Netflix modifica su oferta por Warner Bros. y pagará íntegramente en efectivo

Ted Sarandos, 61 años, quiere sentarse en el mítico despacho de Jack Warner, el legendario fundador de los estudios cinematográficos Warner Bros Discovery. El consejero delegado de Netflix, que empezó su carrera recomendando cintas en un videoclub, está dispuesto a convencer a los accionistas de WBD de que su oferta para comprar los históricos estudios de Hollywood y el canal de streaming HBO Max es mejor que la de Paramount Skydance. Para ello, ha mejorado su propuesta de 83.000 millones de dólares, sin incluir deuda, para que sea íntegramente en efectivo, frente a la combinación de efectivo y acciones del planteamiento anterior.

Con la nueva oferta, Netflix eleva su apuesta por los estudios y el negocio de streaming de Warner Bros., que incluye la plataforma HBO, pero deja fuera el negocio de televisión por cable, del que forman parte la CNN, TNT y los canales de Discovery. Paramount Skydance ofrece 30 dólares por acción de WBD, el equivalente a 108.400 millones de dólares, por la totalidad del grupo de entretenimiento, incluyendo el negocio por cable.

La diferencia entre las dos ofertas consiste en la valoración que alcance el negocio por cable de Warner. Los analistas lo valoran en una cantidad de entre dos y cuatro dólares por acción.

El consejo de administración de Netflix ha aprobado la modificación que, al parecer, dejaría el total de la operación en las mismas cifras: 82.700 millones de dólares, sin incluir deuda (algo más de 70.000 millones de euros al cambio actual).

La propuesta inicial de Netflix era de 27,75 dólares por acción, repartido de la siguiente forma: 23,25 dólares por cada título de Warner en efectivo y otros 4,50 dólares en acciones de Netflix, con el nuevo cambio ahora abonará todo el importe en efectivo, según los documentos enviados al regulador de mercados.

Warner Bros. pretende convocar una junta extraordinaria de accionistas para dar luz verde a la propuesta de Netflix, si bien la fecha de la votación aún no se ha fijado.

Tanto Netflix como Paramount batallan por hacerse con Warner Bros., en concreto con negocios de estudios de cine y televisión, su extenso catálogo de contenido y sus títulos famosos como Juego de tronos, Harry Potter y los superhéroes de DC Comics, Batman y Superman.

Warner Bros. ha rechazado la oferta de compra Paramount, empresa dirigida por David Ellison, quien también ha modificado sus condiciones iniciales y ha emprendido una agresiva campaña mediática para intentar convencer a los accionistas de Warner de que su oferta es superior. Ellison ha impuesto una demanda ante un tribunal de Delaware para que Neflix tenga que explicar los detalles de la operación.

Los cambios en la oferta de Netflix llegan para intentar agilizar la venta y dar respuesta a las críticas de que la oferta de Paramount, de 30 dólares por acción en efectivo por toda Warner, incluyendo canales de cable como CNN y TNT, es superior. Paramount, la empresa matriz de CBS y MTV, ha estado animando a los accionistas de Warner Bros. a acudir a su oferta.

