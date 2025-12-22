Ir al contenido
Guerra de Israel en Gaza

El Patriarca Latino de Jerusalén aplaude la determinación de los gazatíes de “reanudar sus vidas”, pese a las “condiciones miserables”

Pierbattista Pizzaballa, máxima autoridad católica en Tierra Santa, lanza un mensaje de esperanza tras encontrarse un “ambiente completamente diferente” al visitar la minúscula parroquia en la Franja con motivo de la Navidad

Patriarca latino Jerusalen
Antonio Pita
Antonio Pita
Jerusalén -
Ir a los comentarios

El patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, ha querido lanzar este lunes un mensaje de esperanza tras visitar la minúscula parroquia en Gaza con motivo de la Navidad. Pizzaballa es la máxima autoridad católica en Tierra Santa —una denominación que abarca las iglesias de rito latino en Israel, Palestina, Jordania y Chipre— y ha querido acompañar y oficiar la misa con los cerca de 600 cristianos que permanecen refugiados entre la Sagrada Familia, la única iglesia católica de Gaza, y la cercana ortodoxa de San Porfirio.

Aunque rige un alto el fuego desde octubre, no han podido regresar a sus casas: un 80% de los edificios sigue dañado, la reconstrucción avanza a paso de tortuga e Israel aún bombardea a diario, si bien de manera mucho más puntual. Pese a ello, Pizzaballa ha celebrado la “determinación de reanudar la vida” que ha percibido y ha abogado por “mirar hacia el futuro”, en vez de caer en el “pesimismo” por las “consecuencias negativas de la guerra”.

“No significa negar la evidencia, no nos hacemos ilusión de que esto es la paz y viviremos todos contentos […] Si se mira desde una perspectiva humana, sería complicado hablar de esperanza, pero celebramos [en Navidad] el significado de la esperanza de cara al futuro”, ha dicho en una rueda de prensa en la sede del Patriarcado Latino de Jerusalén, dentro de la ciudadela amurallada que alberga también el Santo Sepulcro, donde la tradición cristiana sitúa la muerte y resurrección de Jesús.

El patriarca ha encontrado un “ambiente completamente diferente” respecto a su anterior viaje medio año antes, en pleno cerco total israelí a la entrada de comida y agua que acabó generando la declaración de hambruna por la ONU en la zona de la capital (más de 500.000 personas), retirada esta semana. “Sí, la gente sigue viviendo en tiendas de campaña, en condiciones miserables. Y la mayoría de las escuelas están cerradas [...] Es impactante ver a tantos niños en la calle. También montañas de basura por todas partes [...] Pero también hay diferencias: la comida está ahí. Están entrando cosas. No todo, pero es una situación totalmente diferente”.

Los gazatíes, ha continuado, han pasado de afrontar cada uno de sus días en “modo de supervivencia” a hacerse ahora “todas las preguntas” que venían aplazando. “El cansancio de estos dos años está saliendo a la luz. Y las preguntas sobre el futuro están ahí y son muy concretas: cuándo se reconstruirá, las condiciones... El conflicto sigue ahí y, al mismo tiempo, la determinación de reanudar la vida”.

Pizzaballa ha puesto un ejemplo que refleja bien la nueva situación: abren tímidamente tiendas e incluso restaurantes, pero están vacíos. “Sin nada, pero abiertos”, ha subrayado. Son también inaccesibles para la mayoría de la población, sin efectivo ni acceso a medios digitales de pago.

Durante su estancia en Gaza, Pizzaballa había insistido en la palabra futuro, en una iglesia que fue bombardeada por Israel y donde ahora lucen bolas rojas y doradas, y un árbol de Navidad con guirnaldas. Las campanas, de hecho, repicaron por el bautismo de un bebé, Mario, como símbolo de “nueva vida” y “nueva esperanza”, según informó el Patriarcado Latino de Jerusalén. Es la iglesia, la Sagrada Familia, a la que el papa Francisco llamaba cada día durante los bombardeos israelíes, casi hasta su fallecimiento, el pasado abril.

A diferencia del patriarca, era la primera vez que el cardenal Fernando Chomalí Garib, arzobispo de Santiago de Chile y de origen palestino, integraba la delegación a Gaza desde el inicio de la invasión israelí a raíz del ataque de Hamás, en octubre de 2023. En la rueda de prensa, ilustró a través de un caso las aún acuciantes necesidades de los más de dos millones de gazatíes, que afrontan el invierno sin apenas medios y casi la mitad, en tiendas de campaña. Lamentó que, en una de las dos visitas a hospitales que efectuaron, le contaron que en un parto reciente el bebé había sobrevivido, pero no la madre: sufrió una infección, no por falta de personal, sino porque no habían podido esterilizar convenientemente el material médico, por falta de medios.

Antonio Pita
Antonio Pita
Corresponsal para Oriente Próximo, tras cubrir la información de los Balcanes en la sección de Internacional en Madrid. De vuelta a Jerusalén, donde ya trabajó durante siete años (2007-2013) para la Agencia Efe. Licenciado en Periodismo y Máster de Relaciones Internacionales y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid.
