Ir al contenido
_
_
_
_
Premios Oscar
Premios Oscar

En directo | La Academia de Cine de Hollywood anuncia los nominados para los Oscar de 2026: ‘Sirât’ no logra la candidatura a mejor banda sonora

El filme de Laxe todavía puede ser candidata a mejor película extranjera, mejor fotografía, sonido y ‘casting’. El corto de animación ‘El fantasma de la quinta’, tampoco

Premios Oscar 2026: anuncio de las nominaciones, en directo
María Porcel
María Porcel
Los Ángeles -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Hollywood madruga este jueves para uno de sus días grandes: las nominaciones a los premios Oscar de 2026. A las 5.30 de la mañana (las 14.30, hora peninsular española) se han empezado a anunciar los nombres de quienes optan a las estatuillas que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas entregará el próximo 15 de marzo, en su 98ª edición.

Las nominaciones se realizan en dos tandas, y desde la primera se esperaban nombres en español, aunque por el momento no han llegado. La película Sirât, sobre el padre que busca con desesperación a su hija en una fiesta en el desierto parte con ventaja, parte con ventaja. A mediados de diciembre, cuando se conocieron las precandidaturas —algunas categorías hacen listas cortas, en las que ya se conocen a las 10 o 15 películas que llegarán a la fase final—, Sirât logró pasar en nada menos que cinco. Por tanto, puede estar nominada a mejor película internacional, pero también mejor banda sonora original, mejor sonido, mejor fotografía y a mejor casting, en el primer año de esta candidatura. En esa lista también entró la argentina Belén, que lo tiene más difícil, pero puede lograr entrar en la candidatura a mejor película internacional.

La candidatura a mejor música original ha entrado en la primera tanda y ahí se ha sabido que la película de Oliver Laxe no ha pasado el corte. Su banda sonora, compuesta por Kangding Ray, logró pasar a la llamada lista corta en diciembre, pero esta vez no lo ha logrado. Competirán en la categoría Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Una batalla tras otra y Los pecadores (que parte como favorita, y también ganó el reciente Globo de Oro).

Por su parte, el corto de animación El fantasma de la quinta, dirigido, coproducido y coescrito por el madrileño James Castillo y su productora, Martirio Films, tampoco ha pasado para estar el 15 de marzo en el Teatro Dolby. Cuenta en 17 minutos los últimos años que pasó el pintor Francisco de Goya en su casa, su quinta, de Carabanchel.

Por supuesto, hay otro poderoso representante latino: Guillermo del Toro y su Frankenstein, un sueño fílmico que el mexicano ha logrado llevar a la vida de la mano de Netflix y que le está dando jugosos frutos de público y crítica. Tanto la película como el director, y algún actor como Jacob Elordi —australiano de padre vasco—, pueden estar nominados.

Los intérpretes Danielle Brooks y Lewis Pullman, acompañados de la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor —que ha destacado que es el primer año que se incorpora la categoría de casting—, han empezado a leer las nominaciones pasadas las 5.30. Las dudas se resolverán el próximo domingo 15 de marzo en una gran gala retransmitida desde el teatro Dolby, en el corazón de Los Ángeles, y que presentará por segundo año consecutivo el humorista Conan O’Brien. Hasta entonces, hagan sus apuestas.

[Noticia en desarrollo. Habrá actualización]

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (52% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 18,20€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_