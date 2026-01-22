El ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro obtiene nueve nominaciones al Oscar, entre ellas a mejor película

Frankenstein, la ambiciosa adaptación de la novela homónima de Mary Shelley que el director mexicano Guillermo del Toro llevó a la pantalla grande, ha obtenido nueve nominaciones a los premios Oscar. La Academia de cine estadounidense ha dado a conocer este jueves a sus películas seleccionadas que representan lo mejor de la producción cinematográfica de la pasada gestión. El filme del también guionista tapatío, competirá en las categorías a Mejor Película, Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor de Reparto, para su protagonista Jacob Elordi, entre otras.

El Frankenstein de Del Toro ha logrado meterse entre las 10 mejores películas del año, según la Academia de cine estadounidense, categoría que es encabezada por Sinners (Pecadores), de Ryan Coogler —que ha conseguido 16 nominaciones en total—, en la que se medirá también ante la brasileña El agente secreto; Una batalla tras otra; Marty Supreme, Bugonia, F1, Hamnet, Train Dreams y Valor sentimental.

Del Toro (Guadalajara, 61 años) no es ajeno al Olimpo de Hollywood. A lo largo de su trayectoria, ha acumulado siete nominaciones y ha ganado tres estatuillas doradas. Dos por La Forma del agua (Mejor Película y Mejor Director), en 2018, y uno por Pinocho (Mejor Película Animada), en 2023. En esta edición Frankenstein también competirá en las categorías de Mejor Fotografía, Maquillaje, Banda Sonora, Vestuario, Producción de diseño y Sonido.

Guillermo del Toro u Oscar Isaac en el set de Frankenstein. Ken Woroner (AP)

La versión de Frankenstein de Del Toro, un sueño cinematográfico con el que se obsesionó desde sus 11 años y le tomó medio siglo materializarlo, se centra en el brillante, pero obsesivo científico Víctor Frankenstein (interpretado por Oscar Isaac), quien crea una criatura (encarnado por Jacob Elordi) a partir de partes de cadáveres, buscando desafiar a la muerte y a Dios. Esta ambición resulta en una trágica historia de soledad, rechazo y la eterna pregunta sobre quién es el verdadero monstruo, explorando la imperfección humana y la relación padre-hijo a través de la compasión visual y estética característica del director.

El realizador ha afirmado que su adaptación, una versión gótica, fantasiosa y moderna del libro de la autora británica, busca zanjar huecos biográficos que no se han usado activamente, pero que forman parte de otras obras de la escritora. Tales como las figuras paternas tiránicas o la idea de la guerra que marca el movimiento romántico.

Guillermo del Toro y Jacob Elordi en California, el 10 de enero. Michael Kovac (Getty Images for AARP)

El relato gótico de Del Toro inició la temporada de premios con cinco nominaciones a los Globos de Oro, destacando en las categorías de Mejor Película dramática, Mejor Director y Mejor Actor Drama y de Reparto para sus estrellas, Isaac y Elordi, respectivamente. El último proyecto del también guionista de El laberinto del fauno se fue con las manos vacías, perdiendo ante películas como Sinners, Una batalla tras otra y Hamnet que también parten como favoritas en los Premios Oscar.

Sin embargo, Elordi ganó el Critics’ Choice Award a Mejor Actor de Reparto (el Premio de la crítica especializada estadounidense ) por su papel de la Criatura a principios de enero de 2026, lo que todavía le deja como un contendiente fuerte de cara a la gala que se realizará el próximo 15 de marzo en el Teatro Dolby, en Los Ángeles, California. En los Oscar, el también protagonista de Euforia se medirá ante Benicio del Toro y Sean Penn (Una batalla tras otra), Delroy Lindo (Sinners) y Stellan Skarsgård (Valor sentimental).

El cineasta, que en esta ocasión no ha logrado meterse entre los cinco finalistas en la categoría a Mejor Dirección, le contó a este diario en pasado noviembre que todavía no entiende cómo sucedió su adaptación de Frankenstein, por las “cifras astronómicas” que tenía en contra y que, a pesar de eso, desarrolló por más de 20 años. Así como con su versión de Pinocho (2022), todos le dijeron que no, hasta que Netflix le dio luz verde a su creatividad.

Aún recuerda como a sus 11 años fue en su bicicleta a un supermercado de la extinta cadena Maxi, en su natal Guadalajara, y se compró un bolsilibro (libro de bolsillo), de la editorial Bruguera, de la obra cumbre de Shelley y se dijo a sí mismo: “Voy a hacer esta película”. Durante la promoción del filme en México contó que, como muchos de sus proyectos —según admite—, “por poquito no pasa” y que le permitió “exorcizar” su propia historia.

“Para mí la biografía de la humanidad es una de familias rotas. Entonces, todos los grandes movimientos, como bien lo hace la tragedia shakespeariana o el análisis de la historia, son ausencias de afecto en la edad temprana. Ya sea la guerra napoleónica o la corrupción política, son las ausencias de figuras que completan el yo en la infancia. ¿Ves Blade 2 [otra de sus películas]? Es la historia de un hijo vampírico que vuelve a decirle al padre, ‘¿Por qué me creaste así?’ Y Frankenstein es, básicamente, la historia de otro niño que es creado por un niño lastimado para remediar su infancia y reproduce la brutalidad. No es que la obra sea una metáfora, nuestra vida es la metáfora. Es curiosísimo cuando tú afirmas ‘Yo no voy a repetir lo que vi que mi padre hizo incorrectamente’ y a los 41 años dices, ‘Ay, ¿en qué momento me volví mi jefe?”, afirmó Del Toro en noviembre pasado.