El ministro de Defensa asegura que Israel mantendrá siempre tropas en Gaza y recolonizará el norte “en el momento oportuno”
La declaración de Israel Katz contradice el acuerdo de alto el fuego vigente desde octubre y la postura pública de Netanyahu
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha asegurado este martes algo que su jefe de Gobierno, Benjamín Netanyahu, lleva más de un año negando y que va contra el acuerdo de alto el fuego en Gaza, vigente desde el pasado octubre y que estipula que “Israel no ocupará ni se anexionará Gaza”. Katz, del mismo partido que Netanyahu, el Likud, ha declarado en una conferencia que el ejército israelí está “en lo profundo de Gaza”, que “jamás” se retirará por completo y que, cuando llegue “el momento oportuno”, establecerá asentamientos militares en su norte, allí donde se alzaban las colonias que el Gobierno de Ariel Sharon desmanteló en 2005. Tampoco, ha reiterado, se moverán “un milímetro” de Siria, donde las Fuerzas Armadas ocuparon hace un año aún más territorio, aprovechando la caída del régimen de Bashar El Asad.
“Lo haremos de la manera correcta, en el momento oportuno. Yo… hay algunos que se manifiestan, está bien, pero nosotros somos ministros y tenemos que, de forma práctica, traer seguridad y aprovechar las oportunidades”, añadió Katz en un discurso en Beit El, un asentamiento judío cerca de Ramala. El ministro habló concretamente de establecer en el norte de Gaza Garinei Nahal. Es un programa militar en el que grupos de jóvenes israelíes se alistan juntos y luego establecen comunidades civiles.
A diferencia de Katz, Bezalel Smotrich, ultranacionalista ministro de Finanzas y líder del partido Sionismo Religioso, lleva años pronunciándose públicamente a favor de recolonizar Gaza y de anexionarse Cisjordania para “enterrar definitivamente” la posibilidad de un Estado palestino. Este martes, ha aprovechado la declaración de su compañero en el Gobierno para anunciar que ha ordenado a la Dirección de Vivienda Pública de su Ministerio buscar un edificio en el sur de Israel para abrir una sucursal. El objetivo: “que los [eventuales] residentes de los asentamientos restablecidos en Gaza no tengan que viajar” hasta las colonias en el territorio ocupado de Cisjordania para hacer los trámites.
La zona de Gaza mencionada por Katz, al norte y al este de la capital, se encuentra devastada y prácticamente deshabitada, salvo por unos pocos clanes familiares palestinos protegidos por Israel. Pertenece al 58% del pequeño enclave palestino en el que el ejército israelí permanece replegado desde octubre, en el marco de la primera fase del alto el fuego. Es también donde EE UU quiere focalizar la reconstrucción.
Segunda fase
De cumplirse, el plan del ministro de Defensa no supondría solo una vulneración del acuerdo de alto el fuego. También de su futuro más inmediato, ya que la siguiente fase, la segunda, implica la retirada total de las tropas israelíes. Su implementación ha centrado precisamente dos reuniones la pasada semana, en EE UU y Turquía. Es la parte más delicada, ya que supone también el desarme de las milicias palestinas y la creación de un Gobierno tecnocrático de transición, de una fuerza con soldados extranjeros y de un órgano supervisor que presidiría el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que recibirá a Netanyahu el próximo lunes.
En la práctica, no obstante, el articulado del acuerdo contiene una serie de salvedades que abren la puerta a que Israel perpetúe su presencia militar, si lo acabasen avalando los garantes del pacto, principalmente Estados Unidos. En esta primera fase y aunque de forma bastante más ocasional que antes del alto el fuego, sigue abriendo fuego a diario, incluido desde el aire, y ha matado a más de 400 palestinos: cinco al día de media.
De momento, el Gobierno de Netanyahu insiste en que le falta por recibir el cadáver del último rehén de los alrededor de 250 tomados por las milicias palestinas en su ataque de octubre de 2023. Antes de comenzar la búsqueda de los restos, los servicios de inteligencia de Israel ya admitían en privado que, probablemente, entre dos y cuatro rehenes quedarían para siempre bajo las ruinas de Gaza, sin recibir el entierro digno que esperaban sus familias.
