gran ovación. El líder canadiense denunció abiertamente que las naciones poderosas están utilizando la integración económica como arma y los aranceles como medio de presión, y abogó por una unión de las “potencias medias” para evitar convertirse en víctimas de la hegemonía estadounidense.

En todo caso, ya existía previamente cierta tensión diplomática entre Washington y Ottawa, debido a que Canadá había adoptado una postura cautelosa respecto al alcance y la gobernanza de la Junta de Paz para Gaza, solicitando mayores garantías sobre su mandato y más transparencia.

En respuesta al discurso de Carney el martes, Trump replicó que Canadá “vive gracias a Estados Unidos” y señaló a los oyentes en Davos que ese país debería estar agradecido por la generosidad previa de Washington. “Recuérdalo, Mark [Carney], la próxima vez que hagas declaraciones”, advirtió, en una amenaza directa hacia el canadiense.

Algunos analistas interpretan la retirada de la invitación a Carney en la Junta de la Paz como un intento de Trump de limitar la participación de líderes que podrían cuestionar o condicionar las decisiones del organismo, reflejando las diferencias políticas y estratégicas entre ambos gobiernos, informa Efe.

Rolando Gómez, portavoz de la ONU, señaló el jueves que la participación de Naciones Unidas en la Junta solo se daría mientras el proyecto forme parte, específicamente, del plan de paz para la Franja. Recordó que así se acordó en una resolución del Consejo de Seguridad en el momento de la creación del panel de Trump, confirma Reuters.