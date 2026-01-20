Netflix dispara sus ganancias tras superar por primera vez los 325 millones de suscripciones

Netflix, el gigante del entretenimiento, quiere convertirse en un coloso. A la vista de sus últimos movimientos está cerca de alcanzar la meta. Está a un paso de hacerse con los legendarios estudios cinematográficos de Warner Bros Discovery si su rival Paramount no lo impide. Mientras aclara el resultado del duelo empresarial su negocio sigue pulverizando récord. La compañía de distribución de contenido por streaming alcanzó los 325 millones de suscriptores al cierre del año pasado, lo que supone un 8% respecto a un año antes, según las cuentas anuales presentadas este martes por la compañía al cierre de mercado.

“Con más de 325 millones de suscripciones de pago, ahora atendemos a una audiencia que se acerca a los mil millones de personas en todo el mundo”, señala la compañía en la carta enviada a los accionistas. El grupo audiovisual, que aspira a convertirse en la primera empresa de entretenimiento del mundo, tiene una estrategia clara: que los clientes permanezcan más tiempo viendo las series y películas de su catálogo, para mejorar su índice de retención; y que recomienden sus productos, para elevar el índice de adquisición. “La participación sigue siendo un indicador clave para medir la salud del negocio”, añade.

La plataforma digital con sede en Los Gatos (California) registró unas ganancias de 10.981 millones de dólares, lo que representa un incremento del 26,1% más respecto al del año anterior.

La compañía fundada por Reed Hastings ha presentado unos beneficios récords tanto en ingresos como en beneficio en un ejercicio marcado por el crecimiento de las suscripciones, el aumento de los precios, el incremento de los ingresos por publicidad. La apuesta por los contenidos en vivo y éxitos como Las guerreras K-pop (KPop Demon Hunters), la película más visionada en la historia de la plataforma, han ayudado a alimentar los ingresos.

“En 2025, que fue solo nuestro tercer año de venta de publicidad, los ingresos por publicidad crecieron más de 2,5 veces en comparación con 2024, superando los 1.500 millones de dólares”, señala la compañía en su carta a los inversores.

Los ingresos totales del grupo se elevaron hasta los 45.183 millones de dólares, lo que supone un 16% más que los registrados en 2024, según las cuentas difundidas este martes.

El grupo se ha fijado unos objetivos ambiciosos para este año cuando esperan aumentar sus ingresos hasta los 51.700 millones, lo que representaría un 14%. La compañía también ha anunciado este martes que mejora su oferta por Warner. Está dispuesta a pagar íntegramente en metálico 83.000 millones en metálico por los estudios cinematográficos de Hollywood y su canal HBO Max. La operación excluye el negocio de televisión por cable, en el que figuran el canal de noticias CNN, o los de entretenimiento TNT y los ligados a Discovery.

El grupo espera mejorar sus ingresos el próximo año para tener suficiente músculo para completar la operación. Para ello, espera seguir aumentando la base de suscriptores. Además, ha anunciado que volverá a subir los precios durante el próximo año. También espera duplicar los ingresos publicitarios. “Nuestro objetivo es alcanzar un margen operativo del 31,5% en 2026 (basado en los tipos de cambio del 1 de enero de 2026), frente al 29,5% de 2025″, señala.

La compañía quiere ampliar su catálogo de contenido. La compra de Warner convertirá a Netflix en la mayor compañía de producción audiovisual del mundo. Ya que sumará a sus históricos éxitos como Stranger Things, La Casa de Papel, Emily in Paris o la reciente Frankenstein con el histórico archivo de Warner que incluye clásicos como Casa Blanca, Cantando Bajo la Lluvia, El Padrino o todas las sagas de superhéroes del universo DC. También sumará títulos como Los Soprano o Juego de Tronos, del catálogo de HBO. Netflix podrá impulsar las producciones con secuelas y spinoff de estas producciones. La compañía prevé aumentar en un 10% el presupuesto para producción de contenidos este año después de un fecundo 2025 con grandes éxitos.

“Esperamos un mayor crecimiento del beneficio operativo en el segundo semestre de 2026 que en el primero. Seguimos viendo un amplio margen para aumentar nuestros márgenes y nuestra intención es incrementarlos cada año, si bien la magnitud de la expansión del margen variará de un año a otro, a medida que equilibremos la reinversión en nuestro negocio con la mejora de la rentabilidad”.

Otro de los ejes del crecimiento de la plataforma son los eventos en vivo. El año pasado emitió el combate de boxeo entre Terence Crawford y Canelo Álvarez con una audiencia de más de 41 millones de usuarios. Este año prevé desarrollar nuevas iniciativas, incluyendo eventos como el clásico Mundial de Béisbol en Japón y lanzarse a la categoría de podcasts de video e impulsar nuestra los juegos basada en la nube.

La compañía busca convertirse en el primer sitio de consumo audiovisual del mundo: “En 2026, también ampliaremos nuestra oferta de títulos con licencia. A partir de este mes, los suscriptores podrán disfrutar de películas de acción real de estreno gracias a nuestra nueva asociación de licencias con Universal en Estados Unidos. Este acuerdo complementa nuestro acuerdo de licencia existente para películas de animación de los estudios de animación de Universal, Illumination y DreamWorks Animation. También hemos obtenido la licencia de aproximadamente 20 series de Paramount, incluyendo Matlock y King of Queens para territorios internacionales, y Seal Team, Watson y Mayor of Kingstown para Estados Unidos y territorios internacionales. Además, recientemente anunciamos la ampliación de nuestro acuerdo de películas de primera ventana con Sony Pictures Entertainment, pasando de un acuerdo para Estados Unidos a un acuerdo global. Esta asociación marca la primera vez que un servicio de distribución estrenará películas de cine en la primera ventana de pago simultáneamente a nivel mundial”.