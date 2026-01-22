En directo | La Academia de Cine de Hollywood anuncia los nominados para los Oscar de 2026: ‘Sirât’ no logra la candidatura a mejor banda sonora

Hollywood madruga este jueves para uno de sus días grandes: las nominaciones a los premios Oscar de 2026. A las 5.30 de la mañana (las 14.30, hora peninsular española) se han empezado a anunciar los nombres de quienes optan a las estatuillas que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas entregará el próximo 15 de marzo, en su 98ª edición.

Las nominaciones se realizan en dos tandas, y desde la primera se esperaban nombres en español, aunque por el momento no han llegado. La película Sirât, sobre el padre que busca con desesperación a su hija en una fiesta en el desierto parte con ventaja, parte con ventaja. A mediados de diciembre, cuando se conocieron las precandidaturas —algunas categorías hacen listas cortas, en las que ya se conocen a las 10 o 15 películas que llegarán a la fase final—, Sirât logró pasar en nada menos que cinco. Por tanto, puede estar nominada a mejor película internacional, pero también mejor banda sonora original, mejor sonido, mejor fotografía y a mejor casting, en el primer año de esta candidatura. En esa lista también entró la argentina Belén, que lo tiene más difícil, pero puede lograr entrar en la candidatura a mejor película internacional.

La candidatura a mejor música original ha entrado en la primera tanda y ahí se ha sabido que la película de Oliver Laxe no ha pasado el corte. Su banda sonora, compuesta por Kangding Ray, logró pasar a la llamada lista corta en diciembre, pero esta vez no lo ha logrado. Competirán en la categoría Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Una batalla tras otra y Los pecadores (que parte como favorita, y también ganó el reciente Globo de Oro).

Por su parte, el corto de animación El fantasma de la quinta, dirigido, coproducido y coescrito por el madrileño James Castillo y su productora, Martirio Films, tampoco ha pasado para estar el 15 de marzo en el Teatro Dolby. Cuenta en 17 minutos los últimos años que pasó el pintor Francisco de Goya en su casa, su quinta, de Carabanchel.

Por supuesto, hay otro poderoso representante latino: Guillermo del Toro y su Frankenstein, un sueño fílmico que el mexicano ha logrado llevar a la vida de la mano de Netflix y que le está dando jugosos frutos de público y crítica. Tanto la película como el director, y algún actor como Jacob Elordi —australiano de padre vasco—, pueden estar nominados.

Los intérpretes Danielle Brooks y Lewis Pullman, acompañados de la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor —que ha destacado que es el primer año que se incorpora la categoría de casting—, han empezado a leer las nominaciones pasadas las 5.30. Las dudas se resolverán el próximo domingo 15 de marzo en una gran gala retransmitida desde el teatro Dolby, en el corazón de Los Ángeles, y que presentará por segundo año consecutivo el humorista Conan O’Brien. Hasta entonces, hagan sus apuestas.

[Noticia en desarrollo. Habrá actualización]