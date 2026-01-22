‘La pequeña Amélie o el carácter de la lluvia’, de la productora mexicana Nidia Santiago, se mete a la contienda de Animación en los Premios Oscar

La película del pequeño estudio independiente francés Ikki Films compite en la categoría de largometraje contra grandes apuestas de Netflix o Disney como ‘Las guerreras k-pop’ o ‘Zootopia 2’

La pequeña Amélie o el carácter de la lluvia (Amélie et la métaphysique des tubes, en su título original en francés), de la productora mexicana Nidia Santiago, ha conseguido meterse entre las cinco mejores películas que aspiran a la estatuilla dorada en la categoría de largometraje animado de los Premios Oscar. La Academia de cine estadounidense ha anunciado este jueves a sus contendientes y el filme del pequeño estudio francés Ikki Films competirá por el galardón junto a otras grandes producciones animadas como Zootopia 2, de Disney; o la gran favorita de esta sección que es Las guerreras k-pop, de Netflix.

La película de animación franco-japonesa narra el despertar al mundo de Amélie, una niña belga nacida en Japón, gracias a su niñera y amiga, Nishio-san, desde su primer año hasta su tercer cumpleaños, que transforma su visión de la vida. Este evento crucial cambia su percepción, marcada por la aventura, el descubrimiento del lenguaje, sus padres y las maravillas (y disgustos) de su entorno, todo visto a través de una mirada ingenua y profunda sobre la felicidad y la tragedia inherentes a la experiencia humana.

La pequeña Amélie, dirigida por Mailys Vallade y Liane-Cho Han, es el primer largometraje de Ikki Films y se estrenó en junio pasado en Francia. Según Santiago, fue un desafío muy grande y contó con un presupuesto de 9 millones de euros. “Lo dimos todo con esta película”, dijo en abril pasado en una entrevista con el medio Radix Animación.

La pequeña Amélie o el carácter de la lluvia se medirá en la categoría, además, con Arco, del también estudio francés Remembers Production; y Elio, otra apuesta de Disney a través del aclamado estudio Pixar. La gran película a vencer será el fenómeno en el que se ha convertido Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters, en su título original), que recientemente fue anunciada como la cinta más vista de la historia de Netflix, según datos internos de la compañía, con 236 millones de visionados, y que recientemente recibió el Globo de Oro y el Critic’s Choice Award a Mejor Película de Animación en sus pasadas ediciones.

Nidia Santiago, Liane-Cho Han, Maïlys Vallade y Henri Magalon, en California. Michael Buckner (Penske Media via Getty Images)

Santiago, que figura como coproductora del filme junto a Maïlys Vallade, Liane-Cho Han y Henri Magalon, creó Ikki Films con Edwina Liard en 2011, donde produjo y coprodujo películas que han aparecido en más de 700 festivales en todo el mundo, incluyendo importantes citas cinematográficas como Locarno, Berlinale y Annecy, esta última considerada la más relevante del mundo de la animación.

“Tras mi primer corto [Oh Willy] me di cuenta de que quería producir, de hacer animación y de poder escoger yo sola los proyectos que quería trabajar. Queríamos crear nuestra forma de producir [con Liard]. Nuestro primer gran logro fue Historia de un cuervo. Fue nuestra primera corazonada y seguimos muy orgullosas aún de esa película”, dijo Santiago en la misma entrevista.

La compañía es conocida por su producción enfocada y de alta calidad, en lugar de una producción masiva y convencional, y ha recibido numerosos galardones, incluyendo nominaciones a los Oscar (con el corto en stop motion Espacio Negativo —en 2017—), los Premios César (2023 y 2025 al Mejor Cortometraje de Animación) y el Cristal de Annecy.

La pequeña Amélie o el carácter de la lluvia ha tenido una aclamación significativa en festivales y premiaciones recientes, ganando el Premio del Público en Annecy y el Festival de San Sebastián. También se ha hecho merecedora de reconocimientos como el Premio a Mejor Película de Animación por la Asociación de Críticos de Los Ángeles y el Animation Is Film Festival, además de múltiples nominaciones importantes para los Premios Annie (2026) y los últimos Globos de Oro.