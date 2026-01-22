Oliver Laxe, tras las dos nominaciones a los Oscar de ‘Sirât’: “Ya hemos ganado. Disfrutemos del momento”

El drama de un padre que busca a su hija en el universo de las raves compite en mejor película internacional y mejor sonido

Sirât, de Oliver Laxe, ha logrado este jueves dos nominaciones a los 98º premios Oscar, que se entregarán el próximo 15 de marzo. Competirá en película internacional y en sonido. El equipo ha visto, todos juntos, la lectura de nominaciones desde el vestíbulo del edificio Telefónica, el rascacielos más antiguo de España (la compañía es una de las productoras del filme), junto a amigos y la prensa, aun a sabiendas de que podía haber incluso malas noticias. Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas, por su impresionante atmósfera sonora, han logrado su primera candidatura a los Oscar. Más aún, es el primer equipo completamente femenino que es nominado a esa estatuilla de Hollywood.

Laxe (París, 43 años) ha explicado tras la lectura que querían celebrar el momento con su equipo y con la prensa. “Aquí ya hemos ganado. Y por favor, este es un éxito de todo el equipo, de todos los departamentos. Y del cine español, porque está lleno de voces nuevas”. En un año “tan lleno de buenas películas”, para Laxe ya era un éxito haber entrado en cinco shortlists de los galardones que se habían anunciado hacía semanas.

Para el cineasta, “ahora es momento de disfrutar”. Después ha alabado a sus compañeras de sonido: “¿Habéis visto sus rivales? ¿El presupuesto con el que han contado? Son dinosaurios... pero los pequeños mamíferos sobrevivieron".

Sobre el futuro, ha pedido por ahora “tranquilidad”. “De los Oscar me hace ilusión que ilusione a la gente, a mis vecinos, a los compañeros. Y bueno, me siento también muy contento de los cineastas que estamos en este viaje, como los que somos distribuidos en EE UU por Neon. Es que es un año, insisto, muy bueno”. En el corto horizonte, explicó en gallego, están los premios Feroz el sábado en Pontevedra, y “de ahí, pasaré unos días en casa”.

El equipo de 'Sirât' celebra la nominación a Película Internacional. Jaime Villanueva

Casanovas ha subrayado la singularidad de ser todas mujeres. “Es que este viaje ni lo intuyes cuando estás en rodaje”. A lo que Villavieja ha acotado: “Lo mismo ya tocaba, ¿no? En todo caso siento mucho orgullo de llegar aquí, y más con Laia y Yasmina".

De la campaña, hasta ahora, a Laxe le han gustado mucho las proyecciones con los técnicos tras las shortlists en Los Ángeles: “Ves que aún hay orfebres, artesanos del cine. Sientes cariño, amor por las películas y camaradería. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, los músicos que nos decían que nuestra banda sonora era la mejor. Y no hemos salido nominados”. Tras cada viaje, asegura, “el equipo gana confianza”.

La película española que más nominaciones al Oscar ha recibido en la historia fue El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, que logró seis en 2007 (aunque compitió por México en la estatuilla entonces denominada Oscar a mejor película de lengua extranjera), y finalmente se llevó tres premios. La última película española que ha ganado el Oscar a película internacional fue Mar adentro, de Alejandro Amenábar, en 2004.

Sirât arrancó su andadura en el festival de Cannes, donde se llevó el Premio del Jurado. Desde su estreno en España a inicios del pasado junio ha funcionado además en taquilla, porque ya ha logrado 440.000 espectadores y superado los tres millones de euros de recaudación.

Oliver Laxe y el equipo de 'Sirât', antes de la lectura. Jaime Villanueva

El pasado sábado, en los galardones del cine europeo, logró cinco trofeos: montaje, sonido, diseño de producción, dirección de casting y dirección de fotografía. Solo la superó la noruega Valor sentimental, con seis. A los premios Goya, que se entregarán el 28 de febrero en Barcelona, Sirât llega con 11 nominaciones.

El drama acompaña a un padre (Sergi López) que, junto a su hijo pequeño, busca en el universo de las raves a su hija veinteañera. De la mano de un puñado de raveros, ese hombre desubicado y común atraviesa montañas marroquíes y el desierto del Sáhara en un filme que homenajea tanto a las películas de aventuras como al cine de los setenta.