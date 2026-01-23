Trece títulos con los que Netflix apuesta en México para 2026

La plataforma de ‘streaming’ perfila el nuevo año con una programación marcada por grandes producciones, como el documental de Saúl ‘Canelo’ Álvarez o la adaptación del ‘reality’ coreano ‘Habilidad física: 100’

Netflix crece su presencia en México este 2026 con una estrategia de contenidos marcada por una oferta que combina series de acción, cine, documentales, realities y eventos en vivo para presentar historias locales con formatos de alto impacto. Con esta alineación, Netflix consolida un catálogo robusto a lo largo del año, apostando por historias situadas en México que dialogan con la identidad, la memoria, el entretenimiento y los nuevos formatos audiovisuales. Entre sus aportes para el mercado mexicano destacan el documental del Canelo Álvarez, la adaptación del reality coreano para encontrar el mejor cuerpo y la cinta Santita, protagonizada por Gael García Bernal e Ilse Salas.

El documental de Canelo Álvarez

Este largometraje documental retrata uno de los momentos más decisivos de la carrera del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez: la trilogía contra Gennady GGG Golovkin. Dirigido por Juan Camilo Cruz, el documental aborda no solo el reto deportivo, sino también la presión, las críticas y los valores que definen al boxeador mexicano.

Contra el Huracán

Contra el Huracán es una película dirigida por Jorge Michel Grau que sitúa su historia en medio del mar, donde Wirpul y su medio hermano Candi luchan por sobrevivir cuando una tormenta inesperada se convierte en el huracán Otis, un meteoro de categoría 5 que impactó frente a las costas de Acapulco, Guerrero, en 2023. La cinta explora la hermandad, la desigualdad y el coraje extremo, que se unen con el amor fraternal como única esperanza ante la adversidad.

Set de la película 'Contra el huracán'. Netflix

El Círculo

La serie El Círculo era anteriormente llamada Corruptores. Dirigida por Alejandro Lozano y Bernardo de la Rosa, la historia se adentra en una red de poder y corrupción, y sigue a cuatro amigos cuya lealtad se ve puesta a prueba tras la publicación de un video que vincula al Secretario de Defensa con el asesinato de una famosa actriz mexicana, conocida por sus vínculos con políticos y criminales.

El Otro Padre

Es una serie dramática cuya trama se desarrolla a partir de una emergencia médica durante una fiesta de graduación, que obliga a una madre a enfrentar secretos del pasado que podrían cambiar el destino de su familia, en una carrera contrarreloj donde el amor y el sacrificio son determinantes.

Habilidad Física 100: México

Este nuevo reality es un programa de competencias adaptado del programa coreano Physical 100. El espectáculo reúne a 100 participantes con distintos perfiles físicos y profesionales: luchadores, exfutbolistas, boxeadores, peleadores de MMA, bomberos, exatletas olímpicos, militares, trabajadores de la construcción, entre otros, que se enfrentan en una arena de estética prehispánica.

La Captura

En la película dirigida por Chava Cartas aborda la historia de un policía federal y su impredecible compañero que detienen un auto robado en Sinaloa, desencadenando un encuentro con uno de los criminales más peligrosos del mundo. La producción combina acción y tensión en un relato de alto riesgo protagonizado por Alfonso Herrera y Noé Hernández.

Alfonso Herrera y Noé Hernández en 'La captura'. María Medina / Netflix

La Ley de Alicia

La nueva serie presenta a una abogada que debe reconstruir su vida profesional tras el encarcelamiento de su esposo, un ministro de la Suprema Corte vinculado por corrupción y un escándalo sexual. Basada en The Good Wife, la historia plantea dilemas éticos y personales en la búsqueda de la justicia en México.

Mal de Amores

Mal de Amores es una adaptación de la novela de Ángeles Mastretta que narra la vida de Emilia Sauri en el contexto de la Revolución Mexicana. La serie, escrita y dirigida por Catalina Aguilar Mastretta, entrelaza la transformación de un país con la evolución íntima de su protagonista, su familia y sus amores.

México 86

Esta película aborda, con sátira y humor negro, la audaz maniobra que permitió a México obtener la sede del Mundial de 1986. Dirigida por Gabriel Ripstein y escrita junto a Daniel Krauze, la cinta celebra el ingenio mexicano con Diego Luna, Karla Souza, Daniel Giménez Cacho y Álvaro Guerrero como protagonistas.

Álvaro Guerrero, como Guillermo Cañedo, Karla Souza, como Susana Gómez-Mont y Diego Luna, como Martín de la Torre, en 'México 86'. Carlos Somonte (Netflix)

No Tengo Miedo

No Tengo Miedo es una serie que se sitúa en junio de 1986, en un rancho cafetalero de Veracruz, donde un niño de 10 años descubre un secreto que revela la crudeza del mundo adulto, sobre todo de sus padres. La serie es dirigida por Ernesto Contreras, Alba Gil y Alejandro Zuno.

Santita

Esta serie exclusiva de Netflix estará disponible a partir de abril de 2026. Cuenta la historia de una mujer que, luego de dos décadas, debe enfrentar una decisión definitiva cuando reaparece el hombre al que dejó plantado en el altar. Rodrigo García dirige este relato de amor poco convencional, protagonizado por Paulina Dávila, Gael García Bernal, Erik Hayser e Ilse Salas.

Gael García como Esteban y Paulina Dávila como Santita. Alejandro López Pineda / Netflix

Supernova: Genesis

Se trata del primer evento en vivo transmitido por Netflix en Latinoamérica. Programado para el 26 de abril en la Arena Ciudad de México, combinará combates de boxeo entre influencers y celebridades que incluyen presentaciones musicales en vivo. Las peleas serán entre: Lupita Villalobos vs Kim Shantal, Mario Bautista vs Aaron Mercury, Alana vs Samadhi Zendejas y Willito vs Lonche.

Un Hijo Propio

El largometraje documental Un Hijo Propio, dirigido por Maite Alberdi, tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2026. La producción retrata el caso de una mujer que finge un embarazo, exponiendo las presiones sociales y las consecuencias de una mentira llevada al límite. El elenco incluye a Ana Celeste Montalvo Peña, Luisa Guzmán, Armando Espitia, Mayra Sérbulo, Casio Figueroa, Alejandro Porter, Mayra Batalla y Ángeles Cruz.

