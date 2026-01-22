Trump demanda a JP Morgan y Jamie Dimon por 5.000 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos acusa al banco de retirarle los servicios financieros por motivos políticos tras el asalto al Capitolio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido demandar a JP Morgan, el mayor banco del país, y a su consejero delegado, el influyente Jamie Dimon, por una cantidad de al menos 5.000 millones de dólares, unos 4.300 millones de euros, tras acusar a la entidad financiera y al ejecutivo de retirarle sus servicios financieros por razones políticas, según ha avanzado la cadena Fox News.

El inquilino del Despacho Oval se queja de que el banco le cerró las cuentas tras el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando alentó a una turba a impedir la votación para impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales celebrada un par de meses antes. Cinco años después sigue sin reconocer el resultado de aquellas elecciones y cada vez que puede asegura, sin prueba y en contra de los tribunales, que fueron manipuladas.

“JP Morgan Chase violó (los códigos éticos del banco) al cancelar unilateralmente, y sin previo aviso ni remedio, varias de las cuentas bancarias del demandante”, señala la demanda, presentada ante el tribunal estatal del condado de Miami-Dade. El documento acusa al banco de difamación comercial e incumplimiento del pacto implícito de buena fe y trato justo. También alega que Dimon violó la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y Engañosas de Florida.

“Los demandantes confían en que la decisión unilateral de JPMC fue resultado de motivaciones políticas y sociales, y de la creencia infundada y progresista de JP Morgan Chase (JPMC) de que necesitaba distanciarse del presidente Trump y sus opiniones políticas conservadoras”, alega la demanda recogida por la cadena CNBC.

“En esencia, JPMC desbancarizó las cuentas de los demandantes porque creyó que la corriente política del momento favorecía hacerlo”, agrega el escrito presentado por el abogado de Trump, Alejandro Brito.

La semana pasada, Trump ya anticipó que la demanda cuando Dimon le reprochó la campaña de hostigamiento que el mandatario ha lanzado contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Tras conocerse que la fiscalía ha abierto una investigación penal contra el responsable del banco central, Dimon, uno de los banqueros más influyentes del mundo aseguró: “Todos los que conocemos creen en la independencia de la Reserva Federal y cualquier cosa que vaya en contra de esa independencia probablemente no sea una gran idea”.

El banquero cuestionó la campaña de acos de la Casa Blanca contra los miembros de la Reserva Federal que se oponen a su criterio de rebajas más agresivas de los tipos de interés. “Tendrá las consecuencias contrarias. Aumentará las expectativas de inflación y probablemente aumentará las tasas con el tiempo”, agregó el máximo responsable de JP Morgan.

El presidente estadounidense, que no deja pasar una oportunidad para avivar cualquier polémica, salió enseguida a responder a Dimon: “Está equivocado”. E insistió en defender su campaña contra la cúpula de la Fed: “Está bien lo que estoy haciendo, tenemos una mala persona en la Reserva Federal”. Además, quiso dejar en evidencia al banquero neoyorquino de 69 año: “Deberíamos tener tasas más bajas. Jamie Dimon probablemente quiera tasas más altas; quizá así gane más dinero”.

